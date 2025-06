Wypadek Ryanaira podczas lądowania przy silnych turbulencjach

Pasażerowie irlandzkich linii przeżyli chwile grozy w czasie lotu przy silnych turbulencjach. Wypadek Ryanaira miał jednak miejsce podczas kołowania na pasie startowym, gdy maszyna zahaczyła skrzydłem o barierę.

Samolot Ryanaira doznał poważnych uszkodzeń po wylądowaniu na greckim lotnisku. Lot FR6080 z lotniska Stansted był jednak trudny ze względu na silne turbulencje.

Do wypadku Ryanaira doszło po wylądowaniu samolotu. Podczas kołowania na pasie startowym Boeing 737 uderzył w czerwono-białą barierę, co poważnie uszkodziło jedno ze skrzydeł.

Pasażerowie na pokładzie przeżyli chwile grozy jeszcze w powietrzu, gdy usłyszeli od pilota, że lądowanie „nie będzie miękkie”. Gdy jednak maszyna zahaczyła skrzydłem o barierę, wszyscy usłyszeli głośny dźwięk.

Na miejsce wypadku natychmiast wysłano służby ratunkowe, jednak żaden z podróżnych nie odniósł obrażeń. Zdecydowano się także nie ewakuować pasażerów z samolotu. Wszystkich poproszono, aby pozostali na swoich miejscach. Wywołało to dezorientację i niepokój, zwłaszcza, że istniały obawy związane z możliwością wystąpienia pożaru.

Jeden z pasażerów powiedział „The Sun”:

– Poinformowano wszystkich, że muszą czekać w samolocie na straż pożarną. Skoro skrzydło było uszkodzone w taki sposób, dlaczego nie przeprowadzono ewakuacji? Wszyscy się bali – chodziło o to, że kazali czekać w samolocie, mimo że wyraźnie istniało ryzyko pożaru.

Pasażerowie twierdzili również, że obawy pojawiły się już wcześniej w trakcie lotu:

– Już mówiono o tym, jak dziwne było to, że nie było sygnału o zapięciu pasów bezpieczeństwa, gdy w czasie obniżania wysokości występowały turbulencje.

