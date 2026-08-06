Warzywa i owoce, których nie ma sensu kupować organic

Lekarze i naukowcy są zgodni co do tego, że warto kupować warzywa i owoce eko. Te bowiem mają mniej pestycydów i są zdrowsze. Jednak jak wiemy wersje organic potrafią być znacząco droższe. Kupowanie wszystkiego eko, w tym mięsa, nie zawsze jest finansowo możliwe. Dlatego podpowiadamy, których owoców i warzyw nie warto kupować organic.

Warzywa i owoce zgromadzone na poniższej liście wprawdzie nie są całkowicie wolne od pestycydów, ale jest ich w nich stosunkowo niewiele.

Awokado

Awokado ze względu na swoje pro zdrowotne właściwości zdecydowanie warto jeść. Na nasze szczęście wcale nie musimy wydawać więcej pieniędzy i kupować jego droższą – eko wersję. Owoc ten ma dosyć grubą skórkę, która nie przepuszcza do środka groźnych pestycydów. Największe walory smakowe, ale też najgrubszą skórkę posiada czarne awokado więc jeśli mamy wybór, to warto wybierać właśnie tę odmianę.

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Kukurydza

Czy jest ktoś, kto nie lubi tego słodkiego warzywa? Wielu ją kocha zarówno w wersji solo, jak i jako dodatek do sałatek i wielu dań. Zawiera błonnik, który sprawia, że cukier w niej zawarty nie powoduje nagłego skoku glukozy we krwi. Kukurydza, dzięki warstwom liści, które mocno otulają kolbę, nie absorbuje pestycydów w związku z czym zalicza się do bezpiecznych warzyw, które śmiało możemy kupować.

Zielony groszek

Podobnie w przypadku zielonego groszku, to jego gruba łupina ochrania pyszne zielone koraliki, które możemy bezpiecznie jeść. Jest słodki i w przeciwieństwie do innych strączków, można go jeść na surowo. Dostarcza żelaza i wielu cennych minerałów. Jest też dobrym źródłem luteiny i witaminy A, które mają korzystne działanie na nasze oczy. Jeśli tylko mamy taką możliwość warto go posadzić we własnym ogródku, jest on bowiem bardzo łatwy w uprawie.

Cebula

Warzywa korzenne są generalnie mniej skażone niż ich nadziemni koledzy. Poza tym cebula, ze względu na to, że niewiele szkodników jest nią zainteresowanych, nie wymaga dużej ilości pestycydów. Warzywo to jest cenne przede wszystkim ze względu na swoje bakteriobójcze właściwości oraz zawartość wit. C dzięki czemu pomaga w walce z przeziębieniem i poprawia odporność.

Bakłażan

Warzywo to, pomimo tego, że jest traktowane pestycydami, nie chłonie ich wiele. Jego skórka zawiera sporo antyoksydantów, dlatego gdybyśmy chcieli to wykorzystać i przygotować bakłażana razem ze skórką, warto zafundować mu odpowiednią kąpiel, która usunie pestycydy zgromadzone na powierzchni. Wystarczy najpierw zamoczyć warzywo w wodzie z łyżeczką octu jabłkowego, a potem wykąpać go w wodzie z łyżeczką sody oczyszczonej.

Bataty

Zwykłe ziemniaki, pomimo tego, że rosną pod ziemią, niestety są bardzo narażone na pestycydy. Dla odmiany ich kuzyni – słodkie bataty, zachowują na nie dużą odporność. Warzywo to jest smaczne i bogate w minerały i witaminy więc może warto zrezygnować z ziemniaków i postawić na ich słodki odpowiednik?

Papaja

Przyszedł czas także na owoce. Niestety te najbardziej odporne na pestycydy, to owoce tropikalne, które muszę przebyć do nas dłuższą drogę. Jednym z nich jest papaja, która wręcz słynie z tego, że ma właściwości zapobiegające i pomagając w walce z nowotworami. Ponadto ułatwia i reguluje trawienie, wzmacnia serce i pomaga w redukcji wagi. To tylko niektóre z dobroczynnych właściwości tego owocu.

Mango

Bardzo zdrowe, a przez wielu nie do końca doskonałe jest mango, które bez większego problemu można kupić w zasadzie wszędzie. Owoc bardzo odporny na pestycydy, ale pamiętajmy, że zanim przystąpimy do jego obierania, dobrze go wyszorujmy. Owoc ten zawiera zestaw trzech ważnych i silnie działających antyoksydantów, które opóźniają proces starzenia się – witaminy A, C i E. Znajdziemy w nim także wiele innych witamin i minerałów w tym takie, odpowiadające za łagodzenie stanów zapalnych oraz działających przeciwmiażdżycowo.

Grejpfrut

To kolejny bardzo zdrowy i odchudzający owoc. Szanse na to, że do jego miąższu przedostaną się jakieś pestycydy są niewielkie. Ma on działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i antyseptyczne. Najzdrowsze, ale i najbardziej gorzkie są czerwone owoce bogate w karotenoidy czyli naturalne przeciwutleniacze będące główny źródłem witaminy A u człowieka.

Melon

Melon to w zasadzie nie owoc jak przywykliśmy myśleć, ale warzywo. Dzięki swojej grubej skórce nie przepuszcza do środka pestycydów dlatego jest bardzo bezpieczny i bez obaw możemy się nim delektować. Melony są szczególnie polecane nadciśnieniowcom oraz osobom dbającym o skórę i oczy. Pomagają chorym na reumatyzm oraz osobom mającym problemy z nerkami.