Godziny pracy w Holandii i związane z nimi przepisy

Zastanawiasz się, czy pracujesz na cały etat, czy na jego część. Czy pracujesz za dużo i masz niepłatne nadgodziny? Poznaj przepisy związane z godzinami pracy w Holandii.

Standardowy tydzień pracy w Holandii wynosi 38 godzin w przypadku pełnego etatu. Większość osób, które są zatrudniane na pełen etat (votijd) pracuje od 36 do 40 godzin tygodniowo. Czyli od 7 do 8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu.

Standardowe godziny pracy w Holandii

O ile standardowe godziny pracy w Holandii to 38 w tygodniu, to niektóre firmy mają 40-godzinny tydzień pracy. W takich przypadkach pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie za większą liczbę przepracowanych godzin. Pracodawcy mogą również w inny sposób zrekompensować pracownikowi większą liczbę godzin w tygodniu, a jest nim wydłużenie corocznego urlopu wypoczynkowego (nawet o dodatkowe 12 dni).

- Advertisement -

Przerwy w czasie dnia pracy w Holandii trwają zwykle 30 minut i są bezpłatne.

Natomiast w przypadku pracy na pół etatu liczba godzin tygodniowo nie przekracza 36, jednak jest to więcej niż 12 godzin tygodniowo. Duży odsetek kobiet w Holandii (około 74 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin). Ma to swoje plusy (mniejszy poziom stresu i więcej czasu dla rodziny) i minusy (mniejsza niezależność finansowa i wolniejszy rozwój kariery).

Prawo a godziny pracy

Są także prawne zasady dotyczące godzin pracy w Holandii. Każdy pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na jednej zmianie i maksymalnie 60 godzin tygodniowo. Limit ten obowiązuje w przypadku krótkich okresów, a w przypadku dłuższych limit jest mniejszy.

W okresie czterech tygodni pracownik nie może pracować więcej niż 55 godzin tygodniowo. A w okresie 16 tygodni nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo.

Natomiast jeśli pracujemy w trybie zmianowym dłużej niż 5,5 godziny, mamy prawo do 30-minutowej (bezpłatnej) przerwy, którą możemy również podzielić na dwie przerwy po 15 minut.

Nadgodziny w Holandii

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, regularna praca w nadliczbowych godzinach w Holandii nie jest tak powszechna. To, czy otrzymamy rekompensatę za godziny przepracowane nadliczbowo, zależy od warunków naszej umowy z pracodawcą.

Niektóre firmy zastrzegają w umowie, że (pewna ilość) pracy w nadgodzinach jest wliczona w cenę pracy i jest pokrywana z naszego zwykłego wynagrodzenia. Z kolei inne firmy mogą zapewnić rekompensatę finansową lub czas w zamian za dodatkowe przepracowane godziny. Jeśli pracownik uważa, że pracuje za dużo i jego nadgodziny nie są opłacane, powinien poruszyć tę kwestię ze swoim pracodawcą.

Elastyczne godziny pracy

Niektórzy pracownicy mogą negocjować ze swoim pracodawcą elastyczne godziny pracy. Może to dotyczyć np. pracy w domu przez jeden lub więcej dni w tygodniu. Czy zwrot czasowy za godziny przepracowane wieczorami lub w weekendy.

Temat elastycznych godzin pracy warto poruszyć jeszcze przy zawieraniu umowy ze swoim pracodawcą.