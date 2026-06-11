Czy w UK wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę?

Coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych latach w Wielkiej Brytanii wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę. Takiego scenariusza nie wykluczyła brytyjska minister finansów Rachel Reeves. Kanclerz skarby po raz pierwszy tak otwarcie przyznała, że dodatkowe miliardy funtów na wojsko trzeba będzie skądś pozyskać.

Jej wypowiedź wpisuje się w szerszą debatę o bezpieczeństwie Europy i rosnących kosztach utrzymania nowoczesnych sił zbrojnych. W obliczu wojny w Ukrainie oraz coraz większej presji ze strony NATO Londyn przygotowuje się do znaczącego zwiększenia nakładów na obronność.

Wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę? Reeves nie mówi „nie”

Podczas konferencji w Londynie 9 czerwca 2026 roku Rachel Reeves podkreśliła, że rząd działa w warunkach ograniczonych możliwości budżetowych. Jednocześnie zaznaczyła, że wydatki na obronność będą musiały rosnąć.

- Advertisement -

Kanclerz skarbu dała do zrozumienia, że nie chce finansować nowych inwestycji wojskowych poprzez dalsze zwiększanie długu publicznego. Jej zdaniem nadmierne zadłużenie doprowadziłoby do wzrostu kosztów obsługi długu, wyższych stóp procentowych i pogorszenia sytuacji finansowej kraju.

– Pieniądze muszą skądś pochodzić, a zadłużanie się nie zawsze może być odpowiedzią – stwierdziła Reeves.

Rosnące zagrożenia oznaczają rosnące wydatki

Brytyjski rząd od miesięcy podkreśla, że bezpieczeństwo narodowe jest jednym z najważniejszych priorytetów. Premier Keir Starmer wielokrotnie mówił o konieczności odbudowy potencjału militarnego kraju po latach niedoinwestowania.

W najbliższych tygodniach rząd opublikuje długo oczekiwany Plan Inwestycji Obronnych, który określi kierunki rozwoju armii oraz wysokość finansowania na kolejne lata. Dokument pojawi się jeszcze przed lipcowym szczytem NATO.

Problem polega jednak na tym, że potrzeby wojska są ogromne. Według medialnych doniesień najwyżsi dowódcy wojskowi oczekują nawet 28 miliardów funtów dodatkowych środków w ciągu najbliższych czterech lat. To kwota znacznie wyższa od tej, którą dotychczas rozważał rząd. Dlatego realne jest pytanie, czy w UK wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę kraju.

Czy wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę, czyli skąd wziąć pieniądze na armię?

To właśnie odpowiedź na to pytanie staje się dziś jednym z najważniejszych tematów brytyjskiej polityki. Jeśli nie poprzez zwiększenie zadłużenia, środki trzeba będzie znaleźć w inny sposób.

Jedną z możliwości są cięcia wydatków w innych resortach. Brytyjskie media informują, że poszczególne ministerstwa zostały poproszone o szukanie oszczędności w budżetach inwestycyjnych. Oznaczałoby to mniej pieniędzy na część projektów infrastrukturalnych i rozwojowych.

Drugą opcją jest scenariusz, w którym wzrosną podatki z powodu wydatków na obronę. Choć rząd na razie nie zapowiedział żadnych konkretnych podwyżek, wypowiedzi Rachel Reeves pokazują, że taki wariant jest coraz poważniej brany pod uwagę.

Brytyjczycy mogą zapłacić więcej za większe bezpieczeństwo

Władze w Londynie starają się przygotować opinię publiczną na nadchodzące decyzje. Przekaz płynący z rządu jest coraz bardziej jednoznaczny. Świat jest mniej bezpieczny. Dlatego utrzymanie silnej armii kosztuje coraz więcej.

Dlatego pytanie nie brzmi już, czy wydatki na obronność wzrosną, ale raczej kto za nie zapłaci. Wypowiedź Rachel Reeves sugeruje, że część kosztów poniosą podatnicy. Jak dużą? Pewnie wkrótce się dowiemy.