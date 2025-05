Czy urząd podatkowy odda niesłusznie pobrany podatek? Problemy z brytyjską emeryturą za granicą

Niesłusznie pobrany podatek często dotyczy emerytury brytyjskiej poza granicami UK. Co trzeba wiedzieć i jak obronić się przed podwójnym opodatkowaniem? Przeczytaj nasz poradnik, co zrobić gdy po emeryturze wypracowanej w UK wróciłeś do Polski a HMRC potrącił Ci niesłusznie podatek.

Brytyjski urząd podatkowy – HMRC jest niezwykle biegły w upominaniu się o należności i skuteczny w arbitralnym ściąganiu zobowiązań. Jednak jednocześnie gdy przychodzi mu oddać niesłusznie pobrane pieniądze, bywa opieszały jak żaden inny.

Dlaczego brytyjski urząd podatkowy HMRC tak często niesłusznie pobiera podatek od emerytur osób, które od lat mieszkają za granicą? Problem ten dotyka setek emerytów, którzy – mimo obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – są zmuszeni do walki o swoje pieniądze.

„Czułam się, jakbym została ukarana za to, że przeniosłam się do Francji” – mówi Margaret H., była nauczycielka z Kentu, której z prywatnej emerytury potrącono ponad 30 tysięcy funtów. Inny przypadek opisał miesięcznik Tax Adviser Magazine: emeryt mieszkający w Bordeaux przez ponad sześć miesięcy próbował wyjaśnić, dlaczego z jego świadczeń odjęto 18 tysięcy funtów, mimo że złożył wymagany formularz DT-Individual. „Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi poza automatycznymi wiadomościami. To było jak pisanie do czarnej dziury” – komentował z goryczą.

Takie historie stają się coraz bardziej powszechne, a pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy HMRC ignoruje własne zobowiązania wynikające z międzynarodowych umów, czy to po prostu systemowa indolencja?

Czy urząd podatkowy odda niesłusznie pobrany podatek?

Czy brytyjski urząd podatkowy HMRC odda niesłusznie pobrany podatek od emerytury? Teoretycznie tak – w praktyce… to zależy od cierpliwości i determinacji podatnika. Choć zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytura osoby mieszkającej np. we Francji powinna być opodatkowana tylko tam, HMRC często pobiera zaliczkowo brytyjski podatek, zanim rozpatrzy wniosek o zwolnienie.

Zdarzają się zwroty. Jednak są one często po miesiącach – a czasem latach – oczekiwania. Emeryci muszą wielokrotnie dzwonić, pisać, a czasem prosić o pomoc media. Czy zwrot pieniędzy to wyjątek, czy reguła? „Dostałam pieniądze dopiero po interwencji dziennikarza. Sama nie dałabym rady” – przyznaje kobieta, której potrącono ponad 40 tysięcy funtów. Ilu jeszcze emerytów musi walczyć o swoje, zanim HMRC zacznie działać zgodnie z własnymi przepisami?

Co zrobić, gdy HRMC bezprawnie potrąci Ci podatek od emerytury – poradnik dla emerytów mieszkających poza UK

Gdy HMRC bezprawnie potrąci podatek od emerytury osoby mieszkającej poza Wielką Brytanią, może to prowadzić do podwójnego opodatkowania i nieuzasadnionych strat finansowych. Emeryci, którzy wypracowali emeryturę w UK, a następnie przenieśli się do Polski, Francji czy innego kraju, często spotykają się z automatycznym poborem podatku przez HMRC, mimo obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takiej sytuacji ważne jest, aby znać swoje prawa i podjąć odpowiednie kroki, by odzyskać niesłuszne pobrany podatek.

Poradnik dla emerytów mieszkających poza UK, którzy otrzymują brytyjską emeryturę

Ustal, w którym kraju jesteś rezydentem podatkowym, bo podatek od emerytury płaci się w kraju rezydencji zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sprawdź, czy Twój kraj zamieszkania (np. Polska, Francja) ma umowę z UK, która określa, gdzie należy płacić podatek od emerytury (zwykle tylko w kraju rezydencji).

Skontaktuj się z HMRC i złóż formularz odpowiedni dla Twojej sytuacji (np. „DT-Individual” lub „France Individual DT” dla Francji), aby otrzymać kod zwolnienia z potrącania podatku (NT code).

Wypełnij formularz P85 („Leaving the UK”) i dołącz dokumenty potwierdzające zakończenie rezydencji w UK (np. P45, P60, dowód zamieszkania za granicą).

Jeśli HMRC potrącił podatek, którego nie powinien, złóż wniosek o zwrot (tax refund). Przygotuj dokumenty potwierdzające Twoją rezydencję podatkową i umowę DTA.

Pamiętaj, aby prawidłowo rozliczyć emeryturę w zeznaniu podatkowym w kraju, w którym jesteś rezydentem, zgodnie z lokalnym prawem.

W przypadku problemów z HMRC lub niejasności prawnych warto skonsultować się z doradcą podatkowym specjalizującym się w międzynarodowym prawie podatkowym.

Zachowuj wszystkie korespondencje z HMRC, formularze, potwierdzenia złożenia wniosków oraz dowody zapłaty podatków. Miej pełną dokumentację na wypadek sporów, jeśli też masz niesłusznie pobrany podatek.

Dzięki tym krokom można skutecznie uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury, odzyskać niesłusznie pobrany podatek i prawidłowo rozliczać się z dochodów zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym oraz umowami międzynarodowymi.