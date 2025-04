Czego Brytyjka dowiedziała się o Polsce i jej historii i kulturze z wystawy w Hull?

Na łamach lokalnego serwisu www.hulldailymail.co.uk Sofie Jackson opisała swoje wrażenia ze zwiedzania polskiej wystawy „Cześć Hull to my!: Hi Hull, It’s Us”.

Ekspozycja ta dostępne jest w Streetlife Museum od 29 marca. W swoich założeniach wystawa ta przedstawia historię ponad stu lat polskiej społeczności obecnej w Kingston upon Hull (potocznie określanym po prostu jako Hull). Prezentuje kulturowy wpływ polskiej społeczności w angielskim mieście, ale nie tylko.

Wystawa „Cześć Hull to my!: Hi Hull, It’s Us” w Streetlife Museum

Przypomnijmy, iż warto mieść świadomość, iż Polacy mieszkający w Hull stanowią jedną z najstarszych i najbardziej tętniących życiem społeczności w tym mieście. W Hull funkcjonują dwie polskie szkoły (Irena Sendler Polish School i St Mary’s Polish School). W mieście działa także honorowy polski konsulat na Uniwersytecie w Hull. „Ta wystawa jest celebracją społeczności polskiej w Hull. Przyjdź i poznaj polskie tradycje, jedzenie, stroje i styl życia, które wzbogacają krajobraz kulturowy Hull” – jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi tej wystawy.

Jak Sofie Jackson podobało się na wystawie w Streetlife Museum? „Już wcześniej byłam wielką fanką polskiej kultury. Zwiedziłem ten kraj i spróbowałem jego wspaniałego jedzenia. Byłam zatem ciekawa, czego się dowiem, kiedy w czwartek rano udam się do muzeum” – pisze Brytyjka we wstępie.

Ponad 100 lat polskiej społeczności w Hull

Warto dodać, iż wystawa w Hull ma niejako podwójny charakter. Z jednej strony zagłębia się w polskość, jej kulturę i tradycje. Jednak z drugiej strony poświęcona jest polskiej imigracji na terenie Hull. Śledzi polskie ślady w tym mieście i polskie korzenie jego mieszkańców. Przykład? „Maureen Lipman urodziła się w Hull w 1946 roku. W 2022 roku wzięła udział w programie DNA Journey stacji ITV. Odkryła, że jej pradziadek był jednym z 500 000 żydowskich imigrantów, którzy przyjechali do Hull. Jej korzenie sięgają małego miasteczka we wschodniej Polsce” – zwraca uwagę Jakcson.

„Inną lokalną legendą zaprezentowaną na wystawie była artystka Pat Albeck. Urodzona w Hull w 1930 roku a jej rodzice byli Polakami. Niesamowity talent artystyczny sprawił, że National Trust zleciło jej tworzenie ceramiki, tapet i całej gamy różnych projektów” – uzupełnia brytyjska żurnalistka.

Podsumowując, Sophie Jackson relacjonuje, iż na wystawie można również wiele dowiedzieć się o polskich siłach zbrojnych w UK. Zaznaczono, że odegrały kluczową rolę we wspieraniu Wielkiej Brytanii w walce z nazistami. Szczególnie doceniono ich bohaterstwo w bitwie o Anglię. Na wystawie można również nauczyć się podstawowych polskich zwrotów w języku polskim, takich jak „dzień dobry”, „proszę” i „kocham Hull”.

Wystawę w Hull wciąż można odwiedzać

Wystawa „Cześć Hull to my!: Hi Hull, It’s Us” jest dostępna w języku polskim i angielskim. Wystawa została otwarta 29 marca. Będzie można ją oglądać do 29 czerwca 2025. Wstęp na nią będzie całkowicie darmowy. Ekspozycja ma rodzinny charakter.

Adres Streetlife Museum w Hull – High Street, Hull, HU1 1PS.

Więcej informacji o wystawie „Cześć Hull to my!: Hi Hull, It’s Us” znajdziecie pod adresem: https://www.hullmuseums.co.uk/museum-events/czesc-hull-to-my-hi-hull-its-us-over-100-years-of-the-local-polish-community