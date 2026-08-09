Kolejna fala upałów w Wielkiej Brytanii. Temperatury sięgną 36°C

Met Office ostrzega, że w przyszłym tygodniu w wielu rejonach Wielkiej Brytanii prawdopodobnie powrócą fale upałów. Temperatury będą rosły w weekend, a następnie – w jeszcze większym stopniu – w połowie przyszłego tygodnia. Upały w sierpniu szczególnie dadzą o sobie znać w czwartek 13 sierpnia. Wówczas temperatury w niektórych rejonach East Anglii i południowo-wschodniej Anglii mogą osiągnąć 36°C.

Jeszcze w weekend pogoda będzie się różnić między północą a południem kraju. W Szkocji i Irlandii Północnej spodziewane są przelotne opady deszczu, które momentami mogą być intensywne. Dalej na południu, w Anglii i Walii, pogoda pozostanie w większości sucha, słoneczna i coraz cieplejsza.

Fale upałów stają się normą

Na koniec lipca pisaliśmy o czwartej fali upałów w UK. Temperatury niegdyś niewyobrażalne na Wyspach, zdają się stawać normą.

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W niedzielę w południowej i południowo-wschodniej Anglii wzrosną do poziomu nieco poniżej 30°C. W poniedziałek spodziewany jest krótkotrwały spadek temperatur, z prognozowanymi maksymalnymi wartościami od 27°C do 29°C. Potem temperatury będą rosły z dnia na dzień.

We wtorek w niektórych częściach Anglii i Walii możliwe są maksymalne temperatury do 30°C, a w środę wzrosną one do 32°C–34°C. Najwyższe temperatury mają się pojawić w czwartek. Wówczas w niektórych częściach East Anglii i południowo-wschodniej Anglii może być nawet 36°C.

Oczekuje się, że upały osiągną szczyt w większości Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji w środę, a w niektórych rejonach środkowej i południowej Anglii oraz południowo-wschodniej Walii temperatura może wynieść nawet 34°C. Jednak w East Anglia i południowo-wschodniej Anglii w czwartek temperatury mogą być jeszcze wyższe.

Wysoka wilgotność i upały to najgorsze połączenie

Przewiduje się również wzrost wilgotności, co może sprawić, że warunki będą odczuwalne jako bardziej niekomfortowe, szczególnie w nocy. Przy dużej wilgotności powietrza upały bardziej dają się we znaki, a gorąco jest mocniej odczuwalne.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency) ogłosiła żółte ostrzeżenia zdrowotne związane z upałami dla niektórych regionów Anglii, zwracając uwagę na potencjalne skutki upałów, szczególnie dla osób starszych i cierpiących na schorzenia podstawowe.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas upałów

Wszyscy już przyzwyczailiśmy się do tego, że obecne lato jest niezwykle upalne. Wiemy jak ważne jest dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu, unikanie długotrwałego przebywania na słońcu w najgorętszej porze dnia. Ważne jest także sprawdzanie, czy wszystko jest w porządku u osób szczególnie narażonych, takich jak przyjaciele, rodzina i sąsiedzi.