Świąteczna reklama John Lewis – w 2024 roku postawiono na coś… nietypowego

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… W Wielkiej Brytanii bożonarodzeniowa reklama sieci handlowej John Lewis, która zwykle ma premierę w połowie listopada, to pierwsza zapowiedź zbliżającego się christmas season.

Kto w Polsce nie kojarzy świąt Bożego Narodzenia ze słynną reklamą Coca-Coli i jej ciężarówką z podobizną św. Mikołaja? W naszej ojczyźnie te krótkie filmiki, które rzecz jasna nie mają nic wspólnego z duchowością tych świąt, a znacznie więcej z ich komercyjnym wymiarem, wpisały się w bożonarodzeniowy krajobraz. Na dobre i na złe, czy nam się to podoba, czy nie!

A jak jest na Wyspach? W Wielkiej Brytanii takim telewizyjnym (od kilku dobrych lat – już nie tylko, bo przecież można ją zobaczyć na ekranie telefonu lub komputera!) znakiem zbliżających się świąt są reklamy słynnego domu handlowego John Lewis.

Sezon świąteczny w UK rozpoczęty

„The Gifting Hour” miało swoją premierę w dniu 14 listopada 2024 roku. Produkcji towarzyszy piosenka brytyjskiego zespołu The Verve zatytułowana „Sonnet”. Utwór ukazał się w 1997 i nadaje całości nostalgiczny wymiar, przywołując atmosferę ostatniej dekady XX wieku.

Przez lata reklamy świąteczne przedstawiały menażerię uroczych stworzeń, ale w tym roku John Lewis postawił na coś zupełnie innego. Historia o dwóch siostrach wyraźnie inspirowaną motywami rodem z „Opowieści z Narnii” jest w istocie o… robieniu zakupów podczas świąt. Takich na ostatnią chwilę, co pewnie się zdarza wielu osobom. Nie ma tu uroczego pingwina lub bałwanka, nie ma przybyłego z gwiazd kosmity, nie jest to żadna bajkowa historia, tylko znacznie bardziej przyziemna, wręcz zwyczajna, w porównaniu z innymi produkcjami Johna Lewisa, rzecz.

Brytyjczycy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia!

Być może właśnie taka zmiana estetyki korespondują z obecną, trudną sytuacją ekonomiczną nie tylko sieci Johna Lewis, ale generalnie całego sektora „high street” w Wielkiej Brytanii. Jednak i tak oglądając reklamę, można poczuć, że świąteczna magia istnieje i ma się całkiem dobrze.

Podobnie jak dzieci w „Lwie, czarownicy i starej szafie”, jednak z sióstr przeszukując wieszak z sukienkami, przenosi się do świata wspomnień. Pozwala jej to przypomnieć sobie wspólne dorastanie z siostrą co, inspiruje ją do zrobienia odpowiednich zakupów na Boże Narodzenie.

„The Gifting Hour”, świąteczna reklama sieć John Lewis na rok 2024

Zobaczcie sami, jak wygląda John Lewis chrismtas advert w roku 2024:

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia. Te poruszające produkcje stały się czymś w rodzaju corocznej tradycji w brytyjskiej kulturze popularnej. Do najbardziej udanych zaliczają się „The Bear and the Hare” oraz „Monty’s Christmas and Man on the Moon”. Czy reklama z 2024 roku do nich dołączy? Zobaczymy, jak będzie pamiętana za kilka lat!

John Lewis to brytyjska sieć domów towarowych, której początki sięgają 1864 roku, gdy przy londyńskiej Oxford Street otwarto pierwszy sklep z tekstyliami. W 2023 roku w całej Wielkiej Brytanii funkcjonowało 35 sklepów pod takim szyldem. Oprócz tego sieć otwarła swoje sklepy w Irlandii i Australii, a rozszerzenie działalności miało miejsce w 2016.

Jak Wam się podoba najnowsza produkcja Johna Lewisa? Dajcie znać, co o niej sądzicie na naszym profilu na FB!