Pojawiły się nowe trasy Ryanaira do Polski
Pojawiły się nowe trasy Ryanaira do Polski / fot. Shutterstock
Nowe trasy Ryanaira i easyJet z UK. Też do Polski

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zarówno linie Ryanair jak i easyJet ogłosiły niedawno szereg nowych tras do wielu miejsc w Europie i poza nią. Wśród nich jest także kilka połączeń z Polską.

Dyrektor ds. komunikacji Ryanair, Jade Kirwan, ujawniła, że nowe samoloty zwiększą częstotliwość lotów na siedmiu dotychczasowych trasach linii. Będą to również popularne kierunki wakacyjne, jak Barcelona, Faro, Malaga, czy Kraków.

Nowe trasy Ryanaira z UK do Polski

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły niedawno dodanie dziewiątego samolotu bazującego na lotnisku w Birmingham. Przewoźnik przeliczył, że stanowi to dla niego inwestycję o wartości 900 mln dolarów w regionie West Midlands. Ponadto w ten sposób wspiera ponad 3000 lokalnych miejsc pracy.

Dzięki nowemu samolotowi Ryanair będzie obsługiwał pięć nowych tras, a wśród nich znajdzie się także połączenie z Warszawą Modlin. Ponadto dodatkowe połączenia obejmą Agadir, Rzym, Marrakesz i Tiranę.

Tani przewoźnik zwiększy także częstotliwość lotów na popularnych trasach z Birmingham. Między innymi do Krakowa, Alicante, na Maltę, Porto, Barcelony, Paryża czy Walencji.

Ryanair uruchomi nowe połączenie z Birmingham do Warszawy
Ryanair uruchomi nowe połączenie z Birmingham do Warszawy / fot. Shutterstock

W ramach kolejnej inwestycji, tym razem w Newcastle, Ryanair ogłosił cztery nowe kierunki z tego brytyjskiego miasta – na Maltę, do Budapesztu, Marrakeszu i Brukseli. W ten sposób irlandzki przewoźnik zdecydował się na dodanie trzeciego samolotu na lotnisku w Newcastle, aby sprostać nowemu zapotrzebowaniu.

Dyrektor ds. rozwoju lotnictwa w porcie lotniczym w Newcastle, Leon McQuaid, powiedział:

To fantastyczne, że Ryanair inwestuje w lotnisko w Newcastle, dodając nowe połączenia do Brukseli Charleroi, Budapesztu, Malty i Marrakeszu na lato 2026 roku, w odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie ze strony naszych pasażerów.

Natomiast do swojej bazy w Manchesterze Ryanair dodał w tym roku swój 19. samolot na lato. Ma on zapewnić ponad 540 000 dodatkowych biletów w sezonie.

Nowe trasy easyJet do wakacyjnych destynacji

Oprócz nowych tras Ryanaira z Birmingham, Manchesteru i Newcastle, konkurencyjna linia lotnicza easyJest także uruchamia nowe połączenia, ale z Glasgow. Dzięki bezpośrednim połączeniom szkoccy podróżni będą mieli łatwiejszy dostęp do stolicy Portugalii. Loty są w sprzedaży już od 39,99 funta i będą realizowane w środy i niedziele.

