Najnowsze informacje dotyczące rynku pracy zaskoczyły prognostyków. Pokazują nieoczekiwany spadek bezrobocia. Niestety nadal zmniejsza się liczba wolnych miejsc pracy na Wyspach, co jest związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie spadła. Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS) we wrześniu wyniosła 4,6 proc. Oznacza to spadek z 4,7 proc. w sierpniu oraz z 5 proc. odnotowanych wcześniej w tym roku.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii

Mimo że spadek bezrobocia jest dobrą informacją, to nie wszystkie dane dotyczące rynku pracy są pozytywne. We wrześniu mieliśmy do czynienia z wyhamowaniem wzrostu płac do 3,5 proc.

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Na Wyspach spadła także liczba wakatów, gdyż pracodawcy wstrzymują się z rekrutacją ze względu na globalną niepewność gospodarczą i rozwój sztucznej inteligencji. Jak podaje „The Guardian”, te dwa zjawiska – według analityków – doprowadzą do masowej likwidacji miejsc pracy.

Przedstawiciele środowisk biznesowych wskazują, że spadek liczby ofert pracy stanowi wyzwanie dla rządu. Zwłaszcza w kontekście wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi. Obecnie stopa bezrobocia w grupie osób w wieku 18–24 lat wynosi 13 proc. Jest to wynik niemal trzykrotnie wyższy niż średnia dla wszystkich dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie Izby Handlowe (British Chambers of Commerce) określiły spadek liczby wakatów do najniższego poziomu od 2014 roku jako „alarmujący”. Liczba wakatów spadła w październiku do 690 tys. Podczas gdy po pandemii osiągnęła poziom ponad 1,3 miliona.

Wzrost płac wyhamował

Z najnowszych oficjalnych danych obejmujących trzy miesiące do końca września wynika, że wzrost płac (bez uwzględnienia premii) wyhamował do 3,5 proc. – wobec 3,7 proc. odnotowanych w okresie trzech miesięcy kończących się w sierpniu.

Ekonomiści z londyńskiego City spodziewali się, że stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie, a wzrost płac (bez premii) nieznacznie spadnie – do 3,6 proc. Wraz z przewidywaną podwyżką inflacji realny wzrost płac dla przeciętnego pracownika może spaść do zera lub nawet przybrać wartości ujemne.

Ekonomiści twierdzą, że obecnie brytyjski rynek pracy wygląda na stosunkowo odporny. Jednak na horyzoncie pojawia się coraz więcej sygnałów pokazujących, że gospodarka ma trudności z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Zagrożeniem dla pracowników jest sztuczna inteligencja

W ostatnich latach ocena rynku pracy stanowiła wyzwanie zarówno dla analityków, jak i polityków. Określano go jako słaby, co wynikało z drastycznego spadku liczby wakatów – zjawiska świadczącego o niechęci firm do zatrudniania nowych pracowników.

Wiadomo, że przedstawiciele rządu z niepokojem przyjmują zapowiedzi niektórych dużych pracodawców, w tym kilku banków, dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w celu redukcji zatrudnienia.

Ekonomiści są podzieleni co do tego, czy sztuczna inteligencja przyczyni się do wzrostu produktywności we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Zwłaszcza w kontekście sygnałów wskazujących na jej pozytywny wpływ na PKB. Czy też przyniesie korzyści jedynie wybranym branżom, takim jak opieka zdrowotna.