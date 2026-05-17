Wyspa Sark. Niezwykłe miejsce, gdzie czas się zatrzymał w miejscu

Wyspa Sark to jedno z najbardziej niesamowitych, a zarazem tajemniczych miejsc na mapie Europy. Mała Wyspa pomiędzy Wielką Brytanią a Francją sprawia wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał co najmniej sto lat temu.

Liczy 5,5 km² i ma około 600 mieszkańców (Cenzus z 2022 roku wskazuje na liczbę 562).

Chociaż mieszkańcy uznają zwierzchnictwo królowej Elżbiety II, to nie są częścią Zjednoczonego Królestwa, mimo to często traktuje się ich jako część państwa brytyjskiego.

Swoimi zwyczajami i tradycjami odbiegają nieco od nowoczesnych społeczeństw, a momentami nie stronią nawet od średniowiecznych praktyk.

Ta jedyna w swoim rodzaju monarchia dziedziczna znajduje się pod władzą seniora, Wielkiego Suwerennego Pana Sarku. Ten z kolei płaci coroczną daninę królowej Anglii.

Dziwne zwyczaje Sark

Dopiero w XXI wieku zlikwidowano tu system feudalny (ostatni w Europie) i wprowadzono demokrację.

Wciąż jednak zachowały się niektóre feudalne przywileje i prawa.

Seniorowi płaci się podatek, jako jedyny na wyspie ma prawo posiadać… gołębie i niewykastrowanego psa. Formalnie senior zachował też „prawo pierwszej nocy”, czyli możliwość pozbawienia dziewictwa świeżo poślubionych żon zależnych mu mężczyzn.

Również bardzo długo utrzymywało się prawo męża do wychłostania żony.

Do 2003 r. na Sarku nie było czegoś takiego jak rozwodów.

Po wyspie nie można poruszać się samochodami – mieszkańcy mają więc do wyboru zaprzęgi konne i rowery. Jedyne pojazdy silnikowe, jakich można używać, to ciągniki.

Oddział policji liczy zaledwie dwóch funkcjonariuszy, a więzienie to tylko jedna cela, przez większość czasu pusta.

Na wyspie zachował się średniowieczny zwyczaj Clameur de Haro, który pozwala obywatelowi na zwołanie sądu do rozpatrzenia sprawy w sytuacji, gdy uważa on, że jego prawa zostały naruszone.

Jak dotrzeć na Sark?

Wyspa nie posiada lotniska. Najbliższe lotniska znajdują się na Jersey i Guernsey, można na nie dotrzeć Aurigny Airline oraz British Airways.

Na samą wyspę można dotrzeć statkiem z Jersey (podróż trwa około 80 minut) i Guernsey (60min).

Zwiedzanie wyspy

Jak podaje oficjalna strona Sark, po przybyciu do portu Maseline bagaż jest wyładowywany z promu i dostarczany do miejsca zakwaterowania. Turyści mogą dostać się do miasteczka jadąc tzw. „Tractor Bus” albo na piechotę.

Zresztą całą Wyspę można zwiedzać na piechotę lub rowerem, bo ruch samochodowy tu nie istniej. Dostępne są także wozy ciągnięte przez konie.