Chcesz przewieźć prezenty w bagażu podręcznym? Ryanair ostrzega

Ryanair ostrzegł pasażerów przed przewożeniem prezentów świątecznych w bagażu podręcznym. O czym warto pamiętać, aby uniknąć problemów?

Irlandzkie linie lotnicze zaapelowały do pasażerów, aby nie martwili się o idealne pakowanie prezentów świątecznych. W oświadczeniu Ryanaira czytamy: „Nie spędzaj godzin na misternym pakowaniu prezentów, które chcesz zabrać w bagażu podręcznym”.

Prezenty świąteczne w bagażu podręcznym mogą być problemem

Z oczywistych względów nasz bagaż podręczny może zostać przeszukany podczas odprawy, dlatego nie warto niczego przed podróżą pakować na prezent. Na to też zwraca uwagę Ryanair: „Zapakowane prezenty mogą zostać otwarte, przeszukane i prześwietlone przez pracowników ochrony lotniska”.

Tak naprawdę personel ochrony – nawet mimo starań – może nie obchodzić się zbyt delikatnie ze wszystkimi przedmiotami. Niektóre prezenty mogą zostać rozerwane lub podarte.

Aby uniknąć problemów, irlandzkie linie lotnicze sugerują podróżnym, aby umieszczali w bagażu niezapakowane prezenty. Następnie można je włożyć do torby prezentowej.

Ryanair zwraca także uwagę, aby nie gromadzić zapasu petard przed podróżą, gdyż i tak nie będziemy mogli ich wnieść na pokład. Uznaje się je bowiem za materiały wybuchowe.

Zasady dotyczące bagażu w Ryanairze

Od jesieni tego roku Ryanair wprowadził nowe zasady bagażowe, z których pasażerowie są zadowoleni. Mogą wziąć na pokład o 33 proc. większą torbę, o wymiarach 40x30x20 cm. Tani przewoźnik zainstalował także nowe mierniki bagażu na wszystkich lotniskach, z których lata.

Ponadto na pokład samolotów irlandzkich linii można wnieść większy bagaż kabinowy o wymiarach 55x40x20 cm, który można włożyć do schowka nad głową. Jego maksymalna waga to 10 kg. Należy jednak wcześniej wykupić Priority&Cabin Bags.

Trzecią opcją jest bagaż rejestrowany odprawiany przed lotem i przewożony w luku. Jego maksymalne wymiary to 80x120x120 cm. A maksymalna waga to 23 kg. Jeśli zależy nam na wykupieniu takiej możliwości, to musimy zadbać o to jeszcze przy rezerwacji biletu.

Przedmioty, których nie wolno przewozić w bagażu podręcznym

Nie tylko wspomniane wyżej petardy są zabronione w bagażu w Ryanairze. Tak naprawdę przejście przez kontrolę bezpieczeństwa będzie niemożliwe także z całą serią innych przedmiotów. Są to wszystkie te, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, ludzi lub mienia. Należą do nich: