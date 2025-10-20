poniedziałek, 20 października, 2025
type here...
Od przyszłego roku koszty podróży mogą być wyższe
Od przyszłego roku koszty podróży mogą podrożeć / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Wraz z podwyżką podatków wzrosną koszty podróży dla mieszkańców Wysp

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jeśli Rachel Reeves – zgodnie z zapowiedzią – wprowadzi podwyżki podatków w jesiennym budżecie, wzrosną także koszty podróży. Firmy turystyczne ostrzegły już mieszkańców Wysp, że podwyżki będą konieczne.

Wiele osób będzie musiało przemyśleć przyszłoroczne wakacje ze względu na prawdopodobny wzrost kosztów podróży. Rachel Reeves powiedziała, że podwyższy podatki w budżecie na przyszły rok.

- Advertisement -

Koszty podróży turystycznych mogą być wyższe w przyszłym roku

Szefowie dwóch największych brytyjskich biur podróży i linii lotniczych stwierdzili, że dalsze podwyżki podatków zmuszą ich do podniesienia cen. Co sprawi, że wyjazdy zagraniczne staną się nieosiągalne dla wielu mieszkańców Wysp.

Dyrektor generalny Jet2, Steve Heapy, obawia się, że kanclerz skarbu podniesie podatki o 50 miliardów funtów rocznie. To z kolei przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, które będą musiały przerzucić je na klientów.

Steve Heapy stwierdził, że obecnie podatki są „jeszcze wyższe niż za rządów konserwatystów”. A Jet2 poniosło stratę w wysokości 25 milionów funtów z powodu wyższych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców i wyższej płacy minimalnej wprowadzonej w tym roku.

Wszystko wskazuje na to, że podatki znowu wzrosną. Nie sądzę, żeby to było zrównoważone – dodał Heapy.

Jet2 i TUI ostrzegają przed cenami przyszłorocznych wakacji
Jet2 i TUI ostrzegają przed cenami przyszłorocznych wakacji / fot. Shutterstock

Nie każdego będzie stać na wakacje

Podobnie Neil Swanson, który jest dyrektorem zarządzającym Tui w Wielkiej Brytanii, ostrzegł, że wakacje mogą być w przyszłym roku zbyt kosztowne dla niektórych, gdy kanclerz skarbu podniesie podatki.

Nie będziemy w stanie pokryć dodatkowych kosztów, które się z tym wiążą. Dlatego będziemy musieli przerzucić część lub całość tych kosztów na klientów, w zależności od tego, co się wydarzy. To spowoduje, że niektórzy ludzie będą musieli zrezygnować z wakacji. Chcemy, aby podróże były dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają większe portfele. Potrzebujemy, aby rząd pomógł nam pobudzić wzrost, którego potrzebuje gospodarka – stwierdził.

Kiedy jest najlepszy czas na tanie podróże?

Dla osób, które planują podróż przed końcem roku, zbliża się najlepszy moment na znalezienie najtańszych lotów. Zwłaszcza jeśli chcemy podróżować po Europie. Okazuje się, że loty w październiku i listopadzie są najtańsze. Szczególnie, gdy planujemy wyjazd do Hiszpanii czy Portugalii. W tym okresie właśnie najmniej osób decyduje się na podróże zagraniczne. Natomiast na podróże krajowe najtańszym miesiącem jest styczeń.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Royal Mail, Amazon i supermarkety w UK szukają 130 000 pracowników

Zarówno Royal Mail, Amazon i wiele supermarketów szuka pracowników na okres świąteczny w Wielkiej Brytanii.
UK

Ukryta epidemia hazardu przetacza się przez UK

Raport Komisji ds. Hazardu ujawnia, że w Wielkiej Brytanii 1,4 miliona dorosłych zmaga się z problemami wynikającymi z hazardu.
Praca i finanse

Tysiące osób pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie

Wielu świadczeniobiorców pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie z powodu migracji do UC. Rząd zapewniał wcześniej o rekompensacie za błędy.
Niemcy

Bundeswehra być może będzie losować, kto trafi do wojska

Ponad dekadę temu Niemcy zawiesiły obowiązkową służbę wojskową. Teraz temat wraca, a przyczyną są rosnące zagrożenia międzynarodowe, potrzeba wzmocnienia NATO i presja na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Bundeswehra liczy obecnie niespełna 200 tys. żołnierzy, a według ministra obrony Borisa Pistoriusa konieczne jest zwiększenie tej liczby o kolejne 50–60 tys.
Holandia

Tragiczny atak nożem w Son: Dwaj Polacy w ciężkim stanie, Hiszpan zatrzymany

Noc z soboty na niedzielę 12.10.2025 w Son en Breugel okazała się dramatyczna. Trzech mężczyzn zostało rannych w wyniku ataków nożem na jednej z posesji przy Kanaalstraat. Dwaj z poszkodowanych, obywatele Polski w wieku 37 i 38 lat, pozostają w ciężkim stanie w szpitalu.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet