Mieszkasz w Niemczech, leczysz się w Polsce. Niemiecka służba zdrowia rozczarowuje

Jeszcze kilkanaście lat temu niemiecki system ochrony zdrowia uchodził w Europie za wzór stabilności, organizacji i bezpieczeństwa. Dla wielu Polaków wyjazd do pracy za Odrę oznaczał także dostęp do lepszej opieki medycznej i nowoczesnych szpitali. Dziś obraz ten staje się coraz bardziej skomplikowany. Coraz częściej w przypadku chorób rzeczywistość wygląda tak, że mieszkasz w Niemczech, a leczysz się w Polsce.

Choć niemiecka medycyna nadal należy do najlepiej finansowanych w Europie, coraz więcej mieszkańców Niemiec – zarówno Polaków mieszkających za granicą, jak i samych Niemców – narzeka na długie kolejki, brak lekarzy i rosnącą biurokrację w szpitalach. W efekcie rośnie zjawisko leczenia w Polsce.

Mieszkasz w Niemczech, leczysz się w Polsce. Niemcy coraz bardziej krytyczni wobec własnej służby zdrowia

Najnowsze badania opinii publicznej pokazują wyraźny spadek zaufania do niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Z sondażu przeprowadzonego dla kasy chorych DAK-Gesundheit wynika, że aż 35 proc. mieszkańców Niemiec jest niezadowolonych z działania służby zdrowia. Jeszcze kilka lat temu krytyczne opinie należały do rzadkości. Najczęściej wskazywane problemy to długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty, niedobór lekarzy rodzinnych oraz przeciążenie szpitali. Szczególnie trudna sytuacja panuje we wschodnich landach, gdzie wielu mieszkańców mówi wręcz o lokalnym kryzysie dostępności opieki medycznej.

Paradoks polega na tym, że niemiecka medycyna nadal dysponuje ogromnymi możliwościami technologicznymi i finansowymi. Szpitale oferują wysoki poziom leczenia, nowoczesną diagnostykę i specjalistyczne terapie. Problemem coraz częściej okazuje się jednak nie jakość samego leczenia, lecz dostęp do niego. Pacjenci skarżą się, że na wizytę u specjalisty trzeba czekać miesiącami, a znalezienie lekarza rodzinnego przyjmującego nowych pacjentów bywa niezwykle trudne. W praktyce coraz więcej osób zaczyna szukać alternatywy poza systemem publicznym.

Prywatna medycyna w Polsce przyciąga tysiące pacjentów

Na tym tle Polska staje się naturalnym kierunkiem medycznych wyjazdów. Dotyczy to przede wszystkim Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech, którzy od lat utrzymują kontakt z polskim systemem ochrony zdrowia. Wielu z nich regularnie przyjeżdża do kraju na wizyty prywatne, badania diagnostyczne, leczenie stomatologiczne czy konsultacje specjalistyczne. Powód jest prosty: w Polsce można szybciej dostać się do lekarza, a prywatne leczenie pozostaje relatywnie tanie dla osób zarabiających w euro.

Szczególnie widoczne jest to w stomatologii. Leczenie implantologiczne w Niemczech należy do najdroższych usług medycznych i często kosztuje od 1500 do nawet 3000 euro za jeden ząb wraz z koroną i dodatkowymi procedurami. Tymczasem w Polsce ceny bywają niższe o kilkadziesiąt procent, nawet po uwzględnieniu kosztów podróży i noclegu. Dlatego przygraniczne miasta, takie jak Szczecin czy Wrocław, od lat przyciągają pacjentów z Niemcy. Powstały tam kliniki wyspecjalizowane w obsłudze niemieckojęzycznych klientów, oferujące tłumaczenia dokumentacji, transport i kompleksową organizację leczenia.

Diagnostyka i rezonans szybciej niż w Niemczech

Rosnące znaczenie ma również prywatna diagnostyka. W Polsce rezonans magnetyczny głowy można wykonać prywatnie często za kilkaset złotych i w ciągu kilku dni od zapisania się na badanie. Natomiast Niemczech pacjent z publicznym ubezpieczeniem wprawdzie zazwyczaj nie płaci za MRI, ale problemem pozostaje czas oczekiwania. W praktyce wiele osób decyduje się więc zapłacić za badanie w Polsce, aby szybciej uzyskać diagnozę lub drugą opinię specjalisty.

Dla Polaków mieszkających w Niemczech ważny jest także czynnik psychologiczny i językowy. Wielu pacjentów przyznaje, że łatwiej rozmawia im o zdrowiu po polsku, dokładniej rozumieją zalecenia lekarza i mają większe poczucie kontroli nad leczeniem. W internetowych grupach Polonii regularnie pojawiają się relacje osób, które wolą poświęcić weekend na wyjazd do Polski niż miesiącami czekać na wizytę w niemieckim systemie publicznym.

Mieszkasz w Niemczech, leczysz się w Polsce. Niemcy nadal mają mocne strony systemu

Jednocześnie eksperci podkreślają, że obraz niemieckiej służby zdrowia nie jest jednoznacznie negatywny. W przypadku ciężkich chorób, nowoczesnej onkologii, zaawansowanych operacji czy rehabilitacji długoterminowej Niemcy nadal dysponują bardzo silnym zapleczem medycznym i znacznie większym finansowaniem niż Polska. Dlatego większość pacjentów nie rezygnuje całkowicie z niemieckiego systemu, lecz korzysta z obu rozwiązań równolegle.

Coraz częściej mówi się wręcz o nowym modelu „transgranicznego leczenia”. Polacy pracujący w Niemczech korzystają z niemieckiego ubezpieczenia i szpitali, ale podstawową diagnostykę, dentystę czy prywatnych specjalistów wybierają w Polsce. Z kolei część Niemców traktuje polskie kliniki jako tańszą i szybszą alternatywę dla wybranych procedur. W praktyce granica medyczna między oboma krajami zaczyna się zacierać.

Mieszkasz w Niemczech, leczysz się w Polsce. Leczenie w Polsce przestało być wyjątkiem

Rosnące niezadowolenie z niemieckiej ochrony zdrowia nie oznacza więc upadku tamtejszego systemu. Pokazuje jednak, że nawet najlepiej finansowana służba zdrowia może mieć poważne problemy z dostępnością usług i starzeniem się społeczeństwa. Polska natomiast coraz skuteczniej wykorzystuje rozwój prywatnej medycyny, przyciągając pacjentów niższymi cenami, krótszym czasem oczekiwania i większą elastycznością. Dla wielu osób mieszkających za Odrą leczenie w Polsce przestało być wyjątkiem. Stało się codzienną praktyką.