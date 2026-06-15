Dlaczego warto zaplanować powrót do Polski na Holistic Talk 2026?

Choć wielu z nas na co dzień układa sobie życie poza granicami kraju, serce często bije w rytmie tego, co dzieje się nad Wisłą. A dzieje się rzeczywiście wyjątkowo – już 24 października 2026 roku Bielsko-Biała, ogłoszona Polską Stolicą Kultury, ugości trzecią edycję konferencji Holistic Talk. Polish Express, jako patron medialny wydarzenia, zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu, które obiecuje coś więcej niż tylko suche fakty: obiecuje powrót do najważniejszych ludzkich wartości.

W dzisiejszym świecie, pełnym szumu informacyjnego i algorytmów, które coraz częściej decydują o tym, co widzimy i czujemy, łatwo zatracić to, co fundamentalne. Holistic Talk 2026 to inicjatywa portalu i kwartalnika Holistic News, która stawia na Prawdę, Dobro i Humanizm. To nie jest „kolejna konferencja biznesowa” – to przestrzeń, w której nauka spotyka się z etyką, a teoretyczne rozważania przekładają się na konkretne postawy społeczne.

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Dlaczego warto wpisać tę datę w kalendarz?

Jeśli planujesz jesienny urlop w Polsce, Podbeskidzie to idealny kierunek. Wydarzenie odbędzie się w Cavatina Hall – jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, dysponującym największym ekranem projekcyjnym w Polsce. Ale to nie technologia jest tu najważniejsza, lecz ludzie.

Na scenie, w dynamicznej formule inspirowanej TEDx, wystąpią eksperci, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań:

Przemysław Wójtowicz – najskuteczniejszy polski snajper, weteran z Afganistanu, opowie o budowaniu wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Radosław Ambroży – pasjonat astronomii, który zachęci do spojrzenia poza ziemski horyzont i refleksji nad naszym miejscem we Wszechświecie.

Joanna Sadzik – prezeska Stowarzyszenia Wiosna, która podzieli się wiedzą o tym, jak skutecznie motywować innych i budować zespoły oparte na wartościach.

1 lipca został ostatni ogłoszony mówcą wieczoru.

Coś dla ducha, coś dla relacji

Holistic Talk to także autentyczne relacje. W specjalnie zaaranżowanej strefie foyer (Strefa Autorów) będzie można porozmawiać z prelegentami, zdobyć dedykację w książkach Jacka Piekary, Szymona Pękali, Dariusza Jaronia czy Andrzeja Kucybały, a także poznać ludzi myślących nieszablonowo. Dopełnieniem wieczoru będzie koncert kwartetu smyczkowego Cavatina Philharmonic Orchestra, który zabierze uczestników w metafizyczną podróż w świat muzyki filmowej.

Bilety Early Birds tylko do końca czerwca

Dla naszych czytelników mamy ważną informację: czas ma znaczenie. Tylko do 30 czerwca bilety na wydarzenie są dostępne w promocyjnej cenie „Early Birds” – 49 PLN. To doskonała okazja, by zapewnić sobie udział w wydarzeniu, które może stać się inspiracją na lata. Dla tych, którzy szukają najbardziej ekskluzywnych doświadczeń, przygotowano limitowaną pulę 30 biletów VIP obejmujących uroczystą kolację z prelegentami.

Nie przegap okazji, by połączyć wizytę w kraju z udziałem w jednym z najciekawszych wydarzeń intelektualnych roku. Spotkajmy się w Bielsku-Białej, by wspólnie szukać odpowiedzi na to, co we współczesnym świecie jest naprawdę ważne.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz na: https://holistictalk.pl