19-22.05.2026 kolejny strajk metra w Londynie. Jakie utrudnienia czekają pasażerów?

W dniach 19–22 maja 2026 Londyn ponownie zmierzy się z dużymi zakłóceniami w komunikacji miejskiej. Strajk pracowników metra oznacza nie tyle „opóźnienia”, co realne wyłączenie najważniejszych połączeń. Dla mieszkańców i turystów będzie to kilka dni podróży w trybie awaryjnym. Dlatego uważne planowanie trasy jest koniecznością, a nie wygodą. Jak będzie przebiegał kolejny strajk metra w Londynie?

19–22.05.2026 kolejny strajk metra w Londynie – linie metra, które nie będą działać

Największe problemy dotyczą kilku najważniejszych linii, które w czasie strajku będą całkowicie lub częściowo wyłączone z ruchu.

Strajk obejmuje dwa 24-godzinne okresy protestu pracowników metra (RMT), które rozciągają się na cztery dni:

19–20 maja 2026 (od 12:00 we wtorek do 11:59 w środę)

21–22 maja 2026 (od 12:00 w czwartek do 11:59 w piątek)

Najmocniej ograniczone będą najważniejsze linie centralne i turystyczne. Te niemal ikoniczne dla Londynu. To ma ogromne znaczenie dla ruchu w całym mieście.

W najbardziej krytycznych momentach, jak podaje TfL, nie pojadą:

Piccadilly line – brak kursów

Circle line – brak kursów

Metropolitan line – brak kursów na odcinku Baker Street – Aldgate

Central line – brak kursów między White City a Liverpool Street

Transport for London podkreśla jednak, że skala ograniczeń może się zmieniać w zależności od dnia. Część linii działa częściowo, ale z bardzo ograniczoną częstotliwością.

W praktyce oznacza to, że nawet tam, gdzie metro formalnie „jeździ”, pasażerowie muszą liczyć się z przepełnieniem i długim oczekiwaniem na pociąg.

W efekcie strajku duża część codziennych tras przez ścisłe centrum Londynu nie pojedzie. Dlatego pasażerowie muszą szukać objazdów lub alternatywnych środków transportu.

19–22.05.2026 kolejny strajk metra w Londynie – jak będzie wyglądał ruch w mieście

Strajk nie oznacza całkowitego zatrzymania metra w jednej chwili, ale stopniowe „wygaszanie” systemu. W dni strajku w okolicach południa sieć zaczyna się załamywać. Natomiast wiele składów kończy kursy wcześniej niż zwykle.

W praktyce Londyn przechodzi w tryb transportowej nierównowagi – jedne linie przestają działać całkowicie, inne kursują rzadko i z dużym przeciążeniem. Pasażerowie, którzy nie jadą rano, często muszą zmienić plany dnia.

Jak poradzi sobie miasto bez metra?

Choć metro jest kręgosłupem transportu w Londynie, miasto nie jest całkowicie sparaliżowane. Alternatywą w trakcie strajku są przede wszystkim Elizabeth line, DLR, London Overground oraz sieć autobusowa.

Problem polega jednak na tym, że wszystkie te systemy przejmują ogromną liczbę pasażerów, którzy normalnie korzystają z metra. W efekcie podróż trwa dłużej. Pojazdy są przepełnione. Natomiast korki na ulicach rosną, szczególnie w godzinach szczytu.

Czy Londyn przeżyje komunikacyjny chaos

Poprzednie strajki pokazały, że Londyn nie doświadcza pełnego „transportowego armagedonu”, ale raczej silnego przeciążenia systemu. Metro traci wtedy dużą część pasażerów, którzy przenoszą się na powierzchnię.

W kwietniu 2026 roku ruch metra spadł o kilkadziesiąt procent. Wówczas jednocześnie wzrosło wykorzystanie alternatywnych linii.. Miasto funkcjonowało, ale wolniej i mniej przewidywalnie.

Najbliższy strajk będzie podobny w skutkach. Dlatego nie zatrzyma Londynu, ale znacząco zmieni jego rytm i wymusi reorganizację codziennych podróży.