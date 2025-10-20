Wraz z podwyżką podatków wzrosną koszty podróży dla mieszkańców Wysp

Jeśli Rachel Reeves – zgodnie z zapowiedzią – wprowadzi podwyżki podatków w jesiennym budżecie, wzrosną także koszty podróży. Firmy turystyczne ostrzegły już mieszkańców Wysp, że podwyżki będą konieczne.

Wiele osób będzie musiało przemyśleć przyszłoroczne wakacje ze względu na prawdopodobny wzrost kosztów podróży. Rachel Reeves powiedziała, że podwyższy podatki w budżecie na przyszły rok.

Koszty podróży turystycznych mogą być wyższe w przyszłym roku

Szefowie dwóch największych brytyjskich biur podróży i linii lotniczych stwierdzili, że dalsze podwyżki podatków zmuszą ich do podniesienia cen. Co sprawi, że wyjazdy zagraniczne staną się nieosiągalne dla wielu mieszkańców Wysp.

Dyrektor generalny Jet2, Steve Heapy, obawia się, że kanclerz skarbu podniesie podatki o 50 miliardów funtów rocznie. To z kolei przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, które będą musiały przerzucić je na klientów.

Steve Heapy stwierdził, że obecnie podatki są „jeszcze wyższe niż za rządów konserwatystów”. A Jet2 poniosło stratę w wysokości 25 milionów funtów z powodu wyższych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców i wyższej płacy minimalnej wprowadzonej w tym roku.

– Wszystko wskazuje na to, że podatki znowu wzrosną. Nie sądzę, żeby to było zrównoważone – dodał Heapy.

Nie każdego będzie stać na wakacje

Podobnie Neil Swanson, który jest dyrektorem zarządzającym Tui w Wielkiej Brytanii, ostrzegł, że wakacje mogą być w przyszłym roku zbyt kosztowne dla niektórych, gdy kanclerz skarbu podniesie podatki.

– Nie będziemy w stanie pokryć dodatkowych kosztów, które się z tym wiążą. Dlatego będziemy musieli przerzucić część lub całość tych kosztów na klientów, w zależności od tego, co się wydarzy. To spowoduje, że niektórzy ludzie będą musieli zrezygnować z wakacji. Chcemy, aby podróże były dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają większe portfele. Potrzebujemy, aby rząd pomógł nam pobudzić wzrost, którego potrzebuje gospodarka – stwierdził.

Kiedy jest najlepszy czas na tanie podróże?

Dla osób, które planują podróż przed końcem roku, zbliża się najlepszy moment na znalezienie najtańszych lotów. Zwłaszcza jeśli chcemy podróżować po Europie. Okazuje się, że loty w październiku i listopadzie są najtańsze. Szczególnie, gdy planujemy wyjazd do Hiszpanii czy Portugalii. W tym okresie właśnie najmniej osób decyduje się na podróże zagraniczne. Natomiast na podróże krajowe najtańszym miesiącem jest styczeń.