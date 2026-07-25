Wzrost pensji w Holandii odnotowano również w rolnictwie
Wzrost pensji w Holandii odnotowano również w rolnictwie / fot. Shutterstock
HolandiaPraca i zarobki
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W których sektorach pensje rosną najszybciej?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z danych Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) wynika, że w 2025 roku płace pracowników rosły w większym tempie niż zyski przedsiębiorstw. W których sektorach zatem pensje rosną najszybciej?

W ostatnich latach pensje rosną dość gwałtownie w Holandii, co wynika z zamiarów zrównoważenia wysokiej inflacji. Z danych CBS wynika, że pensje pracowników rosły szybciej niż zyski przedsiębiorstw w 2025 roku. Natomiast udział dochodów z pracy w sektorze rynkowym wzrósł z 70,4 proc. w 2024 roku do 70,6 proc. w 2025 roku. Jednak od 1995 roku przedsiębiorstwa zatrzymują większą część swoich zysków. W tym roku udział dochodów z pracy wyniósł 81,4 proc.

Udział dochodów z pracy

Udział dochodów z pracy w sektorze rynkowym mierzy część całkowitych dochodów kraju, która trafia do pracowników w formie wynagrodzeń. Pozostała część stanowi zyski operacyjne przedsiębiorstw. Sektor rynkowy obejmuje całą gospodarkę z wyjątkiem sektora publicznego, edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej, nieruchomości, górnictwa i wydobycia oraz usług finansowych.

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W sektorach gospodarki wodnej i gospodarowania odpadami oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych udział dochodów z pracy pozostał stabilny. Spadł on natomiast w handlu detalicznym, energetyce, przemyśle wytwórczym, budownictwie i innych usługach.

Udział dochodów z pracy spadł w przemyśle wytwórczym
Udział dochodów z pracy spadł w przemyśle wytwórczym / fot. Shutterstock

W których sektorach pensje rosną najszybciej?

Wyższy wzrost pensji pracowników dotyczy całej holenderskiej gospodarki. Z wyjątkiem sektora rządowego. Zarówno edukacji, opieki zdrowotnej, nieruchomości, handlu, górnictwa i usług finansowych.

Największy wzrost pensji odnotowano w sektorze informacji i komunikacji. Tam zauważono największą poprawę w zakresie kwoty pieniędzy przeznaczonej na pracowników. W roku 2024 wzrost w tych sektorach wyniósł 77,2 proc. Natomiast w 2025 wyniósł już 82,3 proc.

Ponadto podwyżki odnotowano także w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, a także kulturze, sporcie i rekreacji. CBS wyjaśnia, że niektóre branże mają wyższy udział dochodów z pracy niż inne, ponieważ część sektorów jest bardziej zależna od pracowników niż od kapitału, takiego jak maszyny czy transport.

Firmy, które wymagają większego kapitału w procesie produkcyjnym, często zatrudniają mniej pracowników, co przekłada się na niższe koszty płac i wyższe zyski operacyjne. Z kolei sektory o wyższej pracochłonności zatrudniają więcej pracowników, a tym samym charakteryzują się wyższym udziałem dochodów z pracy.

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