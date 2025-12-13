Ostrzeżenie dla pasażerów Ryanaira przewożących prezenty świąteczne w bagażu podręcznym
Ostrzeżenie dla pasażerów Ryanaira przewożących prezenty świąteczne w bagażu podręcznym / fot. Shutterstock
Chcesz przewieźć prezenty w bagażu podręcznym? Ryanair ostrzega

Ryanair ostrzegł pasażerów przed przewożeniem prezentów świątecznych w bagażu podręcznym. O czym warto pamiętać, aby uniknąć problemów? 

Irlandzkie linie lotnicze zaapelowały do pasażerów, aby nie martwili się o idealne pakowanie prezentów świątecznych. W oświadczeniu Ryanaira czytamy: „Nie spędzaj godzin na misternym pakowaniu prezentów, które chcesz zabrać w bagażu podręcznym”.

Prezenty świąteczne w bagażu podręcznym mogą być problemem

Z oczywistych względów nasz bagaż podręczny może zostać przeszukany podczas odprawy, dlatego nie warto niczego przed podróżą pakować na prezent. Na to też zwraca uwagę Ryanair: „Zapakowane prezenty mogą zostać otwarte, przeszukane i prześwietlone przez pracowników ochrony lotniska”.

Tak naprawdę personel ochrony – nawet mimo starań – może nie obchodzić się zbyt delikatnie ze wszystkimi przedmiotami. Niektóre prezenty mogą zostać rozerwane lub podarte.

Aby uniknąć problemów, irlandzkie linie lotnicze sugerują podróżnym, aby umieszczali w bagażu niezapakowane prezenty. Następnie można je włożyć do torby prezentowej.

Ryanair zwraca także uwagę, aby nie gromadzić zapasu petard przed podróżą, gdyż i tak nie będziemy mogli ich wnieść na pokład. Uznaje się je bowiem za materiały wybuchowe.

Ryanair odradza pakowanie prezentów świątecznych przed lotem
Ryanair odradza pakowanie prezentów świątecznych przed lotem / fot. Shutterstock

Zasady dotyczące bagażu w Ryanairze

Od jesieni tego roku Ryanair wprowadził nowe zasady bagażowe, z których pasażerowie są zadowoleni. Mogą wziąć na pokład o 33 proc. większą torbę, o wymiarach 40x30x20 cm. Tani przewoźnik zainstalował także nowe mierniki bagażu na wszystkich lotniskach, z których lata.

Ponadto na pokład samolotów irlandzkich linii można wnieść większy bagaż kabinowy o wymiarach 55x40x20 cm, który można włożyć do schowka nad głową. Jego maksymalna waga to 10 kg. Należy jednak wcześniej wykupić Priority&Cabin Bags.

Trzecią opcją jest bagaż rejestrowany odprawiany przed lotem i przewożony w luku. Jego maksymalne wymiary to 80x120x120 cm. A maksymalna waga to 23 kg. Jeśli zależy nam na wykupieniu takiej możliwości, to musimy zadbać o to jeszcze przy rezerwacji biletu.

Przedmioty, których nie wolno przewozić w bagażu podręcznym

Nie tylko wspomniane wyżej petardy są zabronione w bagażu w Ryanairze. Tak naprawdę przejście przez kontrolę bezpieczeństwa będzie niemożliwe także z całą serią innych przedmiotów. Są to wszystkie te, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, ludzi lub mienia. Należą do nich:

  • materiały wybuchowe, substancje i urządzenia, które mogą spowodować poważne obrażenia lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym detonatory i zapalniki
  • łatwopalne ciecze, gaz
  • łatwopalne ciała stałe, substancje powodujące niebezpieczną reakcję chemiczną
  • fajerwerki, flary, kanistry, materiały pirotechniczne
  • farba, terpentyna, benzyna, rozcieńczalnik do farb
  • alkohol o ABV powyżej 70 proc.
  • zapalniczki
  • materiał radioaktywny, w tym izotopy lecznicze lub handlowe
  • substancje żrące, w tym rtęć, akumulatory samochodowe i części zawierające paliwo
  • łącznie więcej niż jeden litr oleju jadalnego (na przykład oliwy z oliwek)
  • urządzenia zasilane baterią litowo-jonową o mocy przekraczającej 160 watogodzin
  • inteligentne torby, z których nie została wyjęta bateria litowa
  • chemikalia, substancje toksyczne.
