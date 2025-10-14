Możliwe strajki przed świętami w Eurostar
Możliwe strajki przed świętami w Eurostar / fot. Shutterstock
Możliwe problemy w podróży dla pasażerów Eurostar. Padła groźba strajków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Pasażerowie Eurostar dostali ostrzeżenie przed możliwymi „poważnymi utrudnieniami” w podróży w najbliższym czasie. Jest to związane z groźbą strajku wystosowaną przez związek zawodowy RMT.

RMT twierdzi, że pracownicy Eurostar są coraz bardziej obciążeni pracą z powodu „niesprawnych pociągów” i problemów w centrum kontroli ruchu. Dlatego – jeśli nic się nie zmieni – przystąpią do strajku.

Pasażerowie Eurostar muszą się liczyć z utrudnieniami w podróży

Jeśli pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym RMT opuszczą swoje stanowiska pracy, pasażerowie Eurostar będą musieli liczyć się z „poważnymi utrudnieniami” w podróży. W tym tygodniu związek ogłosił, że przeprowadzi głosowanie w sprawie strajku. Powodem będzie wątpliwa „niezawodność pociągów”, wzrost obciążenia pracą i presja na utrzymanie rozkładów jazdy mimo problemów z taborem.

RMT od ponad roku zgłasza obawy, w tym dotyczące decyzji Eurostar o utworzeniu centrum kontroli operacyjnej w Brukseli. Członkowie RMT w Eurostar z siedzibą w St Pancras pracują jako kierownicy pociągów, w inżynierii i utrzymaniu ruchu, w obsłudze klienta oraz w centrum kontroli terminali.

Jeśli dojdzie do strajku, będą poważne utrudnienia w podróży
Jeśli dojdzie do strajku, będą poważne utrudnienia w podróży / fot. Shutterstock

Związek zawodowy stwierdził, że „codzienny cykl odwołań, zmian sprzętu i zakłóceń” stanowi ogromne i niemożliwe do utrzymania obciążenie dla przeciążonego personelu. Zarówno na stacjach, w pociągach, w centrum obsługi klienta i wśród kontrahentów Eurostar.

RMT poinformowało także, że Eurostar nie inwestuje w poprawę niezawodności floty ani zapewnienie bezpiecznych warunków na stacjach. Pomimo wygenerowania przychodów w wysokości 1,7 mld funtów w 2024 roku.

Strajki mogą odbyć się przed świętami

Nie podano jeszcze terminów ewentualnych strajków. Jeśli jednak do nich dojdzie, możemy się ich spodziewać w listopadzie. O ile wystarczająca liczba członków związku zagłosuje za podjęciem protestów. Rozmowy między negocjatorami związkowymi a Eurostar odbędą się w tym tygodniu.

Ostrzeżenie do podróżnych wydano już teraz dlatego, że związek musi powiadomić o strajku z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oznacza, że rozkład jazdy Eurostar przed świętami Bożego Narodzenia może ulec zakłóceniu. Przypomnijmy, że firma obsługuje połączenia między Londynem, Paryżem, Brukselą i Amsterdamem.

