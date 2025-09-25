Wdrożenie kontroli biometrycznych może zająć dziewięć miesięcy

Już za dwa tygodnie na Wyspach zaczną działać punkty rejestracji biometrycznej w UE. Jednak wdrożenie kontroli może zająć jeszcze dziewięć miesięcy.

Za nieco ponad dwa tygodnie Eurotunnel, Eurostar i port w Dover otworzą nowe punkty rejestracji biometrycznej. Ich instalacja kosztowała dziesiątki milionów funtów. System wejdzie w życie 12 października, ale tylko dla części podróżnych. Pełna zgodność z przepisami zacznie obowiązywać dopiero 12 kwietnia 2026 roku.

Opóźnione kontrole biometryczne na brytyjskiej granicy

Rejestracja biometryczna wjazdów do UE będzie powoli wdrażana przez kolejne dziewięć miesięcy. Straż graniczna nie będzie jej w pełni egzekwować od razu. Funkcjonariusze będą mogli złagodzić przepisy, aby zmniejszyć kolejki i chaos w portach po uruchomieniu systemu.

Jak podaje Eurostar i Eurotunnel – w przypadku awarii operacyjnych będzie obowiązywał 90-dniowy okres karencji, a system wjazdu i wyjazdu (EES) zostanie ograniczony pod nadzorem francuskich służb granicznych.

Na czym polega nowy system?

Nowy system kontroli biometrycznych wymaga od wszystkich obywateli spoza UE pobrania odcisków palców. A także wykonania zdjęcia przed wjazdem na terytorium UE. Dane identyfikacyjne i informacje trafią do centralnej europejskiej bazy danych. Tam będzie się je przechowywać przez trzy lata.

Dane biometryczne będą pobierane na granicy pod nadzorem funkcjonariuszy imigracyjnych. Natomiast pasażerowie lecący do UE przejdą nowe kontrole po wylądowaniu na lotniskach w krajach UE.

Opóźnienia i problemy przy przekraczaniu kanału La Manche

Możliwość tworzenia się długich kolejek i opóźnień w przyjeździe budzi obawy w UE. Ale z systemem EES mogą być szczególne problemy w przypadku przekraczania kanału La Manche. Pasażerowie podróżujący tunelem lub drogą morską przechodzą przez francuskie kontrole graniczne w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że procesu rejestracji biometrycznej EES powinno dokonać się przed odjazdem, a wszelkie opóźnienia po stronie brytyjskiej wystąpią, zanim pasażerowie dotrą do pociągu lub promu.

Zarówno Eurotunnel, jak i port w Dover rozpoczną obsługę pasażerów autokarów i towarów 12 października, a samochody będą sprawdzane od listopada w Dover. Przez pierwsze kilka miesięcy Eurostar będzie zachęcał pasażerów do korzystania z kiosków, początkowo dla osób podróżujących służbowo i regularnie.