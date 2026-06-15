Do 30 czerwca bilety na wydarzenie Holistic Talk są dostępne w promocyjnej cenie
Do 30 czerwca bilety na wydarzenie Holistic Talk są dostępne w promocyjnej cenie
Polska
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Dlaczego warto zaplanować powrót do Polski na Holistic Talk 2026?

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Choć wielu z nas na co dzień układa sobie życie poza granicami kraju, serce często bije w rytmie tego, co dzieje się nad Wisłą. A dzieje się rzeczywiście wyjątkowo – już 24 października 2026 roku Bielsko-Biała, ogłoszona Polską Stolicą Kultury, ugości trzecią edycję konferencji Holistic Talk. Polish Express, jako patron medialny wydarzenia, zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu, które obiecuje coś więcej niż tylko suche fakty: obiecuje powrót do najważniejszych ludzkich wartości.

W dzisiejszym świecie, pełnym szumu informacyjnego i algorytmów, które coraz częściej decydują o tym, co widzimy i czujemy, łatwo zatracić to, co fundamentalne. Holistic Talk 2026 to inicjatywa portalu i kwartalnika Holistic News, która stawia na Prawdę, Dobro i Humanizm. To nie jest „kolejna konferencja biznesowa” – to przestrzeń, w której nauka spotyka się z etyką, a teoretyczne rozważania przekładają się na konkretne postawy społeczne.

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Dlaczego warto wpisać tę datę w kalendarz?

Jeśli planujesz jesienny urlop w Polsce, Podbeskidzie to idealny kierunek. Wydarzenie odbędzie się w Cavatina Hall – jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, dysponującym największym ekranem projekcyjnym w Polsce. Ale to nie technologia jest tu najważniejsza, lecz ludzie.

Na scenie, w dynamicznej formule inspirowanej TEDx, wystąpią eksperci, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań:

  • Przemysław Wójtowicz – najskuteczniejszy polski snajper, weteran z Afganistanu, opowie o budowaniu wewnętrznej siły i odporności psychicznej.
  • Radosław Ambroży – pasjonat astronomii, który zachęci do spojrzenia poza ziemski horyzont i refleksji nad naszym miejscem we Wszechświecie.
  • Joanna Sadzik – prezeska Stowarzyszenia Wiosna, która podzieli się wiedzą o tym, jak skutecznie motywować innych i budować zespoły oparte na wartościach.

1 lipca został ostatni ogłoszony mówcą wieczoru. 

Coś dla ducha, coś dla relacji

Holistic Talk to także autentyczne relacje. W specjalnie zaaranżowanej strefie foyer (Strefa Autorów) będzie można porozmawiać z prelegentami, zdobyć dedykację w książkach Jacka Piekary, Szymona Pękali, Dariusza Jaronia czy Andrzeja Kucybały, a także poznać ludzi myślących nieszablonowo. Dopełnieniem wieczoru będzie koncert kwartetu smyczkowego Cavatina Philharmonic Orchestra, który zabierze uczestników w metafizyczną podróż w świat muzyki filmowej.

Podczas spotkania Holistic Talk będzie można zdobyć dedykację od autora Dariusza Jaronia
Podczas spotkania Holistic Talk będzie można zdobyć dedykację od Dariusza Jaronia

Bilety Early Birds tylko do końca czerwca

Dla naszych czytelników mamy ważną informację: czas ma znaczenie. Tylko do 30 czerwca bilety na wydarzenie są dostępne w promocyjnej cenie „Early Birds” – 49 PLN. To doskonała okazja, by zapewnić sobie udział w wydarzeniu, które może stać się inspiracją na lata. Dla tych, którzy szukają najbardziej ekskluzywnych doświadczeń, przygotowano limitowaną pulę 30 biletów VIP obejmujących uroczystą kolację z prelegentami.

Nie przegap okazji, by połączyć wizytę w kraju z udziałem w jednym z najciekawszych wydarzeń intelektualnych roku. Spotkajmy się w Bielsku-Białej, by wspólnie szukać odpowiedzi na to, co we współczesnym świecie jest naprawdę ważne.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz na: https://holistictalk.pl

 

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