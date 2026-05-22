Duże zakupy na bank holiday: gdzie w Wielkiej Brytanii jest najtaniej w maju 2026?

Dłuższe majowe wolne w Wielkiej Brytanii to jeden z tych momentów w roku, kiedy koszyk zakupowy naturalnie „rośnie”. Bank holiday sprzyja większym, bardziej planowanym zakupom: uzupełnianiu zapasów, grillom, rodzinnych spotkaniom i robieniu tzw. „dużego shopu”, który ma wystarczyć na kilka dni. Czasem nawet tydzień. Gdzie zrobić duże zakupy na bank holiday?

Na bazie najnowszych danych Which? opublikowanych na początku maja 2026 roku, można dość precyzyjnie wskazać, gdzie w UK takie duże zakupy na bank holiday wychodzą najtaniej, a gdzie trzeba liczyć się z wyraźnie wyższym rachunkiem.

Duże zakupy na bank holiday: Aldi i Lidl znów wygrywają ceną

Analiza Which? za kwiecień 2026 pokazuje bardzo wyraźny obraz rynku: dyskonty nadal zdecydowanie dominują w kategorii najniższych cen.

Aldi okazało się najtańszym supermarketem w UK. Koszyk 96 podstawowych produktów kosztował tam średnio 172,77 funta. To wynik, który utrzymuje Aldi na pozycji lidera w codziennych i większych zakupach domowych.

Tuż za nim uplasował się Lidl z ceną 175,20 funta przy uwzględnieniu programów lojalnościowych Lidl Plus. Różnica między tymi dwoma sklepami była minimalna. To pokazuje, że oba dyskonty realnie konkurują o klienta planującego duże zakupy na bank holiday.

Warto jednak zwrócić uwagę na szczegół: bez uwzględnienia zniżek lojalnościowych Lidl wypada minimalnie gorzej. To oznacza, że realne oszczędności wymagają aktywnego korzystania z aplikacji i promocji.

Duże zakupy na bank holiday: co z „dużymi koszykami” rodzinnych zakupów?

Dyskonty nie zawsze wygrywają, gdy koszyk staje się bardziej „markowy” i obejmuje większy wybór produktów znanych producentów.

W dłuższej analizie Which? (221 produktów), która lepiej odzwierciedla realne duże zakupy na bank holiday w rodzinach, obraz rynku się zmienia. Tutaj na prowadzenie wysuwa się Asda z wynikiem 567,56 funta. To właśnie ten supermarket okazał się najtańszy przy większym, bardziej zróżnicowanym koszyku.

Na drugim miejscu znalazło się Tesco z Clubcard (576,88 funta), co pokazuje, że programy lojalnościowe zaczynają odgrywać istotną rolę w realnych oszczędnościach przy większych zakupach.

W tym zestawieniu Lidl i Aldi nie biorą udziału w pełnym zakresie, ponieważ ich oferta jest bardziej ograniczona w kategorii marek premium i produktów znanych producentów.

Duże zakupy na bank holiday: gdzie najdrożej?

Na drugim biegunie pozostaje Waitrose, które konsekwentnie zajmuje ostatnie miejsca w zestawieniach cenowych.

W kwietniu 2026 koszyk 96 produktów kosztował tam 242,04 funta, czyli o około 70 funtów więcej niż w Aldi. Przy większych zakupach różnica cenowa jest jeszcze bardziej odczuwalna.

W przypadku dużych koszyków Waitrose również wypada jako jedna z najdroższych opcji. Z rachunkami przekraczającymi 650–660 funtów w analizach długich list zakupowych.

Co naprawdę wpływa na rachunek?

Dane Which? pokazują kilka wyraźnych trendów, które mają znaczenie szczególnie w okresie majowych długich weekendów.

Po pierwsze, dyskonty pozostają bezkonkurencyjne w koszyku podstawowym, czyli tam, gdzie kupujemy produkty codziennego użytku.

Dodatkowo, sieci takie jak Asda i Tesco zaczynają zyskiwać przewagę, gdy lista zakupów się wydłuża i obejmuje więcej produktów markowych.

Po trzecie, programy lojalnościowe nie są już dodatkiem, ale realnym czynnikiem wpływającym na cenę całego koszyka, szczególnie w Tesco, Sainsbury’s i Lidl.

Gdzie najlepiej zrobić zakupy w maju 2026?

Jeśli celem jest maksymalne ograniczenie kosztów przy standardowym koszyku, najbezpieczniejszym wyborem pozostaje Aldi, z Lidlem tuż za nim.

Jeśli natomiast planowane są większe, rodzinne zakupy na dłuższy weekend – obejmujące produkty wielu marek i większą różnorodność – najkorzystniej wypada Asda, z Tesco (Clubcard) jako bardzo bliską alternatywą.

Na końcu zestawienia pozostaje Waitrose, które mimo wysokiej jakości oferty pozostaje najdroższą opcją dla konsumentów planujących duże zakupy na bank holiday.

Duże zakupy na bank holiday: wniosek dla konsumentów

Majowy bank holiday to moment, w którym różnice cen między supermarketami realnie przekładają się na domowy budżet. W zależności od tego, czy robimy szybkie uzupełnienie podstawowych produktów, czy pełny rodzinny koszyk, różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem może wynosić nawet kilkadziesiąt funtów.

W 2026 roku rynek pozostaje wyraźnie podzielony. Dyskonty wygrywają na podstawowym poziomie cen. Natomiast duże sieci konkurują lojalnością i szerokością oferty. Bank holiday nie zmienia więc jednego – planowanie zakupów nadal ma realne znaczenie dla portfela.