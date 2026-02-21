Była stewardesa radzi, których miejsc unikać w Ryanairze. I w Boeingach 737 MAX

Podróż samolotem dla wielu osób może być stresująca i mało przyjemna. Aby uniknąć niewygody w czasie lotu, była stewardesa irlandzkich linii postanowiła podzielić się paroma radami na temat tego, których miejsc unikać w Ryanairze.

Była stewardesa personelu pokładowego Ryanair doradziła podróżnym, aby unikali dwóch konkretnych miejsc podczas rezerwacji lotów. 25-letnia Eleanor, która latała z Marsylii we Francji tanią linią lotniczą, powiedziała, które miejsca mogą znacząco wpłynąć na komfort podróży.

Których miejsc unikać w Ryanairze?

Eleanor, która była członkinią personelu pokładowego w irlandzkich liniach lotniczych, podzieliła się na YouTube wskazówkami, których miejsc unikać w Ryanairze. Co ciekawe – nie jest to tylko jej opinia, że miejsce 11A jest jednym najbardziej rozczarowujących.

W wywiadzie dla Irish Mirror 25-latka powiedziała:

– Mogę tylko powiedzieć, żeby unikać miejsca 11A. To powinno być miejsce przy oknie – ale nie ma tam okna! Nie można nic stamtąd zobaczyć.

Miejsce 11A ma już miano „najbardziej znienawidzonego w Europie”. Jest to jedyne miejsce „A” w Boeingu 737, w którym nie ma okna.

Na co uważać w Boeingu 737 MAX?

25-latka, która mówiła o zaletach i wadach podróży tanimi liniami, podzieliła się jeszcze jedną uwagą. Tym razem dotyczącą Boeingów 737 MAX, które Ryanair także ma w swojej flocie.

– Unikajcie rzędu 32 w Boeingach 737 MAX – samolocie, który Ryanair ma tylko w niektórych swoich bazach. Ma on wyjścia awaryjne przy skrzydłach i fotel załogi w ich pobliżu, zwrócony w stronę pasażerów. Zatem jeśli usiądziecie w tym rzędzie, stewardesa będzie się na was gapić podczas startu i lądowania. A wy będziecie musieli się przesunąć za każdym razem, gdy będzie chciała przejść. Jako stewardesa czułam się bardzo niekomfortowo. Wyobrażam sobie, że podobnie musieli się czuć pasażerowie – powiedziała.

Interesujące było jednak stwierdzenie 25-latki, że wybór miejsc w Ryanairze nie jest tak bardzo istotny. Wynika to z faktu, że podróże tanimi liniami są zazwyczaj krótkie.

Które miejsca warto wybrać w czasie podróży samolotem?

Eleanor podzieliła się nie tyko wskazówkami na temat tego, których miejsc unikać w Ryanairze, ale również, jakie miejsca najlepiej wybrać. Zapewniają one bowiem większy komfort i gwarantują także większą odległość od małych dzieci.

– Powiedziałabym, że zazwyczaj lepiej jest siedzieć przy wyjściach ewakuacyjnych na środku samolotu. W okolicach rzędu 17 – ze względów bezpieczeństwa. Jest tam więcej miejsca. Poza tym dzieci poniżej 16. roku życia nie mogą siedzieć przy wyjściach ewakuacyjnych, a niemowlęta poniżej drugiego roku życia nie mogą nawet siedzieć w dwóch rzędach przed wyjściami ewakuacyjnymi. Dlatego te miejsca i rząd 1 to w zasadzie jedyne miejsca, co do których masz pewność, że nie spędzisz lotu z płaczącymi dziećmi obok siebie – dodała 25-latka.