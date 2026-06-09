Sieć M&S uruchamia nowy program szkoleniowy dla młodych ludzi

W ciągu najbliższych 18 miesięcy M&S stworzy 1000 miejsc stażowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Program szkoleniowy skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat.
Sieć M&S ogłosiła, że uruchamia nowy program szkoleniowy dla młodych osób, które chcą rozpocząć karierę zawodową. Jest to odpowiedź na rosnące bezrobocie wśród młodzieży.
Program szkoleniowy M&S dla młodych ludzi
M&S poinformowało, że program szkoleniowy ma pomóc w rozwiązaniu problemu rosnącej liczby młodych osób, które nie pracują, nie uczą się, ani nie szkolą, czyli tzw. NEET (Neets).
Najnowsze oficjalne dane pokazują, że ponad milion młodych osób to osoby NEET. Jest to najwyższy poziom od ponad 12 lat, co odpowiada mniej więcej co ósmej młodej osobie. W zeszłym miesiącu kluczowy przegląd ostrzegł, że co szósta osoba będzie NEET w ciągu pięciu lat, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.
W przeglądzie stwierdzono, że możliwości zatrudnienia i kariery dla osób pragnących podjąć pracę „nie rosną, lecz maleją”. Jego autor, były minister Alan Milburn, ostrzegał przed potencjalnym „straconym pokoleniem”.
Sześciomiesięczne szkolenie z możliwością dalszej pracy
M&S poinformował, że nowy program zapewni sześciomiesięczne szkolenie. A osoby, które ukończą go pomyślnie, będą mogły kontynuować naukę, aby zostać kierownikiem sklepu.
– Chcemy, aby więcej młodych ludzi postrzegało handel detaliczny nie tylko jako pierwszą pracę, ale jako karierę z prawdziwymi możliwościami, prawdziwą odpowiedzialnością i realnym rozwojem… Ten program ma na celu otwarcie drzwi przed następnym pokoleniem i danie utalentowanym młodym ludziom szansy na rozwój – powiedział dyrektor ds. handlu detalicznego, Thinus Keeve.
Jak możemy przeczytać na stronie M&S: „Nowy program Not Just Any Career zapewni 1000 miejsc szkoleniowych dla absolwentów w wieku poniżej 18–24 lat, aby pomóc większej liczbie młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie poprzez handel detaliczny – bez wymogu posiadania dyplomu.”
Zarobki w Marks & Spencer
M&S płaci obecnie swoim pracownikom na stanowisku asystenta klienta 13,41 funta za godzinę (lub 14,74 funta w Londynie). Oczywiście na stanowiskach kierowniczych wynagrodzenia są wyższe. Kierownicy sklepów zarabiają od 40 000 do 50 000 funtów rocznie.
Ponadto oprócz płacy M&S oferuje także pakiet benefitów. Należy do niego nielimitowana zniżka pracownicza w wysokości 20 proc. na artykuły spożywcze, odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Ponadto składki emerytalne do 12 proc. A także dostęp do firmowego programu Sharesave.