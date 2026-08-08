Kontrole i statystyki - co mówią o tym, czy Ryanair jest bezpieczny?
Kontrole i statystyki - co mówią o tym, czy Ryanair jest bezpieczny? / fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
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Czy Ryanair jest bezpieczny? Co mówią statystyki?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wielu pasażerów irlandzkich linii zastanawia się, czy Ryanair jest bezpieczny. Co mówią na ten temat statystyki i jak wypadają kontrole?

Ryanair szczyci się mianem największego europejskiego taniego przewoźnika. Firmę założono w 1984 roku, a od 1985 roku irlandzkie linie nie odnotowały ani jednego śmiertelnego wypadku na regularnym locie pasażerskim.

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Czy Ryanair jest bezpieczny?

Ryanair działa pod nadzorem Irlandzkiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (IAA) i EASA, podobnie jak wszystkie inne europejskie linie lotnicze. Obecne kontrole irlandzkiego przewoźnika wypadają pozytywnie.

Nadzór nad bezpieczeństwem Ryanaira przebiega przez kilka poziomów regulacji, z których każdy ma czystą historię. Nie ma jednego „safety score” publikowanego przez organy regulacyjne. Jednak każdy poziom niezależnie potwierdza, że linia lotnicza spełnia lub przewyższa standardy UE.

Ponadto bilet zarezerwowany w Ryanairze może być również obsługiwany przez jedną z siostrzanych linii lotniczych Grupy. Czyli Buzz w Polsce, Malta Air lub Lauda Europe. Z których każda posiada własny certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez swój organ regulacyjny. Obok wymienionych powyżej IAA i brytyjskiego CAA.

Wiek floty i jej odnawianie

Flota Grupy Ryanair składa się w przeważającej mierze z Boeingów 737, podzielonych na starszą podflotę 737 NG i nowszą, szybko rozwijającą się podflotę 737 MAX 8-200.

Grupa korzysta również z niewielkiej floty Airbusów A320 pod marką Lauda Europe.
Młodsze samoloty zazwyczaj spełniają nowsze standardy inżynieryjne i awioniczne. Co częściowo wyjaśnia, dlaczego taki skład floty jest tak istotny.

Kontrole dotyczące irlandzkiego przewoźnika wypadają pozytywnie
Kontrole dotyczące irlandzkiego przewoźnika wypadają pozytywnie / fot. Shutterstock

Historia wypadków Ryanair

W ponad 40-letniej historii Ryanair nigdy nie odnotowano śmiertelnego wypadku na regularnym locie pasażerskim.

Jedyny przypadek uszkodzenia kadłuba, w którym samolot został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym ekonomiczną naprawę, nie wiązał się z żadnymi ofiarami śmiertelnymi.

Znane incydenty bez ofiar śmiertelnych

Poza lądowaniem w Rzymie w 2008 roku, dekompresja na trasie Dublin-Zadar na wysokości 37 000 stóp jest incydentem najczęściej cytowanym, gdy ludzie kwestionują bezpieczeństwo Ryanair. Warto wyjaśnić ten incydent.

Załoga postępowała zgodnie ze standardową procedurą: maski tlenowe zostały automatycznie opuszczone, a piloci w ciągu kilku minut wykonali kontrolowane, awaryjne zniżanie z wysokości 37 000 stóp do 8000 stóp. Zmiana trasy do Frankfurt-Hahn i późniejsze udzielenie pomocy medycznej 33 pasażerom świadczyły o poważnej awarii samolotu, obsługiwanej zgodnie z przeznaczeniem. A nie o ryzyku kolizji z samym płatowcem.

Podsumowując, Ryanair posiada aktywny certyfikat wspierany przez EASA i czysty bilans ofiar śmiertelnych od 1985 roku. Roczny Przegląd Bezpieczeństwa EASA z 2025 roku odnotował zaledwie 3 wypadki śmiertelne w całym europejskim komercyjnym transporcie lotniczym w 2024 roku, przy czym żaden z nich nie dotyczył Ryanaira.

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