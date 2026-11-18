Andy Burnham stwierdził, że izolacja wynikająca z Brexitu jest dokładnie tym, czego chcą wrogowie Wielkiej Brytanii.

W czasie swojego wystąpienia podczas bankietu wydanego przez burmistrza Londynu w gmachu The Guildhall, premier podjął temat Brexitu. Stwierdził, że międzynarodowa izolacja Wielkiej Brytanii, będąca jego skutkiem, jest „tym, czego chcieli nasi wrogowie”.

Izolacja wynikająca z Brexitu

Andy Burnham zapowiedział, że jego rząd przyjmie nowe podejście do polityki zagranicznej, która jest bardziej nastawiona na współpracę. Dodał, że Wielka Brytania „z rozmachem wraca do gry”.

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W czasie swojego wystąpienia premier podkreślił:

– Patrząc wstecz, Brexit był pierwszym kamieniem domina, który uruchomił globalny proces zmierzający w stronę większego izolacjonizmu i protekcjonizmu. Sytuacji, w której w sprawach międzynarodowych dominują partykularne interesy, a nie wartości. A co najsmutniejsze: dokładnie tego chcieli nasi wrogowie. Rosja pragnęła braku jedności wewnątrz NATO oraz słabszej Europy, mniej zdolnej do przeciwstawienia się jej planom wobec Ukrainy.

Przemówienie Burhama miało miejsce kilka dni przed jego wizytą w Brukseli, gdzie odbędzie się szczyt UK – UE. Wtedy ma dojść do podpisania nowych porozumień, które będą miały na celu „zresetowanie” relacji z Unią Europejską.

Warunki porozumienia z UE

Premier przedstawił jednak trzy warunki, które muszą spełnić wszelkie nowe porozumienia. Jednym z nich jest przestrzeganie „czerwonych linii” zawartych w programie wyborczym Partii Pracy. Wykluczają one m.in. przywrócenie swobodnego przepływu osób, ponowne przystąpienie do UE, unii celnej czy jednolitego rynku.

Pozostałe warunki zakładają zbliżenie Brexitu do wizji, za którą w 2016 roku głosowali obywatele. A także realizację tzw. „testu Makerfield”, czyli doprowadzenie do „odczuwalnej poprawy w codziennym życiu ludzi”.

Burnham w swoim wystąpieniu podkreślił, że Wielka Brytania nie może pozwolić sobie na odwrócenie się od Wspólnoty. Zwłaszcza że od czasu referendum w 2016 roku świat uległ zasadniczym przemianom.

Zaznaczył, że zacieśnienie relacji z Brukselą jest kluczowe. Porównał obecną umowę brexitową do „nowych szat cesarza”. Czyli sytuacji, w której nikt nie chce wypowiedzieć oczywistej prawdy.

– Cóż, staram się przedstawiać sprawy tak, jak je widzę. Szczerze mówiąc, w ciągu ostatnich 10 lat więcej straciliśmy, niż zyskaliśmy. Twardy Brexit, z którym przyszło nam się zmierzyć, nie jest dla Wielkiej Brytanii wystarczająco dobry – stwierdził premier, krytykując porozumienie wynegocjowane przez Borisa Johnsona.