Workplace Pension to pracowniczy program emerytalny oparty na automatycznym zapisie – Automatic Enrolment. Jest to obowiązkowy system oszczędzania na dodatkową emeryturę (dodatkową poza State Pension). Składki na niego wpłacają trzy strony: pracownik, pracodawca oraz brytyjski rząd (w formie ulgi podatkowej). Obecnie jest obowiązkowa praktycznie dla każdego pracownika w Wielkiej Brytanii. Przeczytaj najważniejsze informacje o Workplace Pension.

Od kiedy obowiązuje Workplace Pension?

System ten wprowadzono na mocy ustawy Pensions Act 2008, ale wdrażano go etapami. W październiku 2012 r. jako pierwsi do systemu weszli najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 120 tys. osób). Do lutego 2018 r. stopniowo obejmował coraz mniejsze firmy, aż ostatecznie stał się obowiązkowy dla każdego pracodawcy w Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli ktoś ma 1 pracownika, system go obowiązuje.

Kto „załapuje się” automatycznie? (Eligible Jobholder)

Pracodawca musi automatycznie zapisać pracownika do programu, jeśli ten spełnia jednocześnie trzy warunki:

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Ma powyżej 22 lat, ale mniej niż wiek emerytalny. Zarabia powyżej £10 000 rocznie u jednego pracodawcy (przeliczając na okresy rozliczeniowe: powyżej £833 miesięcznie lub £192 tygodniowo). Pracuje w Wielkiej Brytanii na umowę (dotyczy również pracowników agencyjnych, tymczasowych oraz części osób na kontraktach zero-hours, o ile przekraczają próg dochodowy).

A co z osobami poza tymi kryteriami?

Jeśli pracownik zarabia między £6 240 a £10 000 rocznie (lub ma 16–21 lat albo 66–74 lata i zarabia ponad £6 240) pracodawca nie zapisuje go z automatu. Jednak pracownik ma prawo sam zgłosić chęć przystąpienia (opt-in). Wówczas pracodawca nie może odmówić i musi dopłacać swoją składkę.

Jeśli pracownik zarabia poniżej £6 240 rocznie, również może poprosić o zapisanie do programu. Jednak w tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku dopłacania swojej części.

System nie obejmuje samozatrudnionych (Self-employed). Oni muszą oszczędzać indywidualnie (np. przez prywatny fundusz SIPP lub NEST).

Jak działają składki na Workplace Pension i ile wynoszą?

Minimalna łączna wpłata na konto emerytalne wynosi obecnie 8% kwalifikowanych zarobków (qualifying earnings, czyli przedziału dochodów między £6 240 a £50 270 rocznie; część pracodawców liczy składki od całości pensji, co jest jeszcze korzystniejsze).

Tabela stawek na Workplace Pension:

Kto wpłaca Minimalny udział Jak to działa w praktyce Pracownik 4% Pobierane bezpośrednio z wynagrodzenia Pracodawca 3% Obowiązkowa dopłata z kieszeni firmy Rząd (HMRC) 1% Ulga podatkowa (tax relief – dla podstawowej stawki podatku 20%) Łącznie 8% Efektywnie dokładasz 4%, a na koncie ląduje równowartość 8%

(Wielu pracodawców oferuje wyższe dopłaty, np. dopłaca 5% lub 6%, jeśli pracownik również wpłaci więcej).

Czy odkładanie na workplace pension jest obowiązkowe?

Udział nie jest przymusowy dla pracownika. Można zrezygnować w ciągu 1 miesiąca od zapisu i odzyskać wpłacone już składki. Jeśli zrezygnujesz później, pieniądze zostają na koncie emerytalnym i pracują do osiągnięcia wieku emerytalnego. Można w ogóle zrezygnować i nigdy nie przystąpić.

Jednak co 3 lata następuje tzw. re-enrolment. Pracodawca ma ustawowy obowiązek zapisać pracownika ponownie co 3 lata (o ile nadal spełnia kryteria). Wówczas znów można zrezygnować.

Pieniądze należą do pracownika nawet po powrocie do Polski. Zgromadzone środki (np. w funduszach NEST, People’s Pension, Aviva, Legal & General) nie przepadają po wyjeździe z UK ani przy zmianie pracy. Wypłacić je można obecnie od 55. roku życia (od kwietnia 2028 r. próg ten wzrośnie do 57 lat).

W jakim wieku można wypłacić z Workplace Pension?

Możesz zacząć wypłacać pieniądze od 55 roku życia. Od 6 kwietnia 2028 wiek ten wzrośnie do 57.

Jak wypłacać pieniądze z Workplace Pension?

Do wyboru są różne opcje. Możesz otrzymywać co miesiąc emeryturę albo wypłacić całość pieniędzy na raz. Można także część środków wypłacić, a resztę przeznaczyć na miesięczne wypłaty.

Opcja Jak działa Annuity Bierzesz do 25% bez podatku, a za resztę kupujesz gwarantowany dochód na całe życie. Drawdown Wypłacasz część, a resztę zostawiasz zainwestowaną i pobierasz pieniądze, kiedy potrzebujesz. Jednorazowa wypłata Bierzesz do 25% bez podatku, a resztę jako jednorazową kwotę podlegającą opodatkowaniu. Mieszanka Łączysz kilka opcji.

Zwykle możesz pobrać 25% emerytury bez podatku, a pozostała kwota jest opodatkowana jak dochód.

Uważaj też na jeden skutek. Po pobraniu pieniędzy podlegających opodatkowaniu limit rocznych wpłat do emerytur typu defined contribution spada z £60,000 do £10,000. Jeśli nadal pracujesz i wpłacasz, ma to znaczenie.

Workplace Pension FAQ

Jak sprawdzić czy mam Workplace Pension?

Najlepiej sprawdzać na payslipie. Trzeba szukać pozycji “pension” lub nazwy dostawcy (np. NEST, Aviva, Scottish Widows). Pracodawca ma też obowiązek poinformować pracownika na piśmie, że zapisał go do systemu.

Czy mogę mieć więcej niż jedną Workplace Pension?

Tak. Każdy pracodawca może wpłacać pieniądze do innego dostawcy. Jeśli zmieniałeś pracę, możesz mieć pieniądze u kilku dostawców. Trzba tego pilnować, aby nic nie przepadło.

Jestem samozatrudniony, jak uzyskać Workplace Pension?

Rządowy schemat nie obejmuje osób samozatrudnionych. Musisz sam otworzyć prywatną emeryturę, np. w NEST lub innym dostawcy. Nie dostaniesz dopłaty pracodawcy, ale możesz dostać ulgę podatkową.

Czy Workplace Pension to to samo co State Pension?

Nie to zupełnie inne emerytury. State Pension dostaniesz od wieku emerytalnego (66–67 lat), a pieniądze z workplace pension możesz pobrać wcześniej. Ponadto State Pension liczy się od przepracowanych lat, a Workplace Pension od składek wpłacanych dodatkowo.

Gdzie uzyskać pomoc w sprawie Workplace Pension?

Rząd brytyjski oferuje bezpłatną pomoc w ramach Pension Wise. Pension Wise z MoneyHelper to bezpłatna, bezstronna usługa rządowa. Jest dostępna telefonicznie i przez Webchat. Osobom po 50-tym roku życia oferuje spotkania konsultacyjne.

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