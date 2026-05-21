Unijny system rezerwacji biletów kolejowych może obniżyć ceny

Międzynarodowe podróże kolejowe w Europie będą prostsze i najprawdopodobniej tańsze. Komisja Europejska poinformowała, że nowy system rezerwacji biletów kolejowych ma usprawnić podróże międzynarodowe na kontynencie.

Planowanie długodystansowej podróży koleją po Europie nie jest obecnie łatwe. Według badania przeprowadzonego w 2025 roku przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w St. Pölten w Austrii, rezerwacja podróży pociągiem w Europie zajmuje średnio o 70 proc. więcej czasu niż rezerwacja lotu.

Wynika to z tego, że systemy rezerwacji i ceny różnią się w zależności od kraju. Ponadto często nie wiadomo także, kto ponosi odpowiedzialność za błędy. Gdy na przykład niemiecki pociąg się spóźni i nie zdążymy na przesiadkę do Włoch…

Prostszy system rezerwacji biletów kolejowych

Komisja Europejska planuje wyeliminować te niedogodności dzięki bardziej ujednoliconemu systemowi rezerwacji biletów kolejowych. W ten sposób podróże pociągiem po Europie mają stać się bardziej atrakcyjne.

Nowy system uruchomiony zostanie w 2029 roku. Zgodnie z nim główne europejskie przedsiębiorstwa kolejowe jak Deutsche Bahn, NS, Trenitalia, SBB i SNCF, będą zobowiązane do sprzedaży biletów konkurentów na swoich stronach internetowych. A także do udostępniania danych zewnętrznym platformom rezerwacyjnym.

Dla przykładu – jeśli wejdziemy na stronę Deutsche Bahn, aby zarezerwować bilet z Monachium do Mediolanu, wyniki wyszukiwania mogą obejmować usługi oferowane przez austriacki ÖBB lub włoski Trenitalia. Dzięki temu łatwiej będziemy mogli sprawdzić, który operator oferuje najlepszą ofertę.

W komunikacie prasowym poinformowano: „Pasażerowie będą mogli kupić usługi różnych operatorów kolejowych w jednym bilecie. I to w ramach jednej transakcji na wybranej platformie biletowej”.

Niższe ceny biletów kolejowych

Kolejnym udogodnieniem mają być niższe ceny biletów. Komisarz UE ds. transportu Apostolos Tzitzikostas powiedział, że nowy system jest „w stu procentach pragmatyczny”. I zapewni pasażerom większą przejrzystość, silniejsze prawa i lepszą ochronę „na każdym kroku”.

Przewodniczący Europejskiej Organizacji Konsumentów, Agustín Reyna, powiedział, że nowy system „w znacznym stopniu ułatwi rezerwację, otwierając sprzedaż na większej liczbie platform”.

Pasażerowie z opóźnieniami w podróży będą mieli również większą swobodę w korzystaniu z następnego możliwego pociągu. Bez konieczności kupowania dodatkowego biletu.

Tzitzikostas przewiduje, że nowy system obniży ceny biletów na pociągi dalekobieżne. Ma to być możliwe dięki większej konkurencji między operatorami i większej przejrzystości dla pasażerów.

– W miarę jak rezerwacja staje się prostsza, spodziewamy się, że więcej Europejczyków będzie częściej wybierać kolej – powiedział komisarz.