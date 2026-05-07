Ze względu na kryzys paliwowy Ryanair i inne linie lotnicze mogą podnieść opłaty za bagaż, a także za nadbagaż.

Koszty paliwa spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie obciążają linie lotnicze, a niedobory paliwa stanowią poważne zagrożenie dla wakacji w tym roku. Eksperci twierdzą, że nie unikniemy wzrostu opłat za bagaż i kar za przekroczenie limitu bagażu.

Opłaty za bagaż w Ryanairze i innych liniach lotniczych mogą wzrosnąć

Obecnie linie lotnicze generują znaczne przychody pobierając opłaty za bagaż ponadgabarytowy. A pracownicy linii otrzymują nawet zachęty za to, aby sprawdzać pasażerów pod tym kątem.

Eksperci twierdzą, że wzrost cen za bagaż lotniczy jest bardzo prawdopodobny, gdyż nie uwzględnia się ich w początkowej cenie biletu. Jak powiedział Alen Baibekov, prezes Economy Bookings:

– Ponieważ większość konsumentów porównuje koszty podróży lotniczej przede wszystkim na podstawie „głównej” ceny biletu (tj. ceny reklamowanej), a nie wszystkich innych rzeczy związanych z biletem, wiele linii lotniczych zaczęło doliczać opłaty za dodatkowe elementy, takie jak bagaż, do rzeczywistego kosztu podróży.

Większe kary za bagaż ponadgabarytowy

Tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair i easyJet, słyną z rygorystycznych ograniczeń dotyczących bagażu podręcznego. Opłaty zazwyczaj zaczynają się od około 5 funtów za większą torbę podręczną i rosną nawet do 70 funtów, jeśli pasażerowie są zmuszeni do odprawy przy bramce.

Obecnie opłaty zaczynają się od 12 funtów za kilogram nadbagażu. A opłata wynosi od 40 i 60 funtów za bagaż o wadze do 20 kg na lotnisku.

W zeszłym roku wyszło na jaw, że pracownicy Ryanaira otrzymują premie za złapanie pasażerów przekraczających limity bagażu. Okazało się, że premia za bagaż rejestrowany wynosi około 1,30 funta za każdy zgłoszony bagaż ponadgabarytowy.

Michael O’Leary miał zwiększyć te premie z 1,29 funta do 2,16 funta za bagaż od listopada 2025 roku. EasyJet stosuje równie rygorystyczne zasady dotyczące opłat bagażowych, pobierając dodatkową opłatę w wysokości 12 funtów za kilogram bagażu ponadgabarytowego.

Opłaty za bagaż ponadgabarytowy stanowią znaczące źródło dochodów dla linii lotniczych. Według IdeaWorks – w 2023 roku linie lotnicze na całym świecie zarobiły łącznie 24,3 miliarda funtów z takich opłat.