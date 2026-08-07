Sprawdź swój kod podatkowy. Miliony pracowników w UK tracą setki funtów miesięcznie

Miliony pracowników w Wielkiej Brytanii mogą mieć nieprawidłowo ustawiony kod podatkowy i nawet o tym nie wiedzieć. Dla wielu osób oznacza to, że co miesiąc z ich pensji pobierana jest niewłaściwa kwota podatku. Oznacza to bardzo wysokie straty. Dlatego już teraz sprawdź swój kod podatkowy i dowiedz się, czy HMRC nie pobiera zbyt wysokiego podatku.

Błąd może działać w dwie strony. Część pracowników może płacić za dużo i oddawać państwu pieniądze, które powinny zostać w ich portfelu. Natomiast inni mogą płacić za mało. Wówczas, w przyszłości, mogą otrzymać od HM Revenue and Customs (HMRC) rachunek za zaległy podatek.

Dlatego eksperci finansowi apelują: sprawdź swój kod podatkowy i upewnij się, że odpowiada Twojej aktualnej sytuacji zawodowej. To najprostszy sposób, by uniknąć strat czy problemów z urzędem podatkowym. Jak to zrobić?

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Sprawdź swój kod podatkowy. Jeden znak może oznaczać setki funtów różnicy

Kod podatkowy znajduje się na pasku wypłaty (payslip) każdego pracownika rozliczanego w systemie PAYE. To właśnie na jego podstawie pracodawca oblicza, ile podatku należy potrącić z wynagrodzenia.

Najczęściej spotykany kod dla wielu pracowników to 1257L. Oznacza on standardową kwotę wolną od podatku dla osób objętych podstawową stawką podatkową.

Nie każdy jednak powinien mieć ten sam kod. Zmiana pracy, druga praca, dodatkowe źródła dochodu, zakończenie zatrudnienia lub brak aktualnych informacji w systemie HMRC mogą sprawić, że system HMRC przypisze pracownika do niewłaściwego kodu.

Najważniejsze momenty: Sprawdź swój kod podatkowy po zmianie pracy lub sytuacji finansowej

Wiele błędów pojawia się wtedy, gdy zmienia się sytuacja pracownika. Nowa praca, kilka miejsc zatrudnienia jednocześnie albo przerwa w pracy mogą spowodować, że system podatkowy nie uwzględni wszystkich informacji.

Szczególną uwagę warto zwrócić na tak zwane awaryjne kody podatkowe. Te często kończą się oznaczeniami W1, M1 lub X. Mogą one oznaczać, że HMRC nie posiada pełnych danych potrzebnych do prawidłowego naliczenia podatku. Dlatego pracownik może wtedy przez pewien czas płacić więcej podatku niż powinien.

Nadpłacony podatek może wrócić do pracownika

Według analiz finansowych średnia kwota nadpłaconego podatku w Wielkiej Brytanii może wynosić około 689 funtów. W przypadku niektórych osób zwrot może być jeszcze wyższy.

Jeżeli HMRC wykryje błąd, zwróci pieniądze na konto płatnika. Jednak często pracownik sam musi zwrócić uwagę na problem i podjąć działanie.

W praktyce oznacza to, że warto regularnie kontrolować swój kod podatkowy, a nie zakładać, że wszystkie informacje zostały automatycznie poprawnie ustawione.

Prawo jest jasne. Pracownik odpowiada za swój kod podatkowy

Eksperci przypominają, że zgodnie z zasadami systemu PAYE odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności kodu podatkowego spoczywa również na pracowniku.

Pracodawca pobiera podatek według informacji otrzymanych od HMRC, ale to pracownik powinien upewnić się, że dane odpowiadają jego rzeczywistej sytuacji.

Jeżeli ktoś przez długi czas korzysta z błędnego kodu, problem może narastać miesiącami, a nawet latami.

Sprawdź swój kod podatkowy zanim HMRC upomni się o pieniądze

Kontrola kodu podatkowego zajmuje niewiele czasu, a może pomóc uniknąć dużych problemów finansowych. Warto sprawdzić ostatni payslip, porównać kod z własną sytuacją zawodową i upewnić się, że wszystko się zgadza.

Dla osób, które płacą zbyt wysoki podatek, może to oznaczać odzyskanie pieniędzy. Dla tych, którzy płacą zbyt mało — uniknięcie nieprzyjemnej niespodzianki w postaci wysokiego rachunku od HMRC.

Sprawdź swój kod podatkowy — kilka minut kontroli może ochronić Twoją wypłatę i Twoje finanse.