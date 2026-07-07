Śmierć bliskiej osoby w UK – co zrobić krok po kroku? Formalności, transport do Polski i najczęstsze błędy rodzin

Telefon ze szpitala, wiadomość od policji albo nagła informacja od członka rodziny. Dla wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii właśnie tak zaczyna się jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu – utrata bliskiej osoby za granicą. Silne emocje mieszają się wówczas z koniecznością załatwienia wielu spraw urzędowych i organizacyjnych. Pojawiają się pytania: kto wystawia dokumenty, ile czasu zajmie wydanie ciała, czy można przewieźć zmarłego do Polski i jakie będą koszty całej procedury? W tym poradniku wyjaśniamy krok po kroku, co zrobić, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w UK, jak przebiega transport zmarłych do Polski oraz jak uniknąć błędów, które mogą wydłużyć formalności i zwiększyć koszty organizacji pogrzebu.

Co zrobić najpierw, gdy bliski umrze w domu lub szpitalu w UK?

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, personel medyczny poinformuje rodzinę o kolejnych etapach postępowania. W większości przypadków ciało pozostaje pod opieką placówki do czasu wydania odpowiednich dokumentów.

Jeżeli śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, konieczne jest wezwanie pomocy medycznej lub lekarza GP, który oficjalnie stwierdzi zgon i wystawi zaświadczenie o przyczynie zgonu (Medical Certificate of Cause of Death). Już na tym etapie dobrze jest ustalić, czy organizacja pogrzebu odbędzie się w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce. Od tej decyzji zależą kolejne procedury oraz zakres wymaganych dokumentów.

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Jak zarejestrować zgon w Wielkiej Brytanii i ile jest na to czasu?

Po otrzymaniu dokumentów medycznych należy zarejestrować zgon w lokalnym Register Office. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej zazwyczaj trzeba zrobić to w ciągu pięciu dni, natomiast w Szkocji termin wynosi osiem dni.

Podczas rejestracji wydawany jest brytyjski akt zgonu (Death Certificate), który będzie potrzebny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych. Warto zamówić kilka odpisów dokumentu. Banki, firmy ubezpieczeniowe czy instytucje emerytalne często wymagają przedstawienia oryginalnych egzemplarzy. W przypadku śmierci nagłej lub wypadku sprawę bada koroner (Coroner) i wydanie dokumentów może potrwać dłużej.

Kim jest Coroner i dlaczego blokuje wydanie ciała po śmierci w UK?

Koroner (Coroner) to urzędnik odpowiedzialny za wyjaśnienie okoliczności zgonu w sytuacjach nagłych, niewyjaśnionych lub budzących wątpliwości. Jeżeli sprawa trafia do Coronera, wydanie ciała może zostać czasowo wstrzymane. Dla rodziny oznacza to często dodatkowy stres i konieczność oczekiwania na zakończenie postępowania. W zależności od okoliczności może to potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

W praktyce właśnie postępowanie prowadzone przez Coronera najczęściej wydłuża sprowadzenie zmarłego do Polski. W tym czasie rodzina nie ma wpływu na tempo prowadzonych czynności, dlatego warto uwzględnić możliwość opóźnienia przy planowaniu daty ceremonii pogrzebowej.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby przewieźć ciało zmarłego z UK do Polski?

Międzynarodowy przewóz osoby zmarłej wymaga skompletowania szeregu dokumentów zarówno po stronie brytyjskiej, jak i polskiej. Aby zrealizować transport ciała osoby zmarłej z Anglii do Polski należy pozyskać m.in. dokumenty, takie jak:

brytyjski akt zgonu (Death Certificate lub Interim Death Certificate);

zezwolenie władz lokalnych na transport osoby zmarłej poza granice Anglii (Out of England Order);

zaświadczenie medyczne oświadczające, iż zgon nie wystąpił w wyniku choroby zakaźnej;

zgodę konsula RP na przetransportowanie ciała osoby zmarłej do Polski;

tłumaczenia przysięgłe dokumentów;

zgoda starosty lub prezydenta miasta na pochówek w Polsce.

Dla rodziny przechodzącej przez żałobę samodzielne koordynowanie wszystkich czynności urzędowych bywa ogromnym obciążeniem. Ambasada RP w Londynie może doradzić w formalnościach, ale nie koordynuje całego procesu i nie finansuje kosztów transportu. Dlatego wiele osób decyduje się na wsparcie firm pogrzebowych takich jak BONGO specjalizujących się w międzynarodowym transporcie osób zmarłych i ich prochów.

Korzystając ze wsparcia firmy rodzina nie musi samodzielnie kontaktować się z urzędami, konsulatem czy placówkami medycznymi. To BONGO zajmuje się m.in. odebraniem ciała ze szpitala lub chłodni lokalnej firmy pogrzebowej, uzyskaniem niezbędnych dokumentów, wykonaniem tłumaczeń przysięgłych, organizacją odpraw konsularnych i celnych oraz przygotowaniem trumny z metalowym wkładem lub urny spełniającej wymogi transportu międzynarodowego. Zajmuje się również uzyskaniem zgody lokalnego starosty/prezydenta miasta w Polsce i godnym transportem osoby zmarłej do wskazanej miejscowości w Polsce. Na życzenie rodziny możliwa jest również pomoc w organizacji ceremonii pogrzebowej już na miejscu.

Po zgłoszeniu sprawy do firmy BONGO nad całym procesem czuwa indywidualny opiekun, który pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym i informuje o postępach realizacji sprowadzenia. Dzięki temu organizacja pogrzebu staje się znacznie mniej obciążająca dla bliskich.

Dla wielu rodzin kluczowe znaczenie ma czas realizacji całej procedury. W większości przypadków sprowadzenie osoby zmarłej z Wielkiej Brytanii do Polski zajmuje około 5 dni roboczych. Termin ten może się jednak wydłużyć z powodu wielu czynników związanych z okolicznościami konkretnej sytuacji, na przykład, jeśli sprawa została skierowana do Coronera lub konieczne jest oczekiwanie na kremację w Wielkiej Brytanii.

Powierzenie formalności renomowanej firmie specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zmarłych do Polski pozwala uniknąć wielu błędów, które mogłyby opóźnić uroczystości pogrzebowe.

Ile kosztuje transport trumny lub urny z UK do Polski?

Warto wiedzieć, że nie istnieje jedna, uniwersalna cena za sprowadzenie osoby zmarłej do kraju. Jak wynika z informacji publikowanych przez firmę BONGO, koszt sprowadzenia osoby zmarłej z Wielkiej Brytanii do Polski rozpoczyna się od około 9500 zł, jednak każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, a finalny koszt zależy m.in. od odległości, rodzaju transportu, kosztów lokalnych oraz wybranego modelu trumny lub urny. Firma BONGO przygotowuje indywidualne kalkulacje i pomaga rodzinom oszacować całkowity koszt przedsięwzięcia jeszcze przed rozpoczęciem procedur. Jeśli zmarły był ubezpieczony, koszty transportu może pokryć polisa. W przeciwnym razie koszt ponosi rodzina.

Czy zasiłek pogrzebowy z ZUS pokryje koszty sprowadzenia ciała z UK?

Polski zasiłek pogrzebowy przysługuje, nawet jeśli śmierć nastąpiła za granicą, o ile zmarły lub osoba organizująca pogrzeb w ojczyźnie podlega pod polskie ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia 2026 roku kwota tego świadczenia wynosi 7000 zł. Niestety, nie jest ona wystarczająca, aby pokryć koszt sprowadzenia ciała osoby zmarłej w Anglii do Polski, może jednak stanowić istotne wsparcie w pokryciu kosztów uroczystości w kraju. Firma BONGO wspiera rodziny również poprzez wskazanie możliwych źródeł finansowania usługi sprowadzenia ciała lub prochów osoby bliskiej do Polski – mogą to być środki zgromadzone na koncie OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) osoby zmarłej, ubezpieczenia kart kredytowych, pożyczek czy kredytów. Ponadto w ramach rozwiązania finansowego Comfino firmy Comperia firma BONGO umożliwia rozłożenie płatności na wygodne raty 0%.

Jakich błędów unikać przy załatwianiu formalności pogrzebowych w UK?

W obliczu straty łatwo przeoczyć istotne kwestie formalne. Najczęstsze błędy rodzin to odkładanie w czasie rejestracji zgonu oraz podejmowanie decyzji bez wcześniejszego sprawdzenia wymogów prawnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii i Polsce. Brak jednego dokumentu może opóźnić transport lub przesunąć termin ceremonii pogrzebowej. Warto również unikać pochopnych decyzji dotyczących miejsca pochówku.

Profesjonalne wsparcie pozwala rodzinie ograniczyć stres i skupić się na tym, co najważniejsze – godnym pożegnaniu zmarłego. BONGO od prawie 70 lat pomaga rodzinom w organizacji międzynarodowych usług pogrzebowych, zapewniając wsparcie na każdym etapie procedury – od uzyskania dokumentów po bezpieczny transport osoby zmarłej do Polski.