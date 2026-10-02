Zmiany w przepisach na prawo jazdy
Zmiany w przepisach na prawo jazdy / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie z nowymi przepisami osoby uczące się jazdy muszą zdobyć 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu zanim będą mogły przystąpić do egzaminu praktycznego.

Od października weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące prawa jazdy. Zakazują one młodym kierowcom przewożenia określonych pasażerów w porze nocnej. A także ograniczają terminy przystępowania do egzaminu praktycznego.

Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

Irlandia Północna jako pierwsza wprowadziła nowe zasady dla początkujących kierowców. System stopniowego uzyskiwania uprawnień (Graduated Driver Licensing – GDL), obejmujący osoby uczące się jazdy oraz świeżo upieczonych kierowców, dotyczy teraz wszystkich nowych kierowców. Jednak zmiany te są skierowane przede wszystkim do osób w wieku od 17 do 23 lat.

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Osoby uczące się jazdy muszą zdobywać doświadczenie przez co najmniej sześć miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. A kierowcy poniżej 24. roku życia podlegają ograniczeniom w zakresie przewożenia młodych pasażerów w nocy.

O zmianach przepisów poinformowano w styczniu 2026 roku. Kierowcy niestosujący się do nowych ograniczeń mogą otrzymać trzy punkty karne lub grzywnę w wysokości do 1000 funtów.

Bezpieczeństwo wśród młodych kierowców

Zmiany, wprowadzone w Irlandii Północnej, mają na celu zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi.

Według oficjalnych danych, kierowcy w wieku od 17 do 23 lat byli w 2024 roku sprawcami prawie jednej czwartej wszystkich kolizji w Irlandii Północnej. Stanowią oni przy tym zaledwie 8 procent ogółu posiadaczy prawa jazdy.

Dane wskazują również, że w 2024 roku w wypadkach z udziałem młodych kierowców zginęło lub zostało poważnie rannych 251 osób. W 65 procentach przypadków winę ponosił młody kierowca.

Zmiany te wprowadzono po tym, jak w styczniu rząd ogłosił, że osoby uczące się jazdy w Anglii i Walii mogą czekać nawet sześć miesięcy między egzaminem teoretycznym a praktycznym.

Osoby uczące się jazdy muszą zdobywać doświadczenie przez co najmniej sześć miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego
Osoby uczące się jazdy muszą zdobywać doświadczenie przez co najmniej sześć miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego / fot. Shutterstock

Jakie rozwiązania zaproponowano dla kierowców po siedemdziesiątce?

Zamiast przystępować do pełnego egzaminu, kierowcy po siedemdziesiątce – w celu utrzymania prawa jazdy – muszą poddawać się badaniu wzroku co trzy lata.

Nie jest to nowe rozwiązanie ogłoszone przez Burnhama. Kwestia ta była po raz pierwszy omawiana w sierpniu 2025 roku, za czasów urzędowania premiera Keira Starmera. W ramach nowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Propozycję tę poddano konsultacjom społecznym na początku bieżącego roku, w okresie od stycznia do maja.

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