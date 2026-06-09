Ministerstwo szykuje zmiany w Personal Independence Payment

Brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza zmiany w Personal Independence Payment (PIP). Potwierdziło rozpoczęcie testów nowego systemu oceny osób ubiegających się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pracownicy służby zdrowia, tacy jak pielęgniarki, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci, mają za zadanie przeprowadzać oceny funkcjonalne i przyznawać osobom ubiegającym się o świadczenia punkty w oparciu o stopień ich niepełnosprawności. Są one podzielone na dwie kategorie: codzienne życie i mobilność. Z maksymalnym uprawnieniem do 194,60 funtów tygodniowo za wysoką liczbę punktów w obu kategoriach.

Zmiany w Personal Independence Payment – kogo obejmie program pilotażowy?

Departament Pracy i Emerytur potwierdził niedawno, że program pilotażowy obejmie początkowo 4 proc. osób ubiegających się o świadczenia PIP. Co odpowiada około 150 000 osób. Jeśli zakończy się sukcesem, będzie wdrożony w ramach odrębnej oceny DWP, która służy do sprawdzania uprawnień do elementu zdrowotnego Universal Credit.

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Anonimowy sygnalista z DWP, który ujawnił istnienie programu pilotażowego, powiedział organizacji charytatywnej Disability Rights UK:

– Decyzje dotyczące złożonych, zmiennych, a zwłaszcza psychicznych schorzeń wymagają klinicznej wiedzy i doświadczenia w bezpośredniej ocenie. Usunięcie pracowników służby zdrowia z procesu decyzyjnego pozbawi istotnych niuansów medycznych. To z kolei doprowadzi do niższej jakości, mniejszej dokładności i mniej sprawiedliwych rezultatów. Wielu wnioskodawców będzie musiało zmierzyć się z błędnymi decyzjami, zwiększonym stresem. A także trudnościami finansowymi i niepotrzebnymi odwołaniami.

Przegląd programu świadczeń

Personal Independence Payment jest najczęściej pobieranym świadczeniem zdrowotnym i związanym z niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii. Obecnie minister ds. osób niepełnosprawnych, Stephen Timms, kontynuuje przegląd programu PIP.

Rząd zapowiedział, że przegląd będzie w znaczący sposób współtworzony z osobami niepełnosprawnymi. I nie będzie ponownie rozważał planów zmiany systemu punktów PIP. A przynajmniej do czasu opublikowania przez ministra swoich ustaleń jesienią.

Wątpliwości dotyczące zmian

Działacze na rzecz osób niepełnosprawnych określili plany ministerstwa jako „absolutnie zdumiewające”. Według nich program pilotażowy doprowadzi do podejmowania bardziej niedokładnych decyzji. Jak również zmniejszy znaczenie zaangażowania człowieka w oceny bezpośrednie.

Fazilet Hadi, szefowa działu polityki w Disability Rights UK, powiedziała, że to „absolutnie zdumiewające”, że nowy proces jest wdrażany w trakcie trwania przeglądu.

– Uniemożliwienie pracownikom służby zdrowia wydawania rekomendacji na podstawie ich oceny i żądanie od nich przekazywania informacji wyłącznie koordynatorom w DWP w celu podjęcia decyzji to przepis na katastrofę. Doprowadzi ona do tysięcy błędnych decyzji – powiedziała.

Rzecznik DWP stwierdził jednak:

– Ostateczne decyzje w sprawie PIP podejmują już kierownicy ds. zatrudnienia i pracy – to się nie zmieniło. To badanie na małą skalę i ma na celu przywrócenie równowagi ról. Tak aby asesorzy mogli skupić się na tym, co robią najlepiej. Uwalniając w ten sposób zasoby. A także dając kierownikom ds. zatrudnienia możliwość samodzielnego osądu w oparciu o wszystkie dowody.