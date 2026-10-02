Wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami osoby uczące się jazdy muszą zdobyć 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu zanim będą mogły przystąpić do egzaminu praktycznego.

Od października weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące prawa jazdy. Zakazują one młodym kierowcom przewożenia określonych pasażerów w porze nocnej. A także ograniczają terminy przystępowania do egzaminu praktycznego.

Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Irlandia Północna jako pierwsza wprowadziła nowe zasady dla początkujących kierowców. System stopniowego uzyskiwania uprawnień (Graduated Driver Licensing – GDL), obejmujący osoby uczące się jazdy oraz świeżo upieczonych kierowców, dotyczy teraz wszystkich nowych kierowców. Jednak zmiany te są skierowane przede wszystkim do osób w wieku od 17 do 23 lat.

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Osoby uczące się jazdy muszą zdobywać doświadczenie przez co najmniej sześć miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. A kierowcy poniżej 24. roku życia podlegają ograniczeniom w zakresie przewożenia młodych pasażerów w nocy.

O zmianach przepisów poinformowano w styczniu 2026 roku. Kierowcy niestosujący się do nowych ograniczeń mogą otrzymać trzy punkty karne lub grzywnę w wysokości do 1000 funtów.

Bezpieczeństwo wśród młodych kierowców

Zmiany, wprowadzone w Irlandii Północnej, mają na celu zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi.

Według oficjalnych danych, kierowcy w wieku od 17 do 23 lat byli w 2024 roku sprawcami prawie jednej czwartej wszystkich kolizji w Irlandii Północnej. Stanowią oni przy tym zaledwie 8 procent ogółu posiadaczy prawa jazdy.

Dane wskazują również, że w 2024 roku w wypadkach z udziałem młodych kierowców zginęło lub zostało poważnie rannych 251 osób. W 65 procentach przypadków winę ponosił młody kierowca.

Zmiany te wprowadzono po tym, jak w styczniu rząd ogłosił, że osoby uczące się jazdy w Anglii i Walii mogą czekać nawet sześć miesięcy między egzaminem teoretycznym a praktycznym.

Jakie rozwiązania zaproponowano dla kierowców po siedemdziesiątce?

Zamiast przystępować do pełnego egzaminu, kierowcy po siedemdziesiątce – w celu utrzymania prawa jazdy – muszą poddawać się badaniu wzroku co trzy lata.

Nie jest to nowe rozwiązanie ogłoszone przez Burnhama. Kwestia ta była po raz pierwszy omawiana w sierpniu 2025 roku, za czasów urzędowania premiera Keira Starmera. W ramach nowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Propozycję tę poddano konsultacjom społecznym na początku bieżącego roku, w okresie od stycznia do maja.