Ciało mężczyzny przy autostradzie zidentyfikowane jako zaginiony Polak

W miniony piątek, 29 maja 2026, rano w zalesionym terenie przy autostradzie A28 w pobliżu miejscowości Wezep w Holandii odnaleziono ciało mężczyzny. Miejsce zdarzenia znajduje się w trudno dostępnym obszarze pomiędzy trasą szybkiego ruchu a linią kolejową Zwolle–Amersfoort, w rejonie przed stacją benzynową. Po badaniach i krótkim dochodzeniu policja potwierdziła, że mężczyzna to zaginiony Polak.

Ciało zostało znalezione w części lasu, do której dostęp jest ograniczony ogrodzeniem. Według informacji przekazanych przez lokalne służby, teren ten nie jest łatwo dostępny. Natomiast okoliczności, w jakich mężczyzna znalazł się w tym miejscu, pozostają niejasne.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby policyjne oraz zespół prowadzący czynności dochodzeniowe. Policja zabezpieczyła dokładnie teren. Funkcjonariusze rozpoczęli standardowe procedury związane z ustalaniem tożsamości zmarłego oraz przyczyny śmierci.

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Ciało mężczyzny przy autostradzie A28. Policja potwierdza: to zaginiony Polak

Policja potwierdziła później, że odnalezione ciało należy do 45-letniego obywatela Polski. Mężczyzna był wcześniej zgłoszony jako osoba zaginiona. Mieszkał w miejscowości Elburg w Holandii.

Według ustaleń służb, poszukiwania zaginionego prowadzono już w dniach poprzedzających odnalezienie ciała. W akcję zaangażowano między innymi policję oraz śmigłowiec, który patrolował okolice ASK ’t Harde oraz odcinek autostrady A28.

Ciało mężczyzny przy autostradzie A28 – okoliczności zaginięcia i śledztwo

Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna był formalnie uznany za zaginionego po zgłoszeniu jego nieobecności. Policja nie ujawniła jednak, kiedy dokładnie był widziany po raz ostatni. Nie podała również do wiadomości, jakie były bezpośrednie okoliczności jego zaginięcia.

Śledczy prowadzą obecnie pełne postępowanie wyjaśniające. Służby podkreślają, że nie wykluczają żadnego scenariusza. Jednak na tym etapie nie zakładają bezpośrednio udziału osób trzecich w zdarzeniu. Oznacza to, że zarówno naturalne przyczyny śmierci, nieszczęśliwy wypadek, jak i inne okoliczności pozostają przedmiotem analizy.

Możliwe scenariusze i dalsze działania policji

Śledczy wskazują, że ustalenie przyczyny śmierci może zająć więcej czasu. Ogromne znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok oraz analiza miejsca znalezienia ciała. Policja bada i rozważa wszystkie hipotezy. Jednak do czasu zakończenia badań nie przedstawiono oficjalnych wniosków.

Sprawa pozostaje otwarta. Natomiast policja kontynuuje działania, których celem jest odtworzenie ostatnich godzin życia mężczyzny. Niezwykle istotne jest ustalenie, w jaki sposób znalazł się w zalesionym terenie przy autostradzie A28.