Maraton fotoradarów w Europie
Maraton fotoradarów w Europie / fot. Shutterstock
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W tym tygodniu maraton fotoradarów w Niemczech i Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zarówno w Niemczech jak i w Holandii w tym tygodniu kierowcy muszą się liczyć z maratonem fotoradarów. Tak naprawdę tydzień kontroli prędkości trwa w całej Europie.

Kierowcy podróżujący po Europie muszą się liczyć ze znacznie większą liczbą kontroli prędkości. W tym tygodniu rozpoczął się letni maraton fotoradarów.

Maraton fotoradarów

Policja i lokalne służby prowadzą w związku z maratonem fotoradarów wzmożone pomiary na autostradach, drogach krajowych i w miastach. Kierowcy powinni mieć się na baczności, gdyż w wielu przypadkach lokalizacje kontroli są tajne, a fotoradary mobilne.

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Kontrole w Niemczech i Holandii

Od 3 sierpnia do 9 sierpnia w Niemczech i Holandii potrwa ogólnokrajowa akcja Speedweek, czyli maratonu fotoradarów. Natomiast – w przeciwieństwie do wiosennej edycji – obecnie nie wyznaczono jednego dnia kontroli. Dlatego też kierowcy muszą się mieć na baczności codziennie.

Oczywiście większe kontrole policja prowadzi na autostradach i drogach krajowych. Gdyż tam najczęściej kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość. Jednak kontroli możemy spodziewać się także na ulicach miast. Zwłaszcza w rejonie szkół, przedszkoli, szpitali, przejść dla pieszych czy placów budowy.

Policja w Niemczech, Holandii i innych państwach europejskich będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole na drogach
Policja w Niemczech, Holandii i innych państwach europejskich będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole na drogach / fot. Shutterstock

Kary dla kierowców

Co istotne – kierowcy, którzy w czasie maratonu fotoradarów przekroczą prędkość, wcale nie mogą liczyć na niższe niż zazwyczaj mandaty. Oczywiście w zależności od powagi wykroczenia policja będzie karać mandatem, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach także czasowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Sama wysokość kary zależna jest zarówno od skali wykroczenia i miejsca jego popełnienia.

Celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierowców. Chociaż poprzednie edycje tygodnia prędkości okazały się skuteczne w zmniejszeniu liczby ofiar wypadków drogowych o 25 proc., sama skuteczność akcji jest od lat przedmiotem debaty.

Jak powiedział NDR Stefan Bauernschuster, badacz z Uniwersytetu w Pasawie:

Liczba wypadków podczas kampanii może się zmniejszyć, ale efekty całkowicie znikną, gdy tylko fotoradary zostaną usunięte.

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