Zasiłek szkolny w Irlandii – sprawdź, do kiedy można złożyć wniosek o 285 euro na dziecko

Rodziny mogą dostać nawet 285 euro na dziecko. Zostało niewiele czasu, dlatego warto sprawdzić, czy przysługuje Ci zasiłek szkolny i dowiedzieć się, jak o niego wnioskować.

Rodzice w Irlandii powinni sprawdzić, czy mogą otrzymać Back to School Clothing and Footwear Allowance (BSCFA), czyli jednorazowe świadczenie pomagające pokryć koszty związane z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2026 roku zasiłek szkolny wynosi 160 euro lub 285 euro na dziecko, w zależności od jego wieku.

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Najważniejsza jest data 30 września 2026 roku. To właśnie do tego dnia można składać wnioski o zasiłek szkolny. Nabór na 2026 rok rozpoczął się 3 czerwca, a pierwsze wypłaty dla osób, które spełniają warunki automatycznie, ruszyły 13 lipca.

Zasiłek szkolny. Ile pieniędzy można otrzymać?

W 2026 roku rodziny mogą otrzymać 160 euro na dziecko w wieku od 2 do 11 lat. Wyższa stawka, czyli 285 euro, przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 22 lat, jeśli spełnia ono pozostałe warunki programu.

Warto zwrócić uwagę na zmianę obowiązującą w tym roku. W ramach Budget 2026 rozszerzono zasiłek szkolny również na kwalifikujące się dzieci w wieku 2 i 3 lat. Oznacza to, że świadczenie nie dotyczy już wyłącznie dzieci rozpoczynających tradycyjną edukację szkolną.

Kto może dostać zasiłek szkolny w Irlandii?

Zasiłek szkolny nie jest wypłacany wszystkim rodzinom. Świadczenie jest uzależnione między innymi od sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego oraz spełnienia określonych warunków dotyczących świadczeń socjalnych, zatrudnienia, edukacji lub szkoleń.

Rodzina musi mieszkać w Irlandii, podobnie jak dziecko, na które składany jest wniosek. W przypadku dzieci w wieku 2–17 lat liczy się ich wiek na dzień 30 września 2026 roku.

Starsze dzieci również mogą być objęte programem. W przypadku osoby w wieku 18–22 lat musi ona wracać jesienią 2026 roku do nauki w pełnym wymiarze na poziomie szkoły średniej w uznanej placówce.

Zasiłek szkolny a dochód rodziny. To ważne kryterium

Jednym z kluczowych elementów jest dochód gospodarstwa domowego. Irlandzki Department of Social Protection bierze pod uwagę dochody zgodnie z zasadami programu i przeprowadza ocenę środków finansowych rodziny.

Przy dochodzie z pracy urząd bierze pod uwagę kwotę przed opodatkowaniem, ale nie uwzględnia składek PRSI oraz standardowego dodatku na dojazdy w wysokości do 20 euro tygodniowo.

To oznacza, że sama wysokość pensji nie zawsze pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy rodzina otrzyma zasiłek szkolny. Znaczenie ma cała sytuacja gospodarstwa domowego oraz rodzaj pobieranego świadczenia.

Nie każdy musi składać wniosek

Ważna informacja dla rodziców: osoby, które automatycznie spełniają warunki, nie muszą składać wniosku. Department of Social Protection powinien poinformować je o przyznaniu świadczenia poprzez konto MyWelfare albo pocztą.

Jeżeli jednak rodzina uważa, że spełnia wymagania, ale nie otrzymała informacji o automatycznej wypłacie, może samodzielnie złożyć wniosek. W takim przypadku trzeba pamiętać o terminie 30 września 2026 roku.

Zasiłek szkolny to pomoc na mundurki, ubrania i buty

BSCFA ma pomóc rodzinom w pokryciu kosztów związanych z powrotem dzieci do szkoły. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na mundurki szkolne, odzież i obuwie.

Dla wielu gospodarstw domowych to szczególnie istotne wsparcie przed rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy jednocześnie pojawiają się wydatki na ubrania, buty i inne potrzeby dzieci.

30 września to ostatni termin

Rodzice, którzy nie otrzymali zasiłku szkolnego automatycznie, nie powinni odkładać sprawdzenia swojej sytuacji. 30 września 2026 roku jest terminem końcowym na złożenie wniosku o BSCFA za 2026 rok.

W praktyce oznacza to, że rodzina spełniająca kryteria może otrzymać 160 euro na dziecko w wieku 2–11 lat albo 285 euro na dziecko w wieku 12–22 lat. W przypadku większej liczby dzieci kwota może więc być znaczącym wsparciem dla domowego budżetu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Oficjalne informacje dotyczące zasiłku szkolnego publikuje irlandzki Department of Social Protection. Program BSCFA na 2026 rok został otwarty 3 czerwca 2026 roku.