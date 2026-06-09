W sercu brytyjskiej stolicy, Londyn, już 13 czerwca 2026 roku odbędzie się nietypowe wydarzenie społeczno-sportowe pod nazwą „Polonijne Serca”. To projekt GPS ART, w którym uczestnicy wspólnie tworzą na cyfrowej mapie miasta kształty serc, poruszając się pieszo, biegowo lub rowerowo po wyznaczonych trasach.

Inicjatywa ma charakter integracyjny i społeczny. Wspólny cel i aktywność tworzą więzi wśród Polonii poprzez ruch, współpracę i wspólne działanie w przestrzeni miejskiej.

Solidarność i wspólnota

Projekt „Polonijne Serca” powstał z potrzeby stworzenia wydarzenia, które łączy aktywność fizyczną z symbolicznym przekazem solidarności. Organizatorzy podkreślają, że akcja nie jest wydarzeniem komercyjnym, lecz oddolną inicjatywą społeczną.

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Za koncepcją stoi Piotr Mikołajczak (Płotek Art), twórca tras GPS ART i inicjator wcześniejszych akcji charytatywnych, wspierany przez Pawła Masojcia (Sadam SDM). Jak podkreślają organizatorzy, projekt ma pokazać jedność Polonii nie tylko w momentach kryzysowych, ale również w codziennym, spokojnym czasie.

Wydarzenie uzyskało także wsparcie instytucjonalne, w tym patronat Ambasady RP w Londynie oraz lokalnych partnerów społecznych.

Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2026 roku, o godzinie 12:00. Miejscem startu i późniejszego pikniku będzie park Clapham Common w Londynie.

Uczestnicy będą poruszać się po mieście w sposób zorganizowany, ale rozproszony. Będą korzystać z aplikacji GPS. Te umożliwią tworzenie zaplanowanych kształtów serc na mapie miasta.

Polonijne Serca – jak będzie przebiegało wydarzenie

Cała akcja zostanie podzielona na trzy główne formy aktywności: marsz, bieg i jazdę rowerową. Każda z grup będzie prowadzona przez wyznaczonych liderów i ambasadorów trasy, którzy zadbają o tempo, bezpieczeństwo oraz realizację zaplanowanego kształtu GPS ART.

Trasy zostały przygotowane tak, aby uczestnicy mogli dopasować poziom aktywności do swoich możliwości – od spokojnych spacerów rodzinnych po bardziej wymagające odcinki biegowe i rowerowe.

Organizatorzy zapowiadają również system rozproszonego startu z bocznych ulic w okolicach parku. To ograniczy tłok i zapewni płynność ruchu w przestrzeni miejskiej.

Polonijne Serca – bezpieczeństwo i organizacja

Organizatorzy bardzo zważają na bezpieczeństwo uczestników oraz minimalny wpływ na ruch miejski. Każda grupa porusza się zgodnie z brytyjskimi przepisami drogowymi i zasadami poruszania się w przestrzeni publicznej.

Po zakończeniu tras wszyscy uczestnicy spotkają się ponownie na wspólnym, nieformalnym pikniku integracyjnym w Clapham Common. Wspólny relaks na łonie natury jest zwieńczeniem całego projektu.

Polonijne Serca – jak wziąć udział

W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni. Oczywiście niezależnie od poziomu kondycji fizycznej. Organizatorzy zachęcają zarówno osoby indywidualne, jak i całe rodziny, grupy znajomych czy organizacje polonijne.

Aby dołączyć, wystarczy śledzić oficjalne kanały wydarzenia „Polonijne Serca” oraz profil organizatora Piotra Mikołajczaka na FB. Tam pojawiają się aktualne informacje organizacyjne i instrukcje dotyczące zapisów.

Dodatkowe zgłoszenia wolontariuszy i grup można kierować na dedykowany adres kontaktowy podany przez organizatorów.

Polonijne Serca – symbol wspólnoty i nowoczesnej integracji

„Polonijne Serca” to przykład nowoczesnej formy integracji społecznej, w której technologia GPS łączy się z aktywnością fizyczną i symbolicznym przekazem wspólnoty. Projekt pokazuje, że współczesne wydarzenia społeczne mogą jednocześnie angażować, inspirować i budować relacje między ludźmi ponad podziałami i odległościami.