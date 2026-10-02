We wrześniu spadły ceny domów w Wielkiej Brytanii
We wrześniu spadły ceny domów w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKŻycie w UK
2 min.czytania

Spadają ceny domów w Wielkiej Brytanii. Ile teraz zapłacimy za nieruchomość?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na duże prawdopodobieństwo wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych spadają ceny domów w Wielkiej Brytanii. Według danych Nationwide we wrześniu koszt zakupu nieruchomości spadł o 0,2 proc.

W ostatnich miesiącach rynek mieszkaniowy pozostawał w stanie spowolnienia. Wynikało to z napięć związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A także wynikającymi z nich zakłóceniami w dostawach ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej, które powodują wzrost kosztów energii i obawy o inflację. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przełoży się to na wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, czyniąc zakup nowego domu bardziej kosztownym. Zniechęca to potencjalnych nabywców.

Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadają

Jak już wspomnieliśmy, zgodnie z danymi Nationwide, we wrześniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Natomiast średnia cena nieruchomości obniżyła się do 274 251 funtów.

- Advertisement -

Według Nationwide w ciągu roku natomiast kończącego się we wrześniu średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,8%, osiągając poziom 274 251 funtów. Było to tempo o połowę niższe od odnotowane w sierpniu. Kiedy to ceny domów rosły w tempie 1,6 proc. rok do roku. Było to również najwolniejsze tempo wzrostu cen nieruchomości od grudnia ubiegłego roku.

Napięcia geopolityczne pozostają wysokie, a konflikt na Bliskim Wschodzie wywiera presję na wzrost cen energii, podsycając obawy o inflację. To z kolei doprowadziło do wzrostu oczekiwań rynków finansowych co do podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii. Utrzymało też presję wzrostową na rynkowe stopy procentowe, od których zależy koszt kredytów hipotecznych – powiedział główny ekonomista Nationwide, Robert Gardner.

Nationwide poinformowało także, że w ujęciu regionalnym największy spadek cen domów odnotowano w regionie East Anglia. Tam wyniósł on 0,7 proc. w skali roku. Wyjątkiem była Irlandia Północna, która odnotowała najsilniejszy wzrost cen domów – o 5,9 proc. rok do roku.

Osoby planujące zakup pierwszego domu przygotowują się do uruchomienia rządowego programu „Your First Home”
Osoby planujące zakup pierwszego domu przygotowują się do uruchomienia rządowego programu „Your First Home” / fot. Shutterstock

Nowy program dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy

Tymczasem osoby planujące zakup pierwszego domu przygotowują się do uruchomienia rządowego programu „Your First Home”. Ma on stanowić wsparcie dla nabywców kupujących nieruchomość po raz pierwszy, jeśli nie mogą liczyć na pomoc finansową ze strony rodziców.

Program zakłada udzielenie pożyczki kapitałowej (typu „equity loan”) gwarantowanej przez państwo, pokrywającej 20 proc. ceny zakupu. Przy czym nabywca musi wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 2,5 proc. Wiąże się to z koniecznością zaciągnięcia standardowego kredytu hipotecznego na kwotę stanowiącą 77,5 proc. wartości nieruchomości.

„Your First Home” obejmuje wyłącznie Anglię oraz nowe mieszkania i domy. Wiadomość o jego uruchomieniu spowodowała już wzrost cen akcji deweloperów. W tym takich firm jak Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey, Crest Nicholson i Vistry.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej

Ceny domów w Holandii. Gdzie szukać tańszego domu? Jeżeli najważniejszym kryterium jest cena, warto spojrzeć poza najbardziej konkurencyjne miasta.

Pierwszy w tym roku spadek cen domów w UK. Z ile teraz kupimy nieruchomość?

Ceny domów w UK spadają po raz pierwszy w tym roku. Średnia wartość nieruchomości na Wyspach spadła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.

Tu kupisz dom najtaniej w UK. Ranking 10 najlepszych lokalizacji dla first‑time buyers

W najnowszym rankingu Lloyds określono dziesięć lokalizacji, w których first-time buyers kupią najtaniej dom w UK.

HMRC analizuje wyceny nieruchomości. Podatki od spadku wzrastają dramatycznie

Ostatnie miesiące pokazują, że HMRC analizuje wyceny nieruchomości, uaktualnia je i, często, upomina się o zapłatę podatku od spadku, nawet jeśli wcześniej nie wykraczał on poza progi. 

Rekordowy rok dla kupujących pierwszy dom w UK. Średni kredyt ponad 210 tys. funtów

Coraz częściej to osoby kupujące nieruchomość po raz pierwszy napędzają sprzedaż i decydują się na zobowiązania, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Polacy zakochali się w perfumach inspirowanych – wysoka jakość w przystępnej cenie

Perfumy inspirowane łączą luksus z oszczędnością. Poznaj Blossom Perfumery, markę oferującą trwałe i intensywne zapachy w przystępnych cenach.
UK

Wir polarny w natarciu – czy Wielką Brytanię czeka śnieżna zima?

Tegoroczne lato dało się wszystkim we znaki, a upałów...
UK

Rekordowa liczba zasiłków pobieranych na ADHD i autyzm

Gwałtownie rośnie liczba nastolatków otrzymujących świadczenie PIP (Personal Independence...
UK

Jak będzie działać krajowa służba opieki (National Care Service)?

Premier chce zreformować opiekę społeczną dla dorosłych i utworzyć krajową służbę opieki (Natonal Care Service). Jak miałaby działać?
Kryzys w UK

Kolejne referendum w sprawie Brexitu. Premier mówi, że to możliwe

Andy Burnham przyznał, że możliwe jest, iż w przyszłym programie wyborczym pojawi się pomysł nowego referendum w sprawie Brexitu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie