Premier bierze pod uwagę obniżki składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Chce w ten sposób stworzyć więcej miejsc pracy dla osób młodych.

Andy Burnham zapowiedział, że jest otwarty na propozycję Alana Milburna dotyczącą obniżki składek na ubezpieczenie społeczne. Szczególnie tych, które są opłacane przez firmy za pracowników poniżej 25. roku życia.

Mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne?

We wtorek opublikowano raport, w którym zasugerowano stopniowe obniżanie składek na ubezpieczenia społeczne (NICs) opłacanych przez przedsiębiorstwa za pracowników poniżej 25. roku życia. Począwszy od sektora handlu detalicznego i hotelarsko-gastronomicznego. Miałoby to pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy.

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Niezależny raport, przygotowany przez byłego ministra zdrowia z ramienia Partii Pracy, Alana Milburna, zawiera również propozycję podwojenia progu, od którego firmy zaczynają odprowadzać składki NICs za pracowników w wieku 21–24 lat. Z 5000 do 10 000 funtów.

Rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodych

Obecnie przedsiębiorstwa nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników poniżej 21. roku życia. Ani praktykantów poniżej 25. roku życia. Chyba że ich zarobki przekraczają próg 50 270 funtów. W przypadku osób w wieku 21–24 lat, które nie są praktykantami, pracodawcy odprowadzają składki w wysokości 15 proc. od rocznych zarobków przekraczających 5000 funtów.

Z oficjalnych danych wynika, że w Wielkiej Brytanii blisko milion osób w wieku 16–24 lat nie pracuje, nie uczy się ani nie uczestniczy w szkoleniach (grupa NEET).

W sobotę brytyjski rząd ogłosił rozszerzenie programu gwarantującego zatrudnienie osobom młodym i objęcie nim całego kraju. Jest to element strategii mającej na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży.

Eksperci wskazują na szereg przyczyn tego stanu rzeczy, wśród których wymieniają:

skutki polityki oszczędnościowej oraz pandemii,

pogarszający się stan zdrowia psychicznego,

spadek liczby ofert pracy dla osób rozpoczynających karierę zawodową,

rosnące koszty i obciążenia podatkowe dla firm,

wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy,

ograniczanie rekrutacji przez pracodawców w obliczu negatywnego wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na brytyjską gospodarkę.

Bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia rośnie w najszybszym tempie od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Obecnie młodzi ludzie stanowią około 40 proc. wszystkich bezrobotnych.