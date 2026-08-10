Szef Ryanaira najlepszym dowodem, że chemtrails nie istnieją

Chemtrails to teoria spiskowa, według której smugi pozostawiane przez samoloty są celowo rozpylanymi substancjami chemicznymi mającymi służyć ukrytym celom. Te cele to może być kontrola pogody, wpływanie na zdrowie ludzi czy manipulacja populacją. Choć nie ma dowodów naukowych na ich istnienie, internet pełen jest grup ludzi, którzy ostrzegają się przez chemtrails i prześcigają w podawaniu kolejnych dowodów na prawdziwość tej teorii. Jednak teoria ta, rozpada się w zderzeniu z logiką. A także polityką Ryanaira, która jasno pokazuje, dlaczego chemtrails nie ma racji bytu.

Białe smugi za samolotami faktycznie istnieją

Chemtrails to skrót od chemical trails. Dla wielu zwolenników teorii, największym dowodem ją potwierdzającym jest to, że samoloty faktycznie zostawiają za sobą białe smugi, które każdy może zobaczyć. Smaczku dodaje fakt, że nie każdy samolot zostawia smugi i są one różne. Ma to dowodzić, że użyto różnych substancji chemicznych i w różnym celu. A samoloty, które smug nie zostawiają wcale, po prostu nie są częścią programu chemtrails.

Jednak to, co ludzie zwykle obserwują na niebie, to smugi kondensacyjne (ang. contrails). Powstają one, gdy:

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gorące spaliny silników odrzutowych zawierające parę wodną mieszają się z bardzo zimnym powietrzem na dużej wysokości (zwykle 8–12 km),

para wodna zamarza, tworząc drobne kryształki lodu,

w zależności od temperatury i wilgotności powietrza smugi mogą zniknąć po kilku sekundach albo utrzymywać się, rozszerzając się pod wpływem wiatru.

Kto i po co miałby używać chemtrails?

To chyba najciekawsza część tej teorii spiskowej. Jej zwolennicy wskazują kilka rzekomych powodów oraz domniemanych sprawców, którzy mieliby stać za rozpylaniem chemtrails.

Według teorii spiskowych operacja ta musiałaby być prowadzona na ogromną, globalną skalę. Jako głównych winowajców zwolennicy wskazują rządy najbogatszych państw (głównie USA, kraje NATO, Unia Europejska), tajne stowarzyszenia i globalne elity, w tym oczywiście iluminaci. Zaraz potem wskazuje się miliarderów i filantropów (najczęściej personalnie obwiniany jest Bill Gates, ze względu na jego realne dotacje na legalne badania nad klimatem). Oczywiście powody do trucia miałyby też koncerny farmaceutyczne (tzw. Big Pharma) działające w zmowie z wojskiem.

Rzekome powody rozpylania chemtrails są jeszcze bardziej interesujące.

Przede wszystkim ma chodzić o zmniejszenie liczby ludności i kontrolę populacji. Rozpylane metale ciężkie (aluminium, stront, bar) mają powoli podtruwać ludzi, osłabiać ich układ odpornościowy i wywoływać bezpłodność lub nowotwory.

To niejako się łączy z teorią, że chemtrails ma wywoływać masowe, przewlekłe choroby i napędzać zyski koncernom farmaceutycznym.

Kolejna teoria to kontrola pogody, oczywiście z złych celach. Rządy chcą kontrolować klimat, wywoływać susze lub powodować powodzie jako broń geopolityczną i gospodarczą. Rozpylone w atmosferze cząsteczki metali mają tworzyć barierę odbijającą światło słoneczne (tzw. zarządzanie promieniowaniem słonecznym) lub wchodzić w interakcję z falami radiowymi (często łączone z wojskowym projektem badawczym HAARP na Alasce),

Kontrola umysłów i zachowań również są wymieniane jako cel chemtrails. Substancje chemiczne mają wpływać na układ nerwowy ludzi, czyniąc ich posłusznymi i apatycznymi.

Szef Ryanaira dowodem, na to że chemtrails nie istnieje

Nie trzeba być naukowcem, aby dostrzec szereg argumentów logicznych, które całkowicie wykluczają możliwość istnienia tajnego programu rozpylania chemtrails.

Najbardziej oczywisty to fakt, że rozpylanie czegokolwiek z wysokości 10-12 kilometrów w celu trafienia choćby w kraj jest niemożliwe. Prądy i wiatr niosłyby by tą substancję bez kontroli na tysiące kilometrów. Uległaby ona rozproszeniu i stężenie finalne byłoby nie do przewidzenia. Równie dobrze cała chemia mogłaby wylądować w oceanie albo miejscu gdzie mieszkają ludzie, którzy sterują chemtrails. Oni sami albo ich rodziny byliby ofiarami chemtrails.

Ponadto aby akcja miała jakikolwiek wpływ na ludzkość, tysiące samolotów musiałyby codziennie zrzucać miliony ton chemikaliów. Zaś liczba zaangażowanych ludzi szła by w setki tysięcy. Byliby to piloci, mechanicy, obsługa lotnisk, dostawcy chemikaliów. Jest to niemożliwe do utrzymania w tajemnicy, a zwerbowanie tylu osób nierealne.

Walka o każdy kilogram

Jednak najlepszym argumentem jest polityka Ryanaira i walka o każdy kilogram bagażu.

Współczesne lotnictwo cywilne to biznes oparty na walce o każdy grosz i redukcję wagi samolotu, co widać doskonale na przykładzie Ryanaira. I choć szef Ryanaira jest najbardziej znany z oszczędności w lotnictwie, a jego pomysły są kontrowersyjne (jak wprowadzenie miejsc stojących), to dla wszystkich linii lotniczych, każdy kilogram na pokładzie oznacza większe koszty.

Ryanair od lat walczy o każdy kilogram z wagi dostępnej w Boeingach i każdy milimetr przestrzeni, żeby „upchnąć” jak najwięcej pasażerów. Linia dołożyła dodatkowe siedzenia, aby sprzedać więcej biletów na każdy lot. Mogli to osiągnąć dzięki odchudzeniu innych elementów. Zamontowali lżejsze i mniejsze siedzenia typu „slimline, usunęli mechanizm rozkładania foteli czy nawet kieszenie w oparciach. Przestrzeń na kuchnię jest mniejsza, zamontowano lżejsze toalety.

Do tego każda walizka mierząca choćby milimetr więcej niż limit, to powód do afery na lotnisku. Wynika to z tego, że każdy dodatkowy kilogram na pokładzie samolotu drastycznie zwiększa zużycie drogiego paliwa lotniczego.

Jak linia lotnicza, która walczy o każdy kilogram miałaby przewozić tony tajnych chemikaliów? Nie dość ze zabrałoby to cenne kilogramy z dopuszczalnego limitu, to kosztowałoby linie lotnicze miliardy dolarów rocznie.

Do tego w samolotach musiałby być montowany sprzęt do rozpylania, który także waży i który ciężko ukryć w czasie przeglądów.

Kiedy Ryanair miałby tankować chemię do samolotów?

Jednocześnie samolot po wylądowaniu w pośpiechu przygotowuje się do kolejnego lotu, aby jak najkrócej przebywać na lotnisku, bo czas postoju samolotu kosztuje. Z tego powodu Ryanair i inne tanie linie lotnicze skracają czas między lądowaniem a kolejnym startem do absolutnego minimum. Zazwyczaj udaje im się to zrobić w zaledwie 25 minut. Tankowanie chemii wydłużyło by ten czas i opłaty. Nie mówiąc już o tym, że musieliby to widzieć pasażerowie, choćby z okien terminali.

Jednocześnie niemożliwe byłoby wykluczenie komercyjnych linii z programu, bo innych samolotów lata zbyt mało, a dodatkowe dziwne loty, natychmiast wykryli by użytkownicy aplikacji takich jak choćby Flightradar24.

Naukowcy także obalają teorię chemtrails

Teoria stała się tak popularna, że wiele instytucji naukowych i meteorologicznych podaje naukowe wyjaśnienia przyczyn powstawania smug za samolotami.

Także badania ekspertów z zakresu atmosfery wskazują, że nie ma dowodów na istnienie programu „chemtrails”.

Ponadto wielu naukowców wskazuje na fakt, że rozpylanie czegokolwiek za samolotem lecącym na takiej wysokości, nie miałoby sensu, bo substancje nie doleciałaby do ziemi. Samoloty, które faktycznie służą do celowych oprysków (np. na polach lub do gaszenia pożarów) muszą lecieć znacznie niżej.

Smugi to nie chemtrails, ale są szkodliwe

Wiadomo, że samoloty rzeczywiście emitują spaliny (m.in. dwutlenek węgla, tlenki azotu, sadzę i parę wodną). Mają one wpływ na środowisko i klimat, ale jest to normalny skutek działania silników odrzutowych, a nie dowód na tajne rozpylanie substancji.

Jednocześnie naukowcy wskazują, że smugi kondensacyjne mogą mieć niewielki efekt cieplarniany dla Ziemii. Ich zdaniem długo utrzymujące się smugi, mogą blokować odpływ ciepła. Jednak badania nad tym nadal trwają. W 2024 roku NASA zażądała dodatkowych badań nad smugami kondensacyjnymi i ich wpływem na środowisko.

Przez lata, kiedy teoria chemtrails zdobyła zwolenników nigdy nic nie „wyszło na jaw”. Przez blisko 30 lat, ani jedna osoba z obsługi lotnisk czy personelu pokładowego nie przedstawiła twardych dowodów, dokumentów czy zdjęć aparatury montażowej. I choć teoria nie ma żadnych uzasadnień i przeczy logice, zwolenników nie brakuje.

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