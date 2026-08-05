Tysiąc euro zasiłku – komu przysługuje?

To jedno z najważniejszych świadczeń w Irlandii. Tysiąc euro zasiłku na rachunki za ogrzewanie. Wiele gospodarstw domowych może skorzystać z programu. Dowiedz się kto jest uprawniony.

Już za kilka tygodni ponownie ruszy jeden z najważniejszych programów wsparcia dla osób zmagających się z wysokimi kosztami ogrzewania. W sezonie 2026/2027 uprawnione gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać ponad tysiąc euro zasiłku. Świadczenie pomoże w pokryciu wydatków na opał i energię w okresie jesienno-zimowym. Łączna wartość świadczenia wynosi 1 064 euro. Dlatego jest jednym z najwyższych dodatków sezonowych dostępnych w irlandzkim systemie pomocy społecznej.

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Tysiąc euro zasiłku trafi do osób spełniających określone warunki

Prawo do świadczenia w Irlandii nie przysługuje wszystkim. Program skierowany jest przede wszystkim do seniorów oraz osób pobierających wybrane świadczenia socjalne, które jednocześnie spełniają kryteria dochodowe. Istotne znaczenie ma również sytuacja mieszkaniowa. Dodatek mogą otrzymać osoby mieszkające samotnie lub z członkami rodziny i domownikami wskazanymi w przepisach. Warunkiem jest także zamieszkiwanie na terenie Irlandii oraz samodzielne ponoszenie kosztów ogrzewania.

Tysiąc euro zasiłku będzie wypłacany przez cały sezon grzewczy

Wypłaty rozpoczną się pod koniec września i potrwają do kwietnia. Beneficjenci mogą otrzymywać świadczenie w wysokości 38 euro tygodniowo przez 28 tygodni albo zdecydować się na dwie większe płatności, których łączna wartość wyniesie 1 064 euro. Obecna stawka obowiązuje od stycznia 2026 roku. Wówczas tygodniowy dodatek został zwiększony z 33 do 38 euro.

Nie każde gospodarstwo otrzyma więcej niż tysiąc euro zasiłku

Przepisy jasno wskazują, że na jedno gospodarstwo domowe przysługuje tylko jedno świadczenie. Jeżeli w domu mieszka kilka osób pobierających świadczenia socjalne, wspólnie decydują, kto złoży wniosek. W przypadku gospodarstw, w których mieszka osoba mająca co najmniej 66 lat, to właśnie ona powinna ubiegać się o dodatek w pierwszej kolejności.

Tysiąc euro zasiłku ma ograniczyć skutki rosnących kosztów życia

Program Fuel Allowance od lat stanowi element wsparcia dla osób najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne. Rosnące ceny energii i opału sprawiają, że sezonowy dodatek odgrywa coraz większą rolę w domowych budżetach. Ponad tysiąc euro zasiłku pozwala częściowo zrekompensować wydatki na ogrzewanie w najchłodniejszych miesiącach roku i zmniejszyć finansowe obciążenie związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domu.

Kto może otrzymać tysiąc euro zasiłku?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 66 lat lub pobierają kwalifikujące się świadczenia socjalne przed osiągnięciem tego wieku, spełniają kryteria dochodowe oraz mieszkają w Irlandii. Świadczenia nie dostaną natomiast osoby, których koszty ogrzewania w całości pokrywa przez placówka. Nie przysługuje również osobom, które ogrzewanie mają w ramach zakwaterowania. Warto sprawdzić swoją sytuację przed rozpoczęciem nowego sezonu wypłat. W wielu przypadkach urząd przyznaje świadczenie na podstawie jasno określonych warunków.