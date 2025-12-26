Jak wyglądają zasady dotyczące godzin pracy w Holandii?
Jak wyglądają zasady dotyczące godzin pracy w Holandii?
Godziny pracy w Holandii i związane z nimi przepisy

Zastanawiasz się, czy pracujesz na cały etat, czy na jego część. Czy pracujesz za dużo i masz niepłatne nadgodziny? Poznaj przepisy związane z godzinami pracy w Holandii.

Standardowy tydzień pracy w Holandii wynosi 38 godzin w przypadku pełnego etatu. Większość osób, które są zatrudniane na pełen etat (votijd) pracuje od 36 do 40 godzin tygodniowo. Czyli od 7 do 8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu.

Standardowe godziny pracy w Holandii

O ile standardowe godziny pracy w Holandii to 38 w tygodniu, to niektóre firmy mają 40-godzinny tydzień pracy. W takich przypadkach pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie za większą liczbę przepracowanych godzin. Pracodawcy mogą również w inny sposób zrekompensować pracownikowi większą liczbę godzin w tygodniu, a jest nim wydłużenie corocznego urlopu wypoczynkowego (nawet o dodatkowe 12 dni).

Przerwy w czasie dnia pracy w Holandii trwają zwykle 30 minut i są bezpłatne.

Natomiast w przypadku pracy na pół etatu liczba godzin tygodniowo nie przekracza 36, jednak jest to więcej niż 12 godzin tygodniowo. Duży odsetek kobiet w Holandii (około 74 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin). Ma to swoje plusy (mniejszy poziom stresu i więcej czasu dla rodziny) i minusy (mniejsza niezależność finansowa i wolniejszy rozwój kariery).

Prawo a godziny pracy

Są także prawne zasady dotyczące godzin pracy w Holandii. Każdy pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na jednej zmianie i maksymalnie 60 godzin tygodniowo. Limit ten obowiązuje w przypadku krótkich okresów, a w przypadku dłuższych limit jest mniejszy.

W okresie czterech tygodni pracownik nie może pracować więcej niż 55 godzin tygodniowo. A w okresie 16 tygodni nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo.

Natomiast jeśli pracujemy w trybie zmianowym dłużej niż 5,5 godziny, mamy prawo do 30-minutowej (bezpłatnej) przerwy, którą możemy również podzielić na dwie przerwy po 15 minut.

Każdy pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na jednej zmianie
Każdy pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na jednej zmianie

Nadgodziny w Holandii

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, regularna praca w nadliczbowych godzinach w Holandii nie jest tak powszechna. To, czy otrzymamy rekompensatę za godziny przepracowane nadliczbowo, zależy od warunków naszej umowy z pracodawcą.

Niektóre firmy zastrzegają w umowie, że (pewna ilość) pracy w nadgodzinach jest wliczona w cenę pracy i jest pokrywana z naszego zwykłego wynagrodzenia. Z kolei inne firmy mogą zapewnić rekompensatę finansową lub czas w zamian za dodatkowe przepracowane godziny. Jeśli pracownik uważa, że pracuje za dużo i jego nadgodziny nie są opłacane, powinien poruszyć tę kwestię ze swoim pracodawcą.

Elastyczne godziny pracy

Niektórzy pracownicy mogą negocjować ze swoim pracodawcą elastyczne godziny pracy. Może to dotyczyć np. pracy w domu przez jeden lub więcej dni w tygodniu. Czy zwrot czasowy za godziny przepracowane wieczorami lub w weekendy.

Temat elastycznych godzin pracy warto poruszyć jeszcze przy zawieraniu umowy ze swoim pracodawcą.

