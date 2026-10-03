Co to jest Energy Price Cap w Wielkiej Brytanii. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie

Energy Price Cap to limit cen energii. Ostatnio dużo się o nim mówi w kontekście ciągłych wzrostów. Jednak jest on błędnie rozumiany przez wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Zresztą nie tylko przez nich. Brytyjczycy także nie widzą jak price cap wpływa na ich rachunki za prąd i nie umieją wybrać korzystnej opcji. Poniżej wyjaśniamy na czym polega Energy Price Cap tak, abyś mógł oszacować co się bardziej opłaca i rozumiał zasady działania limitu.

Czym jest Energy Price Cap?

Na początek najważniejsza informacja, która najczęściej jest mylona. Price cap to nie jest limit rachunku za prąd. To nie jest maksymalna kwota jaką zapłacisz za prąd. Tę informację powtórzymy jeszcze parę razy, bowiem jest to niezwykle istotna kwestia, której błędne rozumienie może kosztować wiele funtów.

Price cap ustala Ofgem i ogranicza on cenę, jaką płacisz za każdą jednostkę gazu i prądu. Ale jednostek tych możesz zużyć bez ograniczeń. I rachunek będzie znaczne wyższy niż to co media często podają jako roczną cenę prądu, kiedy piszą o price cap.

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Jest to dość niefortunne, bo media często wskazują, że price cap wyniesie na przykład £1,723 rocznie. Dla wielu brzmi to jak górna granica rachunku. Porównując to ze swoim rachunkiem łatwo się skusić na przejście na taryfę domyślną. Jednak podawana kwota to wyliczenie „typowego” gospodarstwa. Typowe gospodarstwo używane do szacunków zużywa 2500 kWh prądu i 9500 kWh gazu rocznie i dla niego ta kwota może być prawdziwa.

Kogo dotyczy price cap?

Tu kolejna pułapka. Limit obejmuje taryfy domyślne (standard variable tariff, SVT), czyli takie, na które użytkownik nie przeszedł świadomie, tylko został zapisany.

Jak podają eksperci dotyczy to osób, które:

nigdy nie zmieniały dostawcy ani taryfy,

miały umowę na stałą cenę, która się skończyła a one nic nie zrobiły,

zostałeś przeniesiony do innego dostawcy z automatu (np. poprzedni zbankrutował),

przeprowadziłeś się i dostałeś taryfę domyślną.

Cap nie dotyczy taryf o stałej cenie. Z limitem cen jest około 60% gospodarstw.

Ile price cap kosztuje od 1 października?

Dla typowego gospodarstwa z płatnością przez direct debit limit wzrósł o 3,6% za jednostkę. Dla naszego standardowego gospodarstwa rachunek roczny wzrośnie z £1,663 do £1,723 rocznie jeśli płaci ono przez Direct Debit. Jednak faktyczny rachunek roczny dla każdego wyniesie tyle, ile jednostek zużyje dane gospodarstwo domowe w ciągu roku.

Koszt jednostki prądu i gazu price cap (dane wg. Ofgem)

Price cap na jednostkę i opłatę stałą 1 października – 32 grudnia 2026 Prąd 26.32p za kWh 54.83p dziennie opłaty stałej Gaz 7.97p za kWh 29.68p dziennie opłaty stałej

Cap zależy też od sposobu płatności. Najtaniej jest jeśli płaci się przez direct debit rocznie. Drożej jeśli czekiem lub gotówką.

Jak często zmienia się price cap?

Co trzy miesiące: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku, na podstawie cen hurtowych z poprzedniego okresu. Ofgem może zmienić limit także w „wyjątkowych okolicznościach”. Poprzednie zmiany to wzrost o 12,6% w lipcu (przez ceny gazu po konflikcie na Bliskim Wschodzie), a teraz 3,6%.

Co dalej?

MSE zebrało prognozy British Gas, EDF Energy i E.on Next. Według ich średniej można założyć następujące zmiany:

od 1 stycznia 2027: wzrost o około 21%, do ok. £2,085 rocznie,

od kwietnia 2027: lekki spadek o około 1,2%, do ok. £2,061,

od lipca 2027: spadek o około 9%, do ok. £1,876.

Być na price cap czy na taryfie fixed?

To najczęściej pojawiające się pytanie. Martin Lewis z Money Saving Expert zwraca uwagę, że taryfy z limitem są zmienne i zmieniają się co trzy miesiące, więc trzeba brać pod uwagę, jak cap może się zmienić w ciągu roku. Dla większości osób rozsądnym, ostrożnym wyborem jest według niego tania taryfa stała teraz, bo ceny mogą jeszcze rosnąć. Przy prognozowanej styczniowej podwyżce to ma sens. Jednak rynek jest zmienny i trzeba śledzić ceny. Na pewno warto przed styczniem 2027 porównać oferty i zdecydować, czy zablokować cenę. Jak często warto zmieniać dostawcę prądu w UK?

Odczyty liczników są kluczowe

Przy zmianach cen warto podać odczyt, żeby dostawca nie szacował zużycia po nowej stawce.

Na koniec jeszcze raz przypomnimy – zużycie ma znaczenie. Cap tylko ogranicza stawki za jednostkę, a rachunek zależy od tego, ile energii zużyjesz.