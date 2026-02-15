Rekordowy poziom zadowolenia z podróży lotniczych. Coraz mniej skarg

Najnowsze badanie brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pokazuje rekordowy wzrost zadowolenia z podróży lotniczych wśród pasażerów. Spadła także liczba osób składających skargi na linie lotnicze.

Mimo wielu odwołanych lotów i wzrostu cen biletów, latamy zdecydowanie coraz częściej. Z kolei linie lotnicze, aby sprostać popytowi, zagęszczają siatkę połączeń i oferują nowe trasy w swoim rozkładzie lotów. Ciekawy jest także fakt, że nasza ocena podróży lotniczych jest coraz wyższa.

Podróże lotnicze z coraz wyższą oceną pasażerów

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority – CAA) ogólny poziom zadowolenia pasażerów z podróży lotniczych wyniósł 88 proc. Stanowi to najwyższy wynik od rozpoczęcia badania w 2016 roku.

Jest on jednak nieco niższy w niektórych grupach, w tym wśród pasażerów z niepełnosprawnościami oraz osób borykających się z problemami z barierami cyfrowymi lub presją finansową.

Satysfakcja wśród respondentów z niepełnosprawnościami lub potrzebami w zakresie dostępności wyniosła 82 proc. Natomiast konsumenci z barierami cyfrowymi i finansowymi odnotowali poziom zadowolenia na poziomie 80 proc.

Coraz mniej skarg na linie lotnicze

Wraz ze wzrostem zadowolenia wśród podróżnych, liczba skarg na linie lotnicze maleje. Według CAA odsetek pasażerów, którzy złożyli skargi po zakłóceniach lotów, utrzymał się na niewielkim, stabilnym poziomie 15 proc.

Natomiast spośród tych, którzy złożyli skargi, 72 proc. podróżnych stwierdziło, że jest zadowolonych ze sposobu ich rozpatrzenia. Stanowi to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rośnie popyt na podróże lotnicze

Według badania przeprowadzonego przez CAA, rośnie także popyt na podróże lotnicze. Największy udział w tym mają młodsi podróżni. 62 proc. respondentów powiedziało, że odbyło co najmniej jeden lot w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast 31 badanych zadeklarowało, że planuje latać częściej w 2026 roku niż w poprzednim. A 55 proc. stwierdziło, że ilość podróży lotniczych utrzyma na tym samym co dotychczas poziomie.

Jak już wspomnieliśmy upodobanie do częstszego latania jest bardziej powszechne wśród młodych dorosłych. Wśród osób w wieku 18–34 lat aż 72 proc. zadeklarowało, że latało w ciągu ostatniego roku. A 47 proc. stwierdziło, że planuje zwiększyć liczbę lotów w 2026 roku. Dla porównania, 29 proc. badanych w wieku 35–54 lat i 22 proc. osób w wieku 55 lat i starszych planuje więcej lotów.