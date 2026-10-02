Przez zwolnienia w Greggs pracę straci 740 osób
Przez zwolnienia w Greggs pracę straci 740 osób / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKŻycie w UK
1 min.czytania

Zwolnienia w Greggs. Pracę straci nawet 740 osób

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na duże zwolnienia w Greggs związane z zamknięciem czterech fabryk, pracę straci 740 osób.

Sieć piekarni Greggs ogłosiła plany zamknięcia czterech swoich fabryk. Będzie się to wiązało ze zwolnieniami 740 pracowników.

Mimo wzrostu sprzedaży, zwolnienia w Greggs

Plany redukcji ogłoszono w momencie, gdy Greggs odnotowało przyspieszenie wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale do 7,7 proc. (wobec 7,2 proc. w pierwszej połowie roku). Mimo to twierdzi, że zwolnienia są niezbędne, aby zapewnić rozwój w sposób „najbardziej efektywny kosztowo”. Zapowiadane zamknięcie czterech fabryk nastąpi w ciągu najbliższych dwóch i pół roku.

- Advertisement -

Obecnie sieć piekarni prowadzi konsultacje w sprawie zwolnień. Początkowo wiązałoby się to kosztami w wysokości 60 mln funtów. Przy uwzględnieniu wydatków związanych z reorganizacją i odprawami. Jednak do 2028 roku przyniosłoby to roczne oszczędności rzędu 20 mln funtów.

W komunikacie czytamy: „Naszym priorytetem jest zminimalizowanie, w miarę możliwości, negatywnego wpływu tych działań na naszych pracowników. Wkrótce rozpoczniemy konsultacje ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami załogi zakładów objętych zmianami, aby dopracować i rozwinąć te propozycje”.

Według przedstawicieli firmy, wzrost sprzedaży w okresie letnim wsparły również mrożone latte z matchą oraz poszerzona oferta sałatek i kanapek z kurczakiem. Jednak w środę przedstawiciele sieci poinformowali inwestorów, że choć lepsze wyniki sprzedaży „nieznacznie poprawiły” prognozy na bieżący rok, to „pojawiają się oznaki silniejszej presji inflacyjnej w 2027 roku”.

Alex Pugh, analityk domu maklerskiego Freetrade, zauważył, że choć sieć piekarni „przetrwała falę upałów i kryzys związany z rosnącymi kosztami życia… to cena 1,50 funta za bułkę z kiełbaską może okazać się prawdziwym sprawdzianem lojalności klientów”.

Mimo wzrostu sprzedaży o 7,7 proc. firma planuje zwolnienia
Mimo wzrostu sprzedaży o 7,7 proc. firma planuje zwolnienia / fot. Shutterstock

Które fabryki zostaną zamknięte?

Firma Greggs, z siedzibą w Newcastle, zatrudnia obecnie ponad 33 000 osób w całej Wielkiej Brytanii. Zamknięte mogą zostać fabryki w Enfield (północny Londyn), Penrith (Kumbria), Kelso (Roxburghshire, Szkocja) oraz Seaham (hrabstwo Durham).

Sieć piekarni utrzyma działalność dystrybucyjną w Enfield. Proponowane zmiany mogą również wpłynąć na produkcję w zakładzie w Treforest (Walia). Jednak obiekt ten nadal będzie pełnił funkcję centrum dystrybucyjnego.

Przypomnijmy, że Greggs stało się największą brytyjską siecią fast-food dzięki popularności swoich niedrogich wypieków, ciast i gorących napojów. Firma szybko się rozwijała w bieżącym roku, otwierając 57 nowych lokali (bilans netto). To wpisuje się w plan uruchomienia łącznie od 100 do 110 sklepów do końca 2026 roku.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Gigant budowlany zatrudni 2000 osób w Wielkiej Brytanii

W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie 2000 nowych miejsc pracy w budowlance. Balfour Beatty poinformował o dużej rekrutacji.

Praca z wysokimi zarobkami w UK. Jak ją dostać?

O pracę na Wyspach jest coraz trudniej, a bezrobocie rośnie. Natomiast wysokość zarobków jest coraz mniej zadowalająca.

Lukratywna praca dodatkowa w Wielkiej Brytanii. Gdzie można najlepiej zarobić?

Ponad 1,3 miliona pełnoetatowych pracowników na Wyspach ma dodatkową pracę. Pozwala im to nie tylko zwiększyć swój dochód, ale też rozwijać się zawodowo.

Praca w UK. Jak rozpoznać wyzysk, gdzie zgłosić problem?

Współczesny wyzysk rzadko przypomina człowieka przykutego łańcuchem do kaloryfera. Wygląda na bardziej „ucywilizowany”, ale jest równie groźny.

Oferty pracy dla osób pobierających Universal Credit

Część supermarketów w UK przedstawi oferty pracy młodym osobom otrzymującym Universal Credit. W ramach nowego programu „Opening Shift”.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Polacy zakochali się w perfumach inspirowanych – wysoka jakość w przystępnej cenie

Perfumy inspirowane łączą luksus z oszczędnością. Poznaj Blossom Perfumery, markę oferującą trwałe i intensywne zapachy w przystępnych cenach.
Crime

Aresztowania przy bazie RAF Fairford i ewakuacja mieszkańców

W pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA, przeprowadzono aresztowania pięciu mężczyzn podejrzanych o terroryzm.
Styl życia

8 trujących grzybów, na które muszą uważać grzybiarze

Jeśli jesteście fanami grzybobrania i mieszkacie na Wyspach, powinniście...
UK

Wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Zmiana przepisów na prawo jazdy. Osoby na kursie jazdy muszą zdobyć 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu przed egzaminem praktycznym.
Crime

Największa w historii afera związana z wyłudzeniem zasiłków

Imigrantka zamieszana w gigantyczne wyłudzenie zasiłków w Wielkiej Brytanii na kwotę 54 mln funtów wciąż jest winna 83 tys. funtów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie