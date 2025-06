Zwolnienia i zniżki w Council Tax. Kto nie musi płacić i jak uzyskać ulgę?

Council tax w UK rośnie i jest coraz większym obciążeniem dla mieszkańców. Podwyżki council tax są jednym z najczęściej dyskutowanych podatków w Wielkiej Brytanii. Jednak są osoby, które nie muszą go płacić. Kto jest zwolniony z podatku lokalnego? Dlaczego? Kiedy ulga jest całkowita? I jak ją uzyskać? Wiele osób nie wie o możliwości zwolnienia z podatku.

W ostatnich latach podatek lokalny, czyli council tax, stał się dla wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii poważnym obciążeniem finansowym. W 2024 roku średni roczny koszt podatku dla gospodarstwa domowego przekroczył 2 280 funtów – to aż o 20% więcej niż pięć lat temu. Dla wielu rodzin oznacza to dodatkowe setki funtów do zapłaty rocznie.

Ale nie wszyscy muszą go płacić…

Kto jest zwolniony z podatku lokalnego? Zniżki i zwolnienia z council tax w Wielkiej Brytanii

Council Tax, czyli podatek lokalny pobierany przez władze samorządowe w Wielkiej Brytanii, stanowi jedno z głównych źródeł finansowania usług publicznych. Od wywozu śmieci po lokalne biblioteki. Choć obowiązek jego opłacania dotyczy większości mieszkańców, nie każdy musi go faktycznie płacić. W wielu przypadkach osoby fizyczne mogą skorzystać z ulg, zniżek lub nawet całkowitego zwolnienia. Wiele osób jednak o tym nie wie. Warto poznać swoje prawa, zwłaszcza w czasach, gdy każda oszczędność ma znaczenie.

Kto jest całkowicie zwolniony z Council Tax?

Brytyjski system przewiduje szereg wyjątków, w których nie trzeba płacić Council Tax w ogóle. Oto najważniejsze z nich:

Pełnoetatowi studenci – osoby uczące się w pełnym wymiarze godzin (minimum 21 godzin tygodniowo przez co najmniej 24 tygodnie w roku) są całkowicie zwolnione z podatku, jeśli mieszkają wyłącznie ze studentami. W mieszkaniach mieszanych, w których są także osoby niebędące studentami, studentów nie wlicza się do podstawy opodatkowania. To może skutkować zniżką.

Osoby poniżej 18 roku życia. Niezależnie od statusu edukacyjnego, osoby niepełnoletnie nie są traktowane jako podatnicy.

Osoby z poważnym upośledzeniem umysłowym (Severe Mental Impairment, SMI). Zwolnienie przysługuje osobom z udokumentowanym schorzeniem psychicznym, takim jak demencja, schizofrenia, Alzheimer, czy ciężka niepełnosprawność intelektualna, pod warunkiem otrzymywania odpowiednich świadczeń (np. Attendance Allowance, ESA, PIP). Dlatego konieczne jest zaświadczenie lekarskie.

Dyplomaci oraz ich rodziny. Osoby posiadające immunitet dyplomatyczny są zwolnione niezależnie od sytuacji mieszkaniowej.

Osoby przebywające w więzieniu lub areszcie. Jeśli nieruchomość pozostaje pusta w czasie ich nieobecności, podatek nie jest naliczany.

Mieszkańcy domów opieki, szpitali i placówek opiekuńczych. Nieruchomości pozostające puste z powodu pobytu właściciela w takim miejscu również nie podlegają opodatkowaniu.

Osoby, które opuściły dom w celu uzyskania opieki. Dotyczy to osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub uzależnionych, które wyprowadziły się z własnego domu, by otrzymać wsparcie.

Dodatkowo council tax nie podlegają:

Nieruchomości należące do sił zbrojnych. Zatem zarówno zajęte, jak i puste nieruchomości wojskowe są całkowicie zwolnione z podatku.

Puste nieruchomości z określonych powodów. Tu przykładowo domy odziedziczone po zmarłych, które są w trakcie spraw spadkowych. Również nieruchomości należące do organizacji charytatywnych czy przejęte przez bank lub syndyka masy upadłościowej.

Jakie zniżki przysługują, czyli kto jest zwolniony z podatku lokalnego i w jakiej wysokości?

System przewiduje także liczne zniżki. Te mogą znacząco obniżyć wysokość należnego podatku. Najczęściej stosowaną ulgą jest 25% zniżki dla osób mieszkających samotnie. Przysługuje ona wtedy, gdy w lokalu mieszka tylko jedna dorosła osoba. Kolejna forma wsparcia dotyczy osób z niepełnosprawnościami – nieruchomości przystosowane do ich potrzeb (np. z dodatkową łazienką, specjalnym pokojem lub przestrzenią do poruszania się na wózku) mogą zostać zakwalifikowane do niższego progu podatkowego. Natomiast opiekunowie osób wymagających stałej pomocy również mogą liczyć na zniżkę, która w niektórych przypadkach sięga nawet 50%. Warto również pamiętać, że poszczególne rady lokalne oferują własne, dodatkowe ulgi. Przykładem niech będzie ulga dla osób o niskich dochodach, rodzin z dziećmi lub emerytów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych lokalnych councils. To tam można sprawdzić dostępne opcje i złożyć odpowiedni wniosek.

Co z nieruchomościami pustymi lub nietypowymi?

Szczególną uwagę poświęca się tzw. „annexom”, czyli niezależnym częściom domów, w których mieszkają osoby zależne – np. starsi rodzice lub osoby niepełnosprawne. Jeśli spełnisz odpowiednie warunki, takie nieruchomości mogą być całkowicie zwolnione z Council Tax lub objęte preferencyjną stawką. Podobnie, domy pozostające puste z uzasadnionych przyczyn (np. zgon właściciela, trwające postępowanie spadkowe) są często zwolnione z podatku na czas trwania sprawy.

Jak skorzystać ze zwolnień lub zniżek – najpierw trzeba o nich wiedzieć?

Spełnienie warunków nie oznacza automatycznego zwolnienia z podatku. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do lokalnego councilu. A wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może złożyć wniosek i uzyskać ulgę.

W większości przypadków formularze dostępne są online i wymagają dołączenia dokumentów potwierdzających sytuację. Czyli w tym przypadku zaświadczenia lekarskiego, potwierdzenia statusu studenta czy dokumentów dotyczących nieruchomości.

Warto pamiętać, że zmianę sytuacji (np. zakończenie studiów, powrót właściciela do domu, zmiana statusu zdrowotnego) trzeba zgłosić. W przeciwnym razie urząd może doliczyć podatek wstecz wraz z odsetkami.

System Council Tax w Wielkiej Brytanii jest elastyczny i przewiduje wiele ulg, które odpowiadają na potrzeby społeczne: od ochrony osób niepełnosprawnych i studentów, po wsparcie dla opiekunów czy rodzin po stracie bliskich. Najważniejsze jest jednak poznanie przysługujących uprawnień i aktywne działanie. Tylko zgłoszenie odpowiedniego wniosku pozwala skorzystać z przysługujących ulg. Warto to zrobić, bo różnice w wysokości podatku sięgają często kilkuset funtów rocznie. Dlatego warto wiedzieć, kto jest zwolniony z podatku lokalnego i w jakiej wysokości.