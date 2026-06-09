Sieć M&S uruchamia nowy program szkoleniowy dla młodych ludzi

W ciągu najbliższych 18 miesięcy M&S stworzy 1000 miejsc stażowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Program szkoleniowy skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat.

Sieć M&S ogłosiła, że uruchamia nowy program szkoleniowy dla młodych osób, które chcą rozpocząć karierę zawodową. Jest to odpowiedź na rosnące bezrobocie wśród młodzieży.

Program szkoleniowy M&S dla młodych ludzi

M&S poinformowało, że program szkoleniowy ma pomóc w rozwiązaniu problemu rosnącej liczby młodych osób, które nie pracują, nie uczą się, ani nie szkolą, czyli tzw. NEET (Neets).

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Najnowsze oficjalne dane pokazują, że ponad milion młodych osób to osoby NEET. Jest to najwyższy poziom od ponad 12 lat, co odpowiada mniej więcej co ósmej młodej osobie. W zeszłym miesiącu kluczowy przegląd ostrzegł, że co szósta osoba będzie NEET w ciągu pięciu lat, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

W przeglądzie stwierdzono, że możliwości zatrudnienia i kariery dla osób pragnących podjąć pracę „nie rosną, lecz maleją”. Jego autor, były minister Alan Milburn, ostrzegał przed potencjalnym „straconym pokoleniem”.

Sześciomiesięczne szkolenie z możliwością dalszej pracy

M&S poinformował, że nowy program zapewni sześciomiesięczne szkolenie. A osoby, które ukończą go pomyślnie, będą mogły kontynuować naukę, aby zostać kierownikiem sklepu.

– Chcemy, aby więcej młodych ludzi postrzegało handel detaliczny nie tylko jako pierwszą pracę, ale jako karierę z prawdziwymi możliwościami, prawdziwą odpowiedzialnością i realnym rozwojem… Ten program ma na celu otwarcie drzwi przed następnym pokoleniem i danie utalentowanym młodym ludziom szansy na rozwój – powiedział dyrektor ds. handlu detalicznego, Thinus Keeve.

Jak możemy przeczytać na stronie M&S: „Nowy program Not Just Any Career zapewni 1000 miejsc szkoleniowych dla absolwentów w wieku poniżej 18–24 lat, aby pomóc większej liczbie młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie poprzez handel detaliczny – bez wymogu posiadania dyplomu.”

Zarobki w Marks & Spencer

M&S płaci obecnie swoim pracownikom na stanowisku asystenta klienta 13,41 funta za godzinę (lub 14,74 funta w Londynie). Oczywiście na stanowiskach kierowniczych wynagrodzenia są wyższe. Kierownicy sklepów zarabiają od 40 000 do 50 000 funtów rocznie.

Ponadto oprócz płacy M&S oferuje także pakiet benefitów. Należy do niego nielimitowana zniżka pracownicza w wysokości 20 proc. na artykuły spożywcze, odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Ponadto składki emerytalne do 12 proc. A także dostęp do firmowego programu Sharesave.