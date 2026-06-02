Od lipca wyższe rachunki. O ile podrożeje prąd i gaz?

Irlandzkie gospodarstwa domowe muszą przygotować się na kolejny wzrost kosztów życia. Od 1 lipca 2026 roku klienci firmy Electric Ireland zapłacą więcej. O ile podrożeje prąd i gaz?

Podwyżki obejmą ponad milion odbiorców energii i już teraz wywołują obawy, że kryzys ponownie uderzy w irlandzkie rodziny. Pytanie, które najczęściej pojawia się dziś wśród mieszkańców, brzmi: o ile podrożeje prąd i gaz i czy to dopiero początek kolejnej fali wzrostów cen?

O ile podrożeje prąd i gaz od lipca?

Według nowych stawek rachunki za energię elektryczną wzrosną średnio o 8%. Natomiast ceny gazu zwiększą się o 7,7%. W praktyce oznacza to, że przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rocznie około 138 euro więcej za prąd i dodatkowe 117 euro za gaz.

Podwyżki zaczną obowiązywać od 1 lipca i obejmą około 1,1 miliona klientów energii elektrycznej oraz 145 tysięcy odbiorców gazu. To pierwsza podwyżka cen wprowadzona przez Electric Ireland od jesieni 2022 roku. Jednak eksperci rynku energetycznego podkreślają, że niestety, kolejne wzrosty cen są wielce prawdopodobne.

O ile podrożeje prąd i gaz i dlaczego ceny znów rosną?

Główną przyczyną podwyżek są rosnące hurtowe ceny energii i gazu na światowych rynkach. Firma wskazuje przede wszystkim na niestabilną sytuację geopolityczną oraz konflikt na Bliskim Wschodzie, który w ostatnich tygodniach ponownie wywołał gwałtowne wzrosty cen gazu.

Eksperci zauważają, że hurtowe ceny gazu wzrosły nawet o 40–50% w krótkim czasie. To niemal automatycznie przekłada się na rachunki odbiorców końcowych. Irlandia jest szczególnie wrażliwa na tego typu zmiany, ponieważ w dużym stopniu opiera produkcję energii elektrycznej właśnie na gazie.

W Irlandii energia już jest najdroższa w UE

Problem jest dla mieszkańców szczególnie dotkliwy, ponieważ Irlandia już teraz należy do państw o najwyższych cenach energii w całej Unii Europejskiej. Ostatnie dane pokazały, że koszty energii elektrycznej są tutaj nawet o około 40% wyższe od średniej unijnej.

W praktyce oznacza to, że kolejne podwyżki trafiają na rynek, który od dawna jest napięty finansowo. Wielu mieszkańców nadal odczuwa skutki inflacji, wysokich kosztów najmu oraz rosnących wydatków na żywność i transport. Organizacje społeczne alarmują, że coraz więcej rodzin ogranicza zużycie ogrzewania lub odkłada płatności rachunków. Dramatycznie próbują utrzymać płynność finansową.

O ile podrożeje prąd i gaz i kto odczuje to najmocniej?

Najsilniej skutki podwyżek mogą odczuć osoby starsze, rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa domowe o niższych dochodach. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób ogrzewających domy gazem oraz rodzin mieszkających w starszych, słabiej ocieplonych budynkach. Tam zużycie energiijest wysokie niezależnie od prób oszczędzania.

Rosnące rachunki stają się też coraz większym problemem dla pracujących rodzin klasy średniej. Jeszcze kilka lat temu wysokie koszty energii były przede wszystkim problemem najuboższych gospodarstw. Dziś coraz częściej dotykają również osoby pracujące na pełen etat, które mimo stabilnych dochodów mają trudności z pokrywaniem wszystkich bieżących wydatków.

O ile podrożeje prąd i gaz i czy to koniec podwyżek?

Na razie trudno mówić o stabilizacji rynku. Choć część ekspertów uważa, że obecna podwyżka była spodziewana po okresie względnego „zamrożenia” cen przez dostawców energii, sytuacja na światowych rynkach nadal pozostaje nieprzewidywalna.

Szczególnie niepokojące są prognozy dotyczące gazu. Szczególnie, że to właśnie ten sektor może być najbardziej podatny na dalsze wzrosty cen w przypadku pogłębiania się napięć międzynarodowych. Nie można więc wykluczyć, że inni dostawcy energii w Irlandii również zdecydują się na podniesienie taryf w kolejnych miesiącach.

Dla wielu rodzin w Irlandii lipcowe podwyżki oznaczają nie tylko wyższe rachunki, ale także kolejne pytania o codzienne wydatki i bezpieczeństwo finansowe. W kraju, gdzie koszty życia należą już do najwyższych w Europie, nawet kilkadziesiąt euro więcej miesięcznie jest realnym obciążeniem dla domowego budżetu.