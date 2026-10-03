Jak bezpiecznie zostawić samochód elektryczny na lotnisku? Foto: Shutterstock
Jak bezpiecznie zostawić samochód elektryczny na lotnisku? Foto: Shutterstock
Podróże i turystyka
1 min.czytania

Strach zostawiać samochód elektryczny na lotniskowym parkingu?

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Wiadomo, że w czasie postoju, elektryki stopniowo tracą baterię, bo auto zasila w tle elektronikę. Na codzień nie jest to problemem, jednak co z samochodem pozostawionym na lotnisku na dłuższy czas? Czy jest możliwość, że bateria rozładuje się poniżej krytycznego poziomu? Jak się zabezpieczyć?

Ile baterii traci samochód elektryczny na postoju?

Bateria nie rozładuje się do zera w kilka dni w czasie gdy samochód stoi. Zwykle w takiej sytuacji traci około 1-3% dziennie. Jednak przy włączonych systemach wartość ta może dojść do 10%. Przy tygodniowym postoju strata jest niewielka. Przy 2-4 tygodniach może być zauważalna. W zależności od początkowego naładowania, bateria może spaść do poziomu, który uszkadza ogniwa lub uniemożliwia jazdę. Wielu właścicieli szczególnie martwi się, jeśli samochód jest zostawiany na mrozie, który wiadomo, że nie jest łaskawy dla baterii.

- Advertisement -

Dodatkowo należy też pamiętać, że elektryki mają też zwykły akumulator 12 V. Zasila on zamki, wyświetlacze i system rozruchu. Jeśli on się rozładuje, nawet przy pełnej głównej baterii auto może nie wystartować. Część modeli doładowuje 12 V z głównej baterii, ale nie wszystkie robią to skutecznie.

Jak się zabezpieczyć przy dłuższym postoju?

Oczywiście najlepszą radą jak zawsze jest przeczytanie instrukcji samochodu. A konkretnie zaleceń producenta dotyczących długich postojów dla auta, które posiadamy.

Dla przykładu Tesla przy postoju dłuższym niż kilka dni zaleca zostawienie auta z poziomem baterii w granicach 60-80%. Mowa tutaj o postoju do kilku tygodni.

Producent zaleca też wyłączenie wszelkich systemów, które działają automatycznie w tym Sentry Mode, Cabin Overheat Protection i Summon Standby. Oraz włączenie trybu Energy Saving.

Należy też pamiętać, że wchodzenie w aplikację podczas wakacji, aby sprawdzić „co z samochodem”,  wybudza systemy w aucie.

Jednocześnie wiadomo, że auto samo wchodzi w tryb oszczędzania, jeśli poziom baterii jest niski i w praktyce wielu właścicieli Tesli zostawia włączone Sentry Mode w ramach bezpieczeństwa.

Czy zostawić auto podłączone do prądu?

Ogólne zalecenie wskazują, że jest to korzystne, jeśli ma się taką możliwość. Podłączone auto samo dobija baterię, gdy spadnie poniżej ustawionego limitu. W takiej sytuacji zaleca się trzymanie poziomu około 50% i unikanie skrajności. Nie należy ładować do 100% ale też nie schodzić do 20%.

W przypadku parkingów lotniskowych, gdzie są stacje ładowania, zostawienie auta podłączonego, nie jest dobrym pomysłem. Zarówno ze względu na wysokość potencjalnej opłaty, jak i fakt blokowania ładowarki przez tak długi czas. Może to się sprawdzić w sytuacji, gdy dojechaliśmy na lotnisko z baterią 25% i wyjeżdżamy na więcej niż kilka dni.

 

 

Zobacz także

Rząd zamierza uprościć ładowanie aut elektrycznych w domach

Jak informuje Energy Live News, brytyjski rząd przygotowuje pakiet reform mających ułatwić życie kierowcom samochodów elektrycznych. Powinien dzięki temu powstać bardziej sprawiedliwy systemu ładowania aut w miejscu zamieszkania – także dla tych, którzy nie mają prywatnych podjazdów.

Naprawa „elektryka” tylko z pozwoleniem. Koncerny ścigają niezależnych mechaników

Coraz więcej niezależnych mechaników i serwisów na świecie musi liczyć się z ryzykiem pozwów ze strony chińskich producentów samochodów elektrycznych. Oficjalnie przyczyną są względy bezpieczeństwa. Jak tłumaczą koncerny, ingerowanie w systemy EV bez odpowiednich uprawnień może zagrażać zarówno użytkownikom, jak i infrastrukturze informatycznej pojazdu.

Elektryczna rewolucja w polskiej motoryzacji: Jak firmy z branży adaptują się do nowych realiów?

Polska motoryzacja przyspiesza w kierunku elektrycznej przyszłości. Jak firmy i kierowcy radzą sobie z nowymi realiami rynku? Sprawdź!
Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Styl życia

8 trujących grzybów, na które muszą uważać grzybiarze

Jeśli jesteście fanami grzybobrania i mieszkacie na Wyspach, powinniście...
UK

Premier uważa, że Brexit przyniósł więcej szkód niż pożytku

Andy Burnham stwierdził, że "Brexit przyniósł więcej szkód niż pożytku” i coraz bardziej skłania się do postulatu powrotu Wielkiej Brytanii do UE.
Crime

Wielka Brytania zwalnia dziś więźniów na masową skalę. Co stanie się z Polakami?

Około 700 więźniów wyjdzie dziś z zakładów karnych w...
UK

Co robić, gdy Twoje śmieci nie zostały odebrane. Przepisy, prawo i porady

Śmieci nie zostały odebrane. Co zrobić w pierwszej kolejności?...
Praca i finanse

Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera

Winter Fuel Payment w 2026/2027 pozostaje realnym wsparciem dla milionów starszych osób. Natomiast dla emerytów z dochodem powyżej £35 000 sytuacja wygląda inaczej.

Przeczytaj także