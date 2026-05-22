Koniec chaosu. Royal Mail upraszcza nadawanie paczek

Royal Mail postanowił zrobić porządek z przesyłkowym chaosem i uruchamia rozwiązania, dzięki którym nadawanie paczek przez Polaków będzie równie proste jak zamówienie obiadu przez aplikację.

Brytyjski operator ogłosił wielką modernizację swojej platformy internetowej do zakupu usług pocztowych. Firma nie ukrywa, że zmiany są odpowiedzią na opinie klientów mających dość przeklikiwania się przez skomplikowane formularze i labirynt nieczytelnych opcji.

Paczkę nadasz w kilku kliknięciach

Największą nowością jest narzędzie nazwane Postage Builder. To właśnie ono ma przejąć rolę cyfrowego doradcy, który prowadzi użytkownika przez proces nadania przesyłki. Zamiast ręcznie przekopywać się przez dziesiątki usług, klient odpowiada jedynie na kilka podstawowych pytań, a algorytm podpowiada mu najlepsze warianty.

Platforma pozwala wybrać m.in.:

wymiary paczki,

wagę przesyłki,

preferowany czas dostawy,

śledzenie przesyłki,

zdjęcie dostawy,

podpis odbiorcy,

ceny.

Po zebraniu tych informacji prezentuje najlepiej dopasowane opcje wysyłki. Co ważne, najpopularniejsze usługi pojawiają się na górze, dzięki czemu osoby działające „na szybko” mogą nadać paczkę dosłownie w kilka kliknięć. Bez błądzenia po menu i bez zastanawiania się, czym różni się jedna opcja od drugiej.

Royal Mail zainstaluje 600 solarnych skrzynek pocztowych

Royal Mail postanowiło przy okazji zmienić sposób nadawania paczek w miastach. Operator rozpoczął pilotaż skrzynek pocztowych zasilanych energią słoneczną, które pozwalają samodzielnie nadawać i zwracać paczki średnich rozmiarów.

Pierwszą tego typu skrzynkę uruchomiono w Belfaście, jednak na tym nie koniec. Ponieważ poczta zapowiada ekspansję. W najbliższych miesiącach nowe skrzynki mają pojawić się w Birmingham, Cardiff, Glasgow i regionie Tyneside. Docelowo plan zakłada zainstalowanie około 600 takich obiektów na terenie Wielkiej Brytanii.

Skrzynki mają trafiać przede wszystkim tam, gdzie mieszkańcy rzeczywiście ich potrzebują. W skrócie, do centrów miast, na nowe osiedla mieszkaniowe oraz w pobliże sortowni i punktów dystrybucyjnych Royal Mail.

Szybko, bezpiecznie, bez wizyty na poczcie

Największą zaletą nowych skrzynek jest możliwość nadawania przesyłek bez wizyty na poczcie. Do tej pory paczki średnich gabarytów wymagały kontaktu z pracownikiem pocztowym. Teraz wystarczą wcześniej przygotowana etykieta i kilka sekund przy skrzynce.

Uwaga! Tradycyjne czerwone skrzynki pocztowe pozostaną w użyciu. Nadal można wrzucać do nich listy oraz paczki mieszczące się w standardowym otworze wrzutowym.