Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dla młodych osób ma być zlikwidowany
Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dla młodych osób ma być zlikwidowany / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Likwidacja kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach szeroko zakrojonych zmian w systemie socjalnym ministrowie planują likwidację kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności dla osób poniżej 25. roku życia.

Ze względu na gruntowne zmiany w systemie świadczeń socjalnych rząd może zlikwidować kluczowy zasiłek z tytułu niepełnosprawności dla młodych ludzi.

Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dla młodych może zostać zlikwidowany

Jak podaje „The Guardian” – zmiany w systemie świadczeń mają objąć kluczowy zasiłek z tytułu niepełnosprawności dla osób poniżej 25. roku życia i zastąpić go wartym miliardy funtów pakietem wsparcia ułatwiającego wejście na rynek pracy.

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Według źródeł rządowych pakiet zmian jest znacznie bardziej rozbudowany niż początkowo sądzono. Ze względu na fakt, że rząd Burnhama dąży do aktywizacji zawodowej większej liczby młodych osób.

Zanim jednak rząd podejmie decyzje w tej sprawie, Alan Milburn ma jeszcze dostarczyć wnioski z przeglądów. Jedną z głównych opcji rozważanych w odniesieniu do młodych ludzi jest usunięcie składnika zdrowotnego z zasiłku Universal Credit. Przy czym kwota ta została już wcześniej niemal o połowę obniżona do 217 funtów miesięcznie.

Ponadto celem jest też zaoferowanie młodym intensywnego wsparcia w znalezieniu pracy. Analizowana jest możliwość objęcia tymi zmianami nie tylko nowych, ale i obecnych świadczeniobiorców.

Dodatkowe wsparcie ma obejmować m.in. subsydiowane miejsca pracy dla młodszych osób. A także bardziej ukierunkowane programy aktywizacji zawodowej oraz pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Działania te mają na celu powrót na rynek pracy części z miliona młodych ludzi w wieku 16–24 lat. Z tak zwanej grupy NEET, czyli tych, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w szkoleniach.

Rząd chce aktywizować młodych ludzi na rynku pracy
Rząd chce aktywizować młodych ludzi na rynku pracy / fot. Shutterstock

Czego dotyczą inne zmiany?

W ramach tego samego pakietu zmian rząd pracuje nad nowym systemem, który miałby zastąpić świadczenie PIP. Mimo tego, że w zeszłym roku posłowie odrzucili próby zmiany dotychczasowych kryteriów kwalifikacji.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie odrębnych zasad dla grupy wiekowej poniżej 25 lat. Zakładających ograniczenie lub zniesienie niektórych uprawnień. Przy czym osoby z najcięższymi, najbardziej ograniczającymi funkcjonowanie niepełnosprawnościami nie straciłyby środków finansowych.

W szerszym ujęciu urzędnicy opracowują plany dotyczące nowego zestawu kryteriów kwalifikacyjnych. A także zasad oceny w ramach systemu mającego zastąpić obecne rozwiązania w zakresie pokrywania dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością.

Rozważają oni, czy nowe zasady miałyby objąć wszystkich wnioskodawców w wieku produkcyjnym. Czy też osoby poniżej określonej granicy wieku, na przykład 50 lub 60 lat.

Ponadto wrócono również do pomysłu ograniczenia programu „Motability” po tym, jak wcześniej zlikwidowano ulgi podatkowe o wartości 300 mln funtów. Program ten umożliwia osobom niepełnosprawnym przeznaczanie środków z zasiłku PIP na leasing nowych samochodów na okres trzech lat.

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