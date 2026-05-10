Zasady linii lotniczych dotyczące podróżowania z dziećmi

Linie lotnicze mają swoje zasady dotyczące podróżowania z dziećmi. Niektórzy rodzice nie zdają sobie sprawy, że, po wejściu na pokład, może się okazać, że ich pociecha ma miejsce znacznie oddalone od ich miejsca.

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że miejsca ich dzieci w samolocie mogą nie być automatycznie przydzielone obok ich miejsc. Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale niektóre z największych linii lotniczych nie pozwalają rodzicom i opiekunom siedzieć obok swoich dzieci bez uiszczenia opłaty za ten przywilej.

Podróżowanie z dziećmi – jakie są zasady linii lotniczych?

Linie lotnicze Ryanair przyjęły zasadę, że dzieci poniżej 12. roku życia muszą siedzieć obok osoby dorosłej. Natomiast niemowlęta (w wieku od ośmiu dni do 23 miesięcy włącznie) muszą siedzieć na kolanach osoby dorosłej.

Dorosły podróżujący z dziećmi poniżej 12. roku życia, z wyłączeniem niemowląt, ma obowiązek zarezerwować dla miejsce. Maksymalnie czworo dzieci na jednego dorosłego w tej samej rezerwacji otrzyma zarezerwowane miejsce bezpłatnie. Oznacza to, że rodzice będą musieli zapłacić za miejsce obok swoich dzieci. Rezerwacja pojedynczego miejsca w Ryanair może kosztować do 38 funtów.

Rezerwacja ta gwarantuje rodzicom, że w czasie podróży będą siedzieć obok swoich pociech. Ponadto na stronie Ryanaira czytamy: „Rezerwacja miejsca nie jest obowiązkowa dla innych dorosłych ani nastolatków w rezerwacji. Jednak mogą to zrobić, jeśli chcą siedzieć razem z resztą rodziny”.

Zasady dotyczące dzieci w easyJet

Podobnie jak Ryanair – easyJet także przyjął zasadę, że dzieci poniżej drugiego roku życia muszą siedzieć na kolanach osoby dorosłej lub na sąsiednim siedzeniu. Linia lotnicza informuje: „We wszystkich naszych samolotach możemy zezwolić na przewożenie maksymalnie jednego niemowlęcia na kolanach w każdym rzędzie trzech miejsc”.

W przypadku rezerwacji biletów online w easyJet, musimy zapłacić za możliwość przewożenia niemowlęcia na naszych kolanach. Jeśli jednak wolimy, aby dziecko miało osobne miejsce, nie będziemy mogli tego zrobić online. W tym celu musimy zadzwonić do działu obsługi klienta. Powinniśmy także pamiętać, że niemowlęta siedzące na osobnych siedzeniach muszą być zabezpieczone w foteliku samochodowym podczas startu i lądowania.

Każdy dorosły może podróżować z maksymalnie dwójką niemowląt. I przynajmniej jedno z niemowląt musi siedzieć w odpowiednim foteliku samochodowym.

EasyJet stosuje system przydzielania miejsc, który pozwala pasażerom na wybór miejsc za dodatkową opłatą w momencie rezerwacji. Pasażerowie, którzy nie zdecydują się na wybór własnego miejsca, muszą się liczyć z tym, że zostaną im one automatycznie przydzielone.