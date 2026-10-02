Znamy ceny biletów na święta do Polski – tanio nie polecisz

Niebawem wielu z nas, jak co roku, stanie przed decyzją gdzie spędzić święta Bożego Narodzenia. Są tacy, dla których istnieje tylko jedna możliwość, bo nie wyobrażają sobie świąt spędzanych gdzie indziej niż z rodziną w Polsce. Inni wahają się między pozostaniem w UK, a spędzeniem świąt w cieplejszych krajach. Wybierając się do Polski trzeba już rezerwować bilety, bo taniej nie będzie. A ceny i tak są wysokie.

Kiedy lecieć, aby bilet był najtańszy?

Zarówno w Ryanair oraz w WizzAir reguła jest ta sama. Powtarza się ona także w innych liniach lotniczych. Im wcześniej przed Wigilią polecimy, tym mniej zapłacimy za bilet. Dlatego nie ma szans upolować taniego biletu, lecąc tuż przed Bożym Narodzeniem. Loty od połowy grudnia są coraz droższe a maksymalną cenę osiągają 23 lub 24 grudnia. Są to najdroższe dni, jeśli chodzi o ceny biletów lotniczych. Potem zaczyna się spadek cen, co widać na poniższym wykresie.

Obecnie ceny choć wysokie i tak nie są wygórowane, a bazując na wieloletnich obserwacjach możemy założyć, że będą one już tylko rosły.

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Najkorzystniejsze ceny są w pierwszych dwóch tygodniach grudnia, jednak na tak długi urlop mało kto może sobie pozwolić.

Przykładowo w tygodniu 7-11 grudnia za lot ze Stansted do Poznania Ryanairem zapłacimy od niecałych £26 do £37.

Bilety na bardziej popularnych trasach (np. Stansted- Kraków) będą odpowiednio droższe, a na mniej popularnych tańsze. Natomiast zawsze cena będzie bardziej atrakcyjna niż w późniejszych dniach grudnia.

W analogicznym okresie za bilet w WizzAir na trasę Luton – Katowice zapłacimy od £28 do £50 (cena za osobę, tylko mały bagaż podręczny).

Ile kosztuje lot tuż przed Wigilią?

Najdroższym dniem na podróż jest 23 grudnia. Niestety dla wielu jest to jedyny możliwy dzień wylotu ze względu na zobowiązania pracy i dostępny urlop. Wiele osób chce wylecieć jak najpóźniej, aby zostać dłużej w Polsce. Lecąc dzień przed Wigilią zapłacimy ponad 2-3 razy więcej za bilet niż tydzień wcześniej.

Podobnie sytuacja ma się w WizzAir.

Jakie są tańsze alternatywy wyjazdu do Polski na święta?

Biorąc pod uwagę to, że lecąc na święta zazwyczaj zabieramy większy bagaż, cena biletu lotniczego jest jeszcze wyższa.

Co roku wiele osób decyduje się na podróż samochodem. Podróżując w kilka osób, może to być znacznie tańsza opcja. Zobacz porównanie lotu vs samochodem do Polski. Dodatkowo można z Polski zabrać znacznie więcej bagaży.

Jeszcze inni lecą do Polski znacznie wcześniej przed świętami i urządzają wcześniejszą Wigilię lub lecą po 27 grudnia, kiedy bilety tanieją.

Jak mówi p. Magda, która co roku Wigilię urządza z rodzicami w Polsce w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia: