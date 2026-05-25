Niemiecki rząd chce podnieść wiek emerytalny i to znacznie

Zgodnie z doniesieniami Bild niemiecki rząd chce znacząco podnieść wiek emerytalny. Kanclerz Friedrich Merz z CDU twierdzi jednak, że potrzebuje jeszcze czasu na podjęcie decyzji.

Ustawowy system emerytalny opiera się na finansowaniu przez osoby w wieku produkcyjnym emerytur dla osób, które je pobierają. Jednak spadająca liczba urodzeń i dłuższa oczekiwana długość życia sprawiają, że niemiecki system emerytalny traci równowagę.

- Advertisement -

O ile niemiecki rząd podniesie wiek emerytalny?

Zgodnie z informacją podaną przez Bild, kanclerz Niemiec planuje podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 67 do 70 lat. Zrobi to jednak stopniowo. W latach 40. XXI wieku podniesie go z 67 do 68 lat, w latach 50. do 69 lat, a docelowo w latach 60. do 70 lat.

Ponadto gazeta twierdzi również, że komisja ds. emerytur koalicyjnego rządu CDU/CSU-SPD pracuje nad propozycją nieznacznego obniżenia poziomu emerytury. Warto zaznaczyć, że wysokość emerytury to miara statystyczna wskazująca, jaką kwotę emeryt najprawdopodobniej otrzyma. Jest to stosunek tzw. standardowej emerytury do średniego dochodu wszystkich ubezpieczonych w Niemczech.

W 1992 roku 2,7 osoby w wieku produkcyjnym finansowały wypłaty emerytur jednego emeryta. Z kolei w 2022 roku obciążenie to spadło na 2,0 osoby w wieku produkcyjnym. Natomiast do 2030 roku zaledwie 1,5 osoby będzie odpowiedzialne za wypłatę emerytury jednego emeryta, według danych portalu Demografieportal.

Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura jest możliwa w Niemczech pod warunkiem ukończenia 63 lat i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za co najmniej 35 lat. Jednak za każdy miesiąc, który trzeba by przepracować, aby osiągnąć wiek emerytalny, od kwoty emerytury odliczane jest 0,3 proc.

Według danych Berliner Zeitung, tylko 40 procent osób, które przeszły na emeryturę w 2024 roku, pracowało do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Stanowi to wzrost o 0,72 procent w porównaniu z liczbą osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę w 2023 roku.

Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) i przedstawiciele partii opozycyjnych odrzucili propozycje podniesienia ustawowego wieku emerytalnego lub wysokości emerytury.

Przedstawicielka DGB, Anja Piel, stwierdziła, że podniesienie wieku emerytalnego oznaczałoby „obniżenie emerytur dla wszystkich pracowników i ukaranie tych, którzy nie mogą już pracować lub nie są już zatrudniani przez firmy”.